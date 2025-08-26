Vill du rädda relationen? Lösningen kan finnas i plånboken

En ny studie visar nu att lösningen kan vara närmre än många tror, om man har pengar att avvara. Köp dig fri från hushållssysslor och få tid för relationen.

Studien, publicerad i Journal of Personality and Social Psychology, har analyserat sex olika undersökningar om sambandet mellan tidsbesparande tjänster och relationsnöjdhet.

Resultatet pekar tydligt i en riktning: par som avlastar sig med exempelvis städning eller barnpassning rapporterar en mer hållbar och lycklig relation.

“Jag fastnade först för hur gedigen studien var, sex olika studier som undersöker ett spännande ämne på olika sätt”, säger Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, som tipsat Dagens PS om studien.

Läs även:

Lägre ränta? Inte om man frågar svenskarna. Dagens PS

När pengarna kan omvandlas till tid för relationen

För den ekonomiskt restriktiva kan det låta smärtsamt att lägga tusenlappar i månaden på städning eller trädgårdshjälp. Pengar som istället skulle kunna växa i ett indexfondssparande. Även Laninge kände instinktivt så.

Niklas Laninge är sparpsykolog hos Opti (Foto: Opti)

“För många handlar det om en tusenlapp i månaden, något som för den långsiktige spararen kan bli rejält med pengar. Samtidigt går det inte att blunda för effekterna: par som köpte den här typen av tjänster såg ju en effekt på sin relation”, säger han.

ANNONS

Studien visar att vinsterna inte bara ligger i att slippa dammsugningen. Det verkliga värdet kommer av att den frigjorda tiden används till att umgås, stötta varandra och faktiskt vara närvarande.