Varning för populära lånet – kan kosta tusenlappar extra

Tanken är enkel: färre räkningar, lägre ränta och bättre överblick.

Men det finns en detalj som kan göra lösningen betydligt dyrare än den först ser ut.

”Ett lån med lägre månadskostnad kan ha mycket längre återbetalningstid och därmed bli dyrare totalt sett”, konstaterar Konsumenternas.

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Den låga månadskostnaden kan lura

Konsumenternas Bank- och finansbyrå menar att låntagare inte bara bör titta på hur mycket som ska betalas varje månad.

En lägre månadskostnad beror nämligen ofta på att lånet sträcks ut över fler år. Då kan den sammanlagda räntekostnaden bli betydligt högre.

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Konsumenternas ger ett exempel:

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En person med lån på totalt 50 000 kronor, en ränta på 15 procent och fem års återbetalningstid betalar 1 189 kronor i månaden. Den totala räntekostnaden blir 21 370 kronor.

Om lånen i stället samlas i ett nytt lån med 10 procents ränta sjunker månadsbetalningen till 661 kronor.

Det låter förstås lockande.

Problemet är att återbetalningstiden samtidigt förlängs till tio år. Då stiger den totala räntekostnaden till 29 290 kronor.

Det nya lånet blir alltså nästan 8 000 kronor dyrare i ränta, trots den lägre räntesatsen.

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