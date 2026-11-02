Villapriserna faller – ovanligt stor nedgång

Under oktober brukar priserna på både lägenheter och villor falla tillbaka. I år syns ett ovanligt stort tapp för villor. Bostadspriserna i Sverige sjönk överlag med 1,5 procent under oktober jämfört med september. För villor föll priserna i samtliga sex regioner, som helhet ner 2,4 procent.

Villapriserna föll ovanligt mycket i oktober medan priserna på lägenheter steg, visar siffror från SBAB och bostadssajten Booli.

Under oktober brukar priserna på både lägenheter och villor falla tillbaka. I år syns ett ovanligt stort tapp för villor. Bostadspriserna i Sverige sjönk överlag med 1,5 procent under oktober jämfört med september. För villor föll priserna i samtliga sex regioner, som helhet ner 2,4 procent.