Vräkningar ökar rekordsnabbt – hundratals barn drabbas

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Hundratals barn vräks

Det handlar om 422 barn som vräktes från sina bostäder hittills i år.

Dystra siffror menar Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden.

“Det här är en oroande utveckling. Vi ser tydligt att fler barnfamiljer berörs när antalet vräkningar ökar totalt”, säger han.

Kronofogden kan dock inte bara vräka barnfamiljer hur som helst utan att kommunen kopplas in – vilket ofta redan sker på ett tidigt stadie.

Hyresvärden och kommunen ska samarbeta

De senaste tre åren har Kronofogden arbetat på ett uppdrag från regeringen som säger att hyresvärden och kommunen ska försöka stötta hyresgästen att kunna bo kvar i fastigheten.

Det kan ske genom olika slags stöd och avbetalningsplaner.

Ju tidigare man upptäcker tecken på att någon har problem att betala hyran eller har andra problem som riskerar vräkning, ju lättare är det att göra något åt saken enligt Reza Baars på Kronofogden.

“En av de mest avgörande förebyggande insatserna är att fastighetsägare och kommuner etablerar en lokal samverkan och dialog – långt innan en vräkning ens är aktuell. Det är en tydlig framgångsfaktor som gör det möjligt att agera tidigt och effektivt”, säger hon och tillägger:

“Genom samverkan kan vi minska antalet vräkningar och bidra till att fler kan bo kvar i sina hem.”

