VW-arvet på miljarder – 13 barn och änkan bråkar fortfarande

Situationen präglas av djup oenighet kring hur tillgångarna ska fördelas. På ena sidan står änkan Ursula och på den andra de 13 barnen från olika relationer. Vardera parten bevakar sina intressen i skuggan av ett komplext familjeimperium.

Lyxbilar, superyacht och fastigheter

Dokument från exklusiva källor visar att den offentliga pajkastningen bara är toppen på ett isberg. Striden handlar om kontrollen över enorma summor pengar och inflytande i näringslivet, skriver tyska Handelsblatt.

”När Piëch dog 2019 översteg hans förmögenhet en miljard euro, något mer än den senaste Bugatti-affären: fastigheter i Salzburg, Tyrolen och Kärnten, en bostadsrätt i München, en yachtplats på Mallorca, Ferrarier och Bugattis, patent, guldmynt och vapen. Och två privata stiftelser till vilka han hade överfört sina företagsaktier”, konstaterar tidningen.

Juridiska tvister och hemliga papper

Uppgörelsen försvåras av oklara testamenten och misstankar om undandragna värden. Jurister arbetar febrilt på båda sidor för att säkra fördelar i arvsprocessen. Konflikten har blivit en följetong som bevakas intensivt av finansvärlden.

En insatt bedömare konstaterar att ”detta arv har förvandlats till ett öppet sår för hela släkten”. Konsekvenserna sträcker sig långt utanför familjens egna väggar och hotar att skada dynastins anseende.

Källa: Ingen vill ge vika en enda tum

Volkswagen-arvet efter Ferdinand Piëch symboliserar både rikedomens välsignelse och dess förbannelse. Splittringen visar hur svårt det är att lämna över ett företagsimperium till nästa generation utan interna strider.

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Släktfejden fortsätter att kasta långa skuggor över arvingarnas framtid. En annan källa till Handelsblatt sammanfattar situationen med orden att ”ingen i denna familj tycks vilja ge vika en enda tum”.

Kampen om miljarderna går därmed vidare utan något slut i sikte.