ETF-feber, uranboom och klimattrötthet

Fokus ligger på ETF-boomen, den svenska gruvrenässansen och de mörka moln som tornar upp sig kring den gröna omställningen.

Det är fortsatt händelserikt på börsen, men Edvard sitter nu för tiden på händerna:

“Vi letar hus just nu, så då får man ju följa sina egna råd och inte ha pengarna på börsen”, säger han. Samtidigt rusar handeln med ETF:er i Sverige, en trend som väcker frågor.

ETF:er exploderar, långsiktigheten hotas

Omsättningen i ETF:er på Nasdaq Stockholm har ökat med 67 procent på ett år, från 260 till 440 miljoner kronor per dag. Det är en snabbväxande trend, men David påminner om risken:

“Fonder har en inbyggd tröghet som främjar långsiktighet. ETF:er uppmuntrar till snabba ryck.”

De två programledarna konstaterar samtidigt att ETF:er öppnar nya möjligheter för nischad exponering. Allt från koppar och uran till AI och försvar.

“Det handlar om tillgänglighet och kontroll. Men det kommer med ett pris”, säger Edvard.