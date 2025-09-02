En ny metod för att beslagta tillgångar från kriminella har visat sig vara extremt framgångsrik och nu slår Kronofogden rekord i utmätningar.
Kronofogden slår rekord med nya metoden
Det handlar nästan uteslutande om bilar och fordon som tas i beslag.
En ny metod ger resultat
Kronofogden går mot ett nytt rekordår för så kallade distansutmätningar, en metod som har blivit ett kraftfullt verktyg mot den organiserade brottsligheten.
Denna möjlighet, som infördes genom en lagändring under 2022, tillåter Kronofogden att beslagta egendom med hjälp av polisen utan att själva vara fysiskt närvarande.
Enligt preliminära siffror från Kronofogden har egendom till ett värde av nära 68 miljoner svenska kronor utmätts mellan januari och juli i år.
Förra året uppgick den totala summan till 115 miljoner svenska kronor.
Lyxbilar i fokus
Johannes Paulson, som är nationell samordnare mot brott på Kronofogden, berättar för SvD att majoriteten av de som drabbas av distansutmätningar är gängkriminella och andra brottslingar. Han menar att den nya metoden, i kombination med den nya förverkandelagen, har skapat ett effektivt tryck mot kriminella.
Paulson betonar att trycket ska vara jämnt och hårt så att de inte kan visa upp sina tillgångar. Enligt honom är det upp till 90 procent av de beslagtagna tillgångarna som utgörs av bilar och andra fordon.
Han nämner att de tar in mellan 70 och 80 bilar per månad på detta sätt, inklusive lyxmärken som Audi, Mercedes, BMW, Tesla samt finare Volvomodeller. Denna stora mängd beslag ställer höga krav på Kronofogdens logistik för att hantera fordonen på ett smidigt sätt.
Beslagtagna lyxbilar för miljoner
Lyxbilar, smycken och klockor för miljontals kronor beslagtagna i Väst. Ny lag ger polisen rätt att ta egendom misstänkt finansierad av brott. En ny lag
Anledningen till att det är just bilar som beslagtas oftast är att de är enklare att upptäcka. Till skillnad från exempelvis dyra klockor, som är svårare att identifiera på en person, är en bil som körs på gatan mycket synlig.
Paulson förklarar att många av dessa kriminella individer är svåra att spåra då de inte bor på den adress där de är skrivna och ofta saknar registrerat telefonnummer.
Framtida utökning av befogenheter
Metoden för distansutmätningar är inte utan sina utmaningar. Ett fall under förra året där en kvinnas bil beslagtogs på grund av en väns skulder fick stor uppmärksamhet. Enligt Paulson sker alla åtgärder dock i enlighet med gällande lagstiftning, och besluten kan överklagas.
I dagsläget är det endast polisen som har befogenhet att genomföra distansutmätningar. Men en föreslagen lagändring, som är tänkt att träda i kraft i juli 2026, kan komma att utöka detta till att även omfatta tullen, Ekobrottsmyndigheten och Kustbevakningen.
Paulson uttrycker en stor entusiasm över denna möjlighet, särskilt med tanke på Kustbevakningens förmåga att beslagta lyxbåtar och vattenskotrar. Han menar att en sådan utökning kommer att leda till en ”riktig rulle” på verksamheten.
Kronofogden pekar på skrynkliga lakan – tog Evas bil
En juicepress, utemöbler, en dammsugare och en bil togs av Kronofogden – på grund av särbons skulder. Beviset? Ett foto och skrynkliga lakan i en
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
