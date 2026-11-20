Fler yrken med stora löneskillnader

Även lärare, barnmorskor och medicinska sekreterare finns med i rapportens jämförelser.

En grundskollärare har exempelvis lägre genomsnittslön i slutet av karriären än vad en ambulanssjuksköterska har i början.

För de fyra yrkespar som Lönelotsarna undersökt ser de beräknade skillnaderna under 40 år ut så här:

Yrken som jämförs Skillnad efter skatt Arbetsterapeut och ingenjör/tekniker inom bygg 4,58 miljoner kr Grundskollärare och ambulanssjuksköterska 3,59 miljoner kr Medicinsk sekreterare och IT-drifttekniker 3,39 miljoner kr Barnmorska och civilingenjör inom elektronik 2,94 miljoner kr

Samtliga belopp bygger på genomsnittliga löneskillnader, 40 års arbete, 1,5 procents årlig reallöneökning och 30 procents skatt.

Kvinnodominerade yrken tjänar mindre

Rapporten bygger på lönestatistik från 2025 för omkring 4,5 miljoner anställda.

I kvinnodominerade yrken är den genomsnittliga heltidslönen 38 900 kronor i månaden. I andra yrken som enligt Lönelotsarnas modell ställer likvärdiga krav ligger den på 46 900 kronor.

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Det är 8 000 kronor mindre i månaden, eller 96 000 kronor om året före skatt.

Att yrket har stor betydelse för lönen har även Medlingsinstitutet konstaterat. I en rapport från i somras pekar myndigheten ut yrkestillhörighet som den viktigaste av de undersökta förklaringarna till löneskillnaden mellan kvinnor och män.

Under 2025 tjänade kvinnor i genomsnitt 9,9 procent mindre än män.

”Undervärderingen av kvinnors arbete är inget nytt och tyvärr verkar politiken och arbetsmarknadens parter ha accepterat att kvinnodominerade yrken ska ha tusentals kronor lägre lön än andra likvärdiga yrken”, säger Susannah Sjöberg, generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer.

Lägre lön ger också lägre pension

De 4,6 miljoner kronorna omfattar bara arbetsinkomsterna. Eventuella skillnader i pension har Lönelotsarna lämnat utanför beräkningen.

Den allmänna pensionen grundas på inkomsterna under arbetslivet, upp till ett visst tak. Lägre lön kan alltså också ge lägre pension. Även tjänstepensionen påverkas, beroende på pensionsavtal.

I rapporten hänvisar Lönelotsarna till den statliga jämställdhetsutredningen SOU 2026:41, som visar ett pensionsgap på 25 procent mellan kvinnor och män när både allmän pension och tjänstepension räknas med.

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