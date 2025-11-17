Gruvor och ETF:er är på uppgång. Klimatet har hamnat på efterkälken. I veckans avsnitt av Börsbarometern tar Edvard Lundkvist och David Ingnäs tempen på marknaden.
ETF-feber, uranboom och klimattrötthet
Mest läst i kategorin
Svenska börsbolaget som investerar direkt i Ukrainas försvar
Ett svenskt börsnoterat bolag går in där få andra vågar, i frontlinjens Ukraina. Det handlar inte om bistånd eller avtal via statliga ramverk, utan om direkta investeringar i försvarsteknik på plats i ett krigsdrabbat land. Det är börsbolaget Front Ventures, med bas i Sverige, som nu satsar resurser på att bygga upp Ukrainas försvarsförmåga tillsammans …
Förvaltaren bakom superfonden tveksam till Volvo
Sveriges äldsta fondbolag firar jubileum, men blickar framåt. Förvaltaren Lars-Erik Lundgren, som basat över Aktieansvars Sverigefond i 15 år, är försiktigt optimistisk om börsens riktning. Åtminstone på hemmaplan. När fondbolaget Aktieansvar fyller 60 år gör det det med en Sverigefond som avkastat 160 000 procent sedan starten, och i snitt 13 procent per år. Det är …
Överproduktion av olja kan trycka ned inflationen
Produktionen av olja på rekordnivåer trots att efterfrågan bromsar in. Vad betyder det för oljepriset och energimarknaden globalt? Edvard Lundqvist, Dagens PS redaktionschef tillika råvaruexpert, är med i studion och förklarar. Se även: Gratis diamanter i Arkansas – om du själv hittar den – Dagens PS USA startade trenden Varför har då produktionen ökat trots en …
Gratis diamanter i Arkansas – om du själv hittar den
I en park i Arkansas i USA är det öppet för vem som helst att åka och leta diamanter. Och det du hittar får du behålla. Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, berättar mer om denna unika möjlighet för alla med diamantfeber. Se även: Kina har torrt krut och techbubblan kan snart smälla – Dagens …
Kina har torrt krut och techbubblan kan snart smälla
Starka dollarn, stigande oro för techsektorn och ett Kina som laddar för comeback. Det är några av spaningarna i veckans avsnitt av Börsbarometern. Börshumöret är fortsatt ljust, trots att både guld och bitcoin backat under oktober. Edvard Lundkvist, redaktionschef på Dagens PS, konstaterar att dollarn återtagit sin status som trygg hamn till skillnad från guldet, …
Fokus ligger på ETF-boomen, den svenska gruvrenässansen och de mörka moln som tornar upp sig kring den gröna omställningen.
Det är fortsatt händelserikt på börsen, men Edvard sitter nu för tiden på händerna:
“Vi letar hus just nu, så då får man ju följa sina egna råd och inte ha pengarna på börsen”, säger han. Samtidigt rusar handeln med ETF:er i Sverige, en trend som väcker frågor.
Se även:
Svenska börsbolaget som investerar direkt i Ukrainas försvar. Dagens PS
ETF:er exploderar, långsiktigheten hotas
Omsättningen i ETF:er på Nasdaq Stockholm har ökat med 67 procent på ett år, från 260 till 440 miljoner kronor per dag. Det är en snabbväxande trend, men David påminner om risken:
“Fonder har en inbyggd tröghet som främjar långsiktighet. ETF:er uppmuntrar till snabba ryck.”
De två programledarna konstaterar samtidigt att ETF:er öppnar nya möjligheter för nischad exponering. Allt från koppar och uran till AI och försvar.
“Det handlar om tillgänglighet och kontroll. Men det kommer med ett pris”, säger Edvard.
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Miljöbubblan pyser – och gruvorna jublar
På andra sidan av barometern lyfter Edvard det dalande intresset för klimatfrågor. COP30 i Brasilien har fått svalt mottagande bland världsledarna, och det avspeglas på börsen.
“Det är ett supertufft år för gröna bolag. Pengarna rinner ur och intresset för omställningen avtar på börsen.”
Samtidigt jublar gruvbranschen. Uranförbudet är hävt och nu står det kommunala vetot näst på tur, och flera svenska gruvbolag vittnar om stärkt självförtroende.
Det handlar inte längre om särintressen. Det handlar om Europas säkerhet och då får miljön stå åt sidan menar Edvard.
Svenskarnas buffertsparande kan bromsa återhämtningen
Siffror från Swedbank visar att en majoritet av svenskarna har tvingats ta av sitt sparande under 2025. Enligt David är det en tydlig signal om att konsumtionen kan dröja: “Folk kommer nog vilja bygga upp sina buffertar innan de vågar börja spendera igen.”
Han fyller i: “Vi kanske är på väg in i en ekonomi där fler behöver ha både lön och kapitalinkomster för att klara sig.”
Se hela avsnittet i spelaren ovan och glöm inte att prenumerera på Dagens PS för fler analyser från Börsbarometern.
Missa inte:
Northmill: Stärk din privatekonomi inför kriser. Realtid
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
ETF-feber, uranboom och klimattrötthet
Gruvor och ETF:er är på uppgång. Klimatet har hamnat på efterkälken. I veckans avsnitt av Börsbarometern tar Edvard Lundkvist och David Ingnäs tempen på marknaden. Fokus ligger på ETF-boomen, den svenska gruvrenässansen och de mörka moln som tornar upp sig kring den gröna omställningen. Det är fortsatt händelserikt på börsen, men Edvard sitter nu för …
Ekonomin: "Därför borde alla vara oroliga"
”Köp nu, betala senare” expanderar snabbt. Nu förklarar Capital Ones grundare varför det gör honom väldigt orolig. När Nigel Morris säger att han är orolig över ekonomin lyssnar man, skriver Tech Crunch om Capital One-medgrundaren. Morris var en pionjär inom utlåning till subprime-låntagare och byggde sitt imperium på att förstå exakt hur mycket ekonomisk stress …
USA i Kinas grepp: "Tar 10 år att ta sig loss"
Det blir en lång process när USA ska bryta sig loss ur det strypgrepp Kina har kring sällsynta jordartsmetaller, konstaterar experter. ”USA strävar efter att andas ut mitt i Kinas strypgrepp”. Så beskriver Fortune läget när handelskriget mellan de två ekonomiska stormakterna tar lite av en paus och Kina lättar något på trycket. Det andetaget …
Då kan en liten svensk stad bli avgörande för Europas försvar
I ett Europa som rustar försvaret saknas något så grundläggande som sprängämnen. TNT tillverkas nästan inte längre på kontinenten. Nu vill en svensk entreprenör ändra på det.? När Joakim Sjöblom sålde sitt fintechbolag Minna Technologies till Mastercard i början av 2024 hade han ingen tanke på att bygga sprängämnesfabriker.?? Men ur det svenska Nato-inträdet och …
Växande militärmakt varnar sabotörer
Polen är i blickfånget just nu. Stora försvarssatsningar. Samtidigt utsattes landets järnväg för sabotage under helgen. Tidigare i höstas tillkännagav två länder som gränsar till Ryssland att man ska ha stora övingsinsatser inom försvaret. Det ena landet var Finland. Det andra var Polen. Övningen i Polen räknas som den största i landets historia, det berättar …