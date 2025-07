Varning för "vampyr-el" på räkningen – se upp för laddaren

De flesta av oss har massor av laddare, till mobiltelefoner, datorer, hörlurar, rakapparter, robotdammsugare och allt möjligt annat.

Är du en sådan som låter laddaren sitta i hela tiden även när du inte laddar? Då är den här artikeln för dig.

Ställer om från växelström till lågspänningslikström

De flesta laddare har en transformator som tar in växelströmmen från vägguttaget (AC) och omvandlar den till lågspänningslikström (DC) som är lämplig för enhetens batteri, en krets för att utföra själva omvandlingen, filterelement för att förbättra kvaliteten på utgående likspänning och styrkretsar för reglering och skydd, skriver Glen Fariva, föreläsare i kraftelektronik vid University of Melbourne i The Independent.

I texten varnas för så kallad “vampyr-el”, eller standby-ström – att laddarna drar ström om de är inkopplade, även om de inte laddar någon enhet. En del av denna ström används för att hålla styr- och skyddskretsarna igång, medan resten går förlorad som värme.

Kan bli mycket el över tid

För en enskild laddare är det visserligen inte särskilt mycket el, “men om du lägger ihop alla laddare i ditt hem för olika enheter, kan den bortkastade energin bli betydande med tiden”, skriver Glen Fariva.

Moderna laddare klarar detta ganska bra, men ju sämre kvalitet på laddaren, desto mer el drar den. Det är inte heller begränsat till laddare, en tv-apparat eller ett tv-spel i standby-läge drar också lite el på samma sätt.

Den simpla lösningen är att dra ur apparaterna när de inte används. Då håller de längre. Dessutom är det en brandrisk att ha dem i eluttaget, särskilt om de är trasiga. Om en laddare blir varmare än vanligt, låter ifrån sig eller är skadad på något sätt är det dags att byta ut den, skriver Glen Fariva i The Independent.

ANNONS

Läs även: Ladda elbilen – hutlösa priser utan medlemskap (Dagens PS)

Läs även: Varning: En laddkabel i uttag utan mobil drar ström och är en risk (Dagens PS)