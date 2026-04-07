10 000 miljarder euro ligger och skräpar – nu vill EU kopiera Sveriges ISK-modell

Det menar ekonomijournalisten David Ingnäs, som beskriver situationen som ”en propp lik Hormuzsundet i det finansiella europeiska systemet”.

Siffran är inte tagen ur luften. EU-kommissionen använde samma uppskattning när den i mars 2025 presenterade sin strategi för en spar- och investeringsunion.

Sverige sticker ut – börsen som folksport

Sverige hör till en liten grupp länder med en genuint bred aktiesparkultur. Enligt Ingnäs ligger mellan 25 och 30 procent av svenskarnas sparande på börsen. Finansinspektionen anger en ännu högre siffra, närmare 36 procent, när pensionssparande räknas in.

För många europeiska länder ligger motsvarande andel på 10–15 procent.

Två faktorer förklarar skillnaden enligt Ingnäs. Den ena är kulturell. Börsen har länge varit en folksport i Sverige, med ett etablerat förtroende som saknar motsvarighet i stora delar av Europa.

Den andra är infrastrukturell. Sverige har ISK-kontot, en digitaliserad sparmarknad och nätmäklare som Avanza och Nordnet som gjort det enkelt att komma igång. Nästan fyra miljoner svenskar har i dag ett ISK-konto.