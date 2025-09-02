Kronofogden slår rekord med nya metoden

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Lyxbilar i fokus

Johannes Paulson, som är nationell samordnare mot brott på Kronofogden, berättar för SvD att majoriteten av de som drabbas av distansutmätningar är gängkriminella och andra brottslingar. Han menar att den nya metoden, i kombination med den nya förverkandelagen, har skapat ett effektivt tryck mot kriminella.

Paulson betonar att trycket ska vara jämnt och hårt så att de inte kan visa upp sina tillgångar. Enligt honom är det upp till 90 procent av de beslagtagna tillgångarna som utgörs av bilar och andra fordon.

Han nämner att de tar in mellan 70 och 80 bilar per månad på detta sätt, inklusive lyxmärken som Audi, Mercedes, BMW, Tesla samt finare Volvomodeller. Denna stora mängd beslag ställer höga krav på Kronofogdens logistik för att hantera fordonen på ett smidigt sätt.

Anledningen till att det är just bilar som beslagtas oftast är att de är enklare att upptäcka. Till skillnad från exempelvis dyra klockor, som är svårare att identifiera på en person, är en bil som körs på gatan mycket synlig.

Paulson förklarar att många av dessa kriminella individer är svåra att spåra då de inte bor på den adress där de är skrivna och ofta saknar registrerat telefonnummer.

Framtida utökning av befogenheter

Metoden för distansutmätningar är inte utan sina utmaningar. Ett fall under förra året där en kvinnas bil beslagtogs på grund av en väns skulder fick stor uppmärksamhet. Enligt Paulson sker alla åtgärder dock i enlighet med gällande lagstiftning, och besluten kan överklagas.

I dagsläget är det endast polisen som har befogenhet att genomföra distansutmätningar. Men en föreslagen lagändring, som är tänkt att träda i kraft i juli 2026, kan komma att utöka detta till att även omfatta tullen, Ekobrottsmyndigheten och Kustbevakningen.

Paulson uttrycker en stor entusiasm över denna möjlighet, särskilt med tanke på Kustbevakningens förmåga att beslagta lyxbåtar och vattenskotrar. Han menar att en sådan utökning kommer att leda till en ”riktig rulle” på verksamheten.

