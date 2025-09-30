"Arbetsmarknaden är som en trasig dejting-app"

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

Matchningen behöver bli bättre på arbetsmarknaden

Företagen tror helt enkelt att de behöver mer kvalificerad personal än de egentligen behöver.

Men det är inte den enda problemet enligt författaren på arbetsmarknaden.

“Sen söker företagen folk att jobba på deras museum i stället för i deras framtid. Det gör att man söker de man redan har när man istället skulle behöva ha en förnyelse se en möjlighet med alla som kan komma in och tillföra nåt nytt.”

Matchningen behöver bli mycket bättre men företag behöver också förnya själva processen i vem man söker och hur man söker folk. Något som Stefan Engeseth som skrivit mycket om människans dumhet kallar just dumt.

“Dumt ur många aspekter”

“Det är dumt ur väldigt många aspekter. Samhället förändrar sig väldigt fort, men rekryteringsprocessen är densamma. De som i dag blir först utgallrade är de som är annorlunda, som sticker ut som inte har en traditionell bakgrund”, säger han och ger ett exempel från studier utomlands;

“När jag var i Nya Zeeland fick jag intervjua Veta Digital som har gjort Sagan om ringen, Matrix och konkurrerat ut Hollywood. Den person som jag fick intervjua har som enda uppgift att få olikheter att fungera.”

Anställer man den typen av personer som de har gjort kan man anställa dem med tio diagnoser, oavsett utbildning och bakgrund menar Stefan Engeseth.

Författaren avslutar med att slå ett slag för det gamla lärlingssystemet där barm och unga fick en chans att utveckla sin talang och lära sig av äldre mer erfarna inom ett yrke.

