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Privatekonomi

Villapriserna faller – ovanligt stor nedgång

Bostadspriserna sjönk i oktober, visar nya siffror. Arkivbild.
Bostadspriserna sjönk i oktober, visar nya siffror. Foto: Lisa Hallgren/SvD/TT
Under oktober brukar priserna på både lägenheter och villor falla tillbaka. I år syns ett ovanligt stort tapp för villor. Bostadspriserna i Sverige sjönk överlag med 1,5 procent under oktober jämfört med september. För villor föll priserna i samtliga sex regioner, som helhet ner 2,4 procent.

Villapriserna föll ovanligt mycket i oktober medan priserna på lägenheter steg, visar siffror från SBAB och bostadssajten Booli.

Under oktober brukar priserna på både lägenheter och villor falla tillbaka. I år syns ett ovanligt stort tapp för villor. Bostadspriserna i Sverige sjönk överlag med 1,5 procent under oktober jämfört med september. För villor föll priserna i samtliga sex regioner, som helhet ner 2,4 procent.

”Det var ett tungt prisfall på hus i oktober får man säga. Efter en, jämfört med lägenheterna, stark utveckling tidigare i år, uppvisar lägenhetspriserna nu i stället bättre tryck än huspriserna”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.

Lägenhetspriserna steg 0,3 procent.

”Lägenhetspriserna utvecklades ovanligt starkt i oktober. De ligger nu bara drygt 4 procent under toppnivåerna från våren 2022. I Storstockholm är prisfallet efter inflations- och räntechocken 2022 nu i princip utraderat”, säger Boije vidare.

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