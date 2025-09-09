Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Vräkningar ökar rekordsnabbt – hundratals barn drabbas

Vräkningar ökar rekordsnabbt i Sverige och drabbar barnfamiljer.
Vräkningar ökar rekordsnabbt i Sverige och drabbar barnfamiljer. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

Det är ingen munter läsning som Kronofogden lägger fram. På tre år har antalet vräkningar ökat med nästan 50 procent.

Det är den senaste halvårsstatistiken som Kronofogden presenterar som nu visar att antalet vräkningar i Sverige har ökat rejält sedan 2022.

För tre år sedan låg siffran på drygt 1 250 vräkningar i landet, enligt Fastighetsnytt.

Vräkningar ökar rejält

Under årets första halva ökade siffran med nästan 50 procent – och landade på 1 845 vräkningar enligt Kronofogden.

Det drabbar samtidigt många familjer, där 231 barnfamiljer berörs.

Hundratals barn vräks

Det handlar om 422 barn som vräktes från sina bostäder hittills i år.

Dystra siffror menar Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden.

“Det här är en oroande utveckling. Vi ser tydligt att fler barnfamiljer berörs när antalet vräkningar ökar totalt”, säger han.

Kronofogden kan dock inte bara vräka barnfamiljer hur som helst utan att kommunen kopplas in – vilket ofta redan sker på ett tidigt stadie.

Hyresvärden och kommunen ska samarbeta

De senaste tre åren har Kronofogden arbetat på ett uppdrag från regeringen som säger att hyresvärden och kommunen ska försöka stötta hyresgästen att kunna bo kvar i fastigheten.

Det kan ske genom olika slags stöd och avbetalningsplaner.

Ju tidigare man upptäcker tecken på att någon har problem att betala hyran eller har andra problem som riskerar vräkning, ju lättare är det att göra något åt saken enligt Reza Baars på Kronofogden.

“En av de mest avgörande förebyggande insatserna är att fastighetsägare och kommuner etablerar en lokal samverkan och dialog – långt innan en vräkning ens är aktuell. Det är en tydlig framgångsfaktor som gör det möjligt att agera tidigt och effektivt”, säger hon och tillägger:

“Genom samverkan kan vi minska antalet vräkningar och bidra till att fler kan bo kvar i sina hem.”

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

