Arbetslösheten i Sverige och Europa är fortsatt hög samtidigt som många företag säger sig ha svårt att hitta folk på arbetsmarknaden. Frågan är då, vart i systemet är bristen?
"Arbetsmarknaden är som en trasig dejting-app"
“Det är ett dumt system och lite som en dejtingapp som inte fungerar”, säger Stefan Engeseth, författare av Homo stupido när han gästar Dagens PS studio.
Finns dold arbetslöshet
Arbetslösheten på Europas och Sveriges arbetsmarknad är fortsatt hög.
Kanske till och med ännu högre än många har trott. Sverige toppar nämligen listan över så kallade dold arbetslöshet, ett begrepp som fångar hela situationen med även deltidsarbetslösa och andra grupper.
Samtidigt skriker flera arbetsgivare på många orter efter arbetskraft. Vad är det som brister?
“Dels är det att man har slutat tro på att systemet funkar. Man hittar inte det jobbet man vill ha. Företagen söker i dag kanske en professor för att snickra. Man har väldigt höga krav”, beskriver Stefan Engeseth.
Matchningen behöver bli bättre på arbetsmarknaden
Företagen tror helt enkelt att de behöver mer kvalificerad personal än de egentligen behöver.
Men det är inte den enda problemet enligt författaren på arbetsmarknaden.
“Sen söker företagen folk att jobba på deras museum i stället för i deras framtid. Det gör att man söker de man redan har när man istället skulle behöva ha en förnyelse se en möjlighet med alla som kan komma in och tillföra nåt nytt.”
Matchningen behöver bli mycket bättre men företag behöver också förnya själva processen i vem man söker och hur man söker folk. Något som Stefan Engeseth som skrivit mycket om människans dumhet kallar just dumt.
“Dumt ur många aspekter”
“Det är dumt ur väldigt många aspekter. Samhället förändrar sig väldigt fort, men rekryteringsprocessen är densamma. De som i dag blir först utgallrade är de som är annorlunda, som sticker ut som inte har en traditionell bakgrund”, säger han och ger ett exempel från studier utomlands;
“När jag var i Nya Zeeland fick jag intervjua Veta Digital som har gjort Sagan om ringen, Matrix och konkurrerat ut Hollywood. Den person som jag fick intervjua har som enda uppgift att få olikheter att fungera.”
Anställer man den typen av personer som de har gjort kan man anställa dem med tio diagnoser, oavsett utbildning och bakgrund menar Stefan Engeseth.
Författaren avslutar med att slå ett slag för det gamla lärlingssystemet där barm och unga fick en chans att utveckla sin talang och lära sig av äldre mer erfarna inom ett yrke.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
