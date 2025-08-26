Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Vill du rädda relationen? Lösningen kan finnas i plånboken

För den som vill undvika en strulig relation kan en del av lösningen finnas i plånboken.
För den som vill undvika en strulig relation kan en del av lösningen finnas i plånboken, visar nya studier. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Tiden är ofta den största bristvaran i den moderna relationen. Genom tidsbrist och krävande vardagslogistik uppstår slitningar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

En ny studie visar nu att lösningen kan vara närmre än många tror, om man har pengar att avvara. Köp dig fri från hushållssysslor och få tid för relationen.

Studien, publicerad i Journal of Personality and Social Psychology, har analyserat sex olika undersökningar om sambandet mellan tidsbesparande tjänster och relationsnöjdhet.

Resultatet pekar tydligt i en riktning: par som avlastar sig med exempelvis städning eller barnpassning rapporterar en mer hållbar och lycklig relation.

“Jag fastnade först för hur gedigen studien var, sex olika studier som undersöker ett spännande ämne på olika sätt”, säger Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, som tipsat Dagens PS om studien.

Läs även:
Lägre ränta? Inte om man frågar svenskarna. Dagens PS

När pengarna kan omvandlas till tid för relationen

För den ekonomiskt restriktiva kan det låta smärtsamt att lägga tusenlappar i månaden på städning eller trädgårdshjälp. Pengar som istället skulle kunna växa i ett indexfondssparande. Även Laninge kände instinktivt så.

Niklas Laninge
Niklas Laninge är sparpsykolog hos Opti (Foto: Opti)

“För många handlar det om en tusenlapp i månaden, något som för den långsiktige spararen kan bli rejält med pengar. Samtidigt går det inte att blunda för effekterna: par som köpte den här typen av tjänster såg ju en effekt på sin relation”, säger han.

ANNONS

Studien visar att vinsterna inte bara ligger i att slippa dammsugningen. Det verkliga värdet kommer av att den frigjorda tiden används till att umgås, stötta varandra och faktiskt vara närvarande.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Mest effekt för dubbelarbetande par

En intressant slutsats i materialet är att effekten inte är lika stark för alla. Framför allt är det par där båda arbetar heltid och lever på medelinkomst som upplever störst förbättring.

“Kanske inte så konstigt då de sannolikt både har råd med dessa tjänster och behov av att växla sina pengar mot kvalitetstid med varandra”, säger Laninge.

Frågan om vilka som faktiskt köper tjänsterna är relevant. Att det ofta handlar om resursstarka hushåll är inget nytt, men i just den här studien sticker det ut att det inte är höginkomsttagarna som får störst utväxling, utan just de stressade paren i mitten.

Från skeptiker till rekommendation

Laninge, som länge varit skeptisk till den här typen av utgifter, landar efter att ha läst studien i ett oväntat råd, när vi frågar om

“Själv har jag länge tyckt att blir exempelvis städning ett problem så borde man sänka sin ambition samt bita ihop lite. Men forskningen visar något annat”, säger han.

Han betonar dock vikten av att utvärdera effekten som par. Bara för att forskningen visar på positiva samband betyder det inte att alla par automatiskt får ett bättre liv.

ANNONS

“Glöm inte bort att utvärdera det, bara för att det funkat i forskning behöver det inte bli samma effekt för er”, säger Laninge.

Investering i relationen

För den som är van att tänka i räntor, fonder och långsiktigt sparande kan det kännas ovant att se städhjälp som en investering. Men sett i ljuset av relationens betydelse blir kalkylen en annan.

Enligt studien ökar den långsiktiga relationsnöjdheten när par köper tid. Vinsterna är inte mätbara i kronor på ett ISK-konto, men kan i praktiken vara minst lika viktiga för välbefinnande och stabilitet.

“Det är svårt att sätta ett pris på en bra relation”, avslutar Laninge.

Fakta: Studien om tid och relationer

  • Publicerad i Journal of Personality and Social Psychology 2025
  • Titel: Buying Time Promotes Relationship Satisfaction
  • Bygger på sex olika delstudier
  • Huvudresultat:
    • Par som köper tidsbesparande tjänster upplever högre relationsnöjdhet
    • Effekterna är störst hos dubbelarbetande par med medelinkomst
    • Den frigjorda tiden används ofta för att stärka relationen

Läs mer:
Efterklok: Det ångrar svenskarna när de gått i pension. E55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiRelationerSverige
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS