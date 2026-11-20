Tio tusen kronor mindre i månaden blir en hel del pengar med åren. För en arbetsterapeut kan skillnaden mot en ingenjör eller tekniker landa på 4,6 miljoner kronor efter skatt under ett arbetsliv. Det visar nya beräkningar från Lönelotsarna.
Yrkena du förlorar mest på – upp till 4,6 miljoner kronor i lön
Tycker du att lönen är viktig gör du klokt i att välja yrke med viss omsorg.
En arbetsterapeut behöver nämligen arbeta i 20-25 år för att nå samma genomsnittslön som en ingenjör eller tekniker inom bygg och anläggning har redan i början av arbetslivet.
Över 40 år kan skillnaden bli 4,6 miljoner kronor efter skatt, enligt en ny rapport från Lönelotsarna.
Organisationen har jämfört kvinnodominerade yrken med andra jobb som ställer likvärdiga krav. Resultatet visar att de kvinnodominerade yrkena genomgående har lägre löner, trots att arbetena bedömts vara lika krävande.
10 100 kronor mindre varje månad
Lönelotsarna har jämfört yrken som ställer likvärdiga krav på bland annat utbildning, ansvar och arbetsförhållanden.
Mellan arbetsterapeuter och ingenjörer eller tekniker inom bygg och anläggning skiljer det i genomsnitt 10 100 kronor i månadslön.
På ett år motsvarar det 121 200 kronor före skatt. Räknat över 40 år blir det 4,58 miljoner kronor efter skatt.
Då har Lönelotsarna utgått från en årlig reallöneökning på 1,5 procent och en schablonskatt på 30 procent.
”Det ska löna sig att arbeta, men för kvinnor ser verkligheten annorlunda ut. Kvinnor tjänar mindre än män i alla åldersgrupper och äldre kvinnor har särskilt låga löner, trots ett långt arbetsliv”, kommenterar Marie Trollvik, ordförande för Lönelotsarna, i ett pressmeddelande.
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Fler yrken med stora löneskillnader
Även lärare, barnmorskor och medicinska sekreterare finns med i rapportens jämförelser.
En grundskollärare har exempelvis lägre genomsnittslön i slutet av karriären än vad en ambulanssjuksköterska har i början.
För de fyra yrkespar som Lönelotsarna undersökt ser de beräknade skillnaderna under 40 år ut så här:
|Yrken som jämförs
|Skillnad efter skatt
|Arbetsterapeut och ingenjör/tekniker inom bygg
|4,58 miljoner kr
|Grundskollärare och ambulanssjuksköterska
|3,59 miljoner kr
|Medicinsk sekreterare och IT-drifttekniker
|3,39 miljoner kr
|Barnmorska och civilingenjör inom elektronik
|2,94 miljoner kr
Samtliga belopp bygger på genomsnittliga löneskillnader, 40 års arbete, 1,5 procents årlig reallöneökning och 30 procents skatt.
Kvinnodominerade yrken tjänar mindre
Rapporten bygger på lönestatistik från 2025 för omkring 4,5 miljoner anställda.
I kvinnodominerade yrken är den genomsnittliga heltidslönen 38 900 kronor i månaden. I andra yrken som enligt Lönelotsarnas modell ställer likvärdiga krav ligger den på 46 900 kronor.
Det är 8 000 kronor mindre i månaden, eller 96 000 kronor om året före skatt.
Att yrket har stor betydelse för lönen har även Medlingsinstitutet konstaterat. I en rapport från i somras pekar myndigheten ut yrkestillhörighet som den viktigaste av de undersökta förklaringarna till löneskillnaden mellan kvinnor och män.
Under 2025 tjänade kvinnor i genomsnitt 9,9 procent mindre än män.
”Undervärderingen av kvinnors arbete är inget nytt och tyvärr verkar politiken och arbetsmarknadens parter ha accepterat att kvinnodominerade yrken ska ha tusentals kronor lägre lön än andra likvärdiga yrken”, säger Susannah Sjöberg, generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer.
Lägre lön ger också lägre pension
De 4,6 miljoner kronorna omfattar bara arbetsinkomsterna. Eventuella skillnader i pension har Lönelotsarna lämnat utanför beräkningen.
Den allmänna pensionen grundas på inkomsterna under arbetslivet, upp till ett visst tak. Lägre lön kan alltså också ge lägre pension. Även tjänstepensionen påverkas, beroende på pensionsavtal.
I rapporten hänvisar Lönelotsarna till den statliga jämställdhetsutredningen SOU 2026:41, som visar ett pensionsgap på 25 procent mellan kvinnor och män när både allmän pension och tjänstepension räknas med.
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