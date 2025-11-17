Dagens PS
ETF-feber, uranboom och klimattrötthet

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Gruvor och ETF:er är på uppgång. Klimatet har hamnat på efterkälken. I veckans avsnitt av Börsbarometern tar Edvard Lundkvist och David Ingnäs tempen på marknaden.

Fokus ligger på ETF-boomen, den svenska gruvrenässansen och de mörka moln som tornar upp sig kring den gröna omställningen.

Det är fortsatt händelserikt på börsen, men Edvard sitter nu för tiden på händerna:

“Vi letar hus just nu, så då får man ju följa sina egna råd och inte ha pengarna på börsen”, säger han. Samtidigt rusar handeln med ETF:er i Sverige, en trend som väcker frågor.

ETF:er exploderar, långsiktigheten hotas

Omsättningen i ETF:er på Nasdaq Stockholm har ökat med 67 procent på ett år, från 260 till 440 miljoner kronor per dag. Det är en snabbväxande trend, men David påminner om risken:

“Fonder har en inbyggd tröghet som främjar långsiktighet. ETF:er uppmuntrar till snabba ryck.”

De två programledarna konstaterar samtidigt att ETF:er öppnar nya möjligheter för nischad exponering. Allt från koppar och uran till AI och försvar.

“Det handlar om tillgänglighet och kontroll. Men det kommer med ett pris”, säger Edvard.

Miljöbubblan pyser – och gruvorna jublar

På andra sidan av barometern lyfter Edvard det dalande intresset för klimatfrågor. COP30 i Brasilien har fått svalt mottagande bland världsledarna, och det avspeglas på börsen.

“Det är ett supertufft år för gröna bolag. Pengarna rinner ur och intresset för omställningen avtar på börsen.”

Samtidigt jublar gruvbranschen. Uranförbudet är hävt och nu står det kommunala vetot näst på tur, och flera svenska gruvbolag vittnar om stärkt självförtroende.

Det handlar inte längre om särintressen. Det handlar om Europas säkerhet och då får miljön stå åt sidan menar Edvard.

Svenskarnas buffertsparande kan bromsa återhämtningen

Siffror från Swedbank visar att en majoritet av svenskarna har tvingats ta av sitt sparande under 2025. Enligt David är det en tydlig signal om att konsumtionen kan dröja: “Folk kommer nog vilja bygga upp sina buffertar innan de vågar börja spendera igen.”

Han fyller i: “Vi kanske är på väg in i en ekonomi där fler behöver ha både lön och kapitalinkomster för att klara sig.”

Se hela avsnittet i spelaren ovan och glöm inte att prenumerera på Dagens PS för fler analyser från Börsbarometern.

Börsbarometern
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

