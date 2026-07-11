Det marknadsförs som ett sätt att få ordning på ekonomin och sänka månadskostnaden. Men den som samlar sina smålån i ett enda större lån kan i värsta fall få betala betydligt mer totalt.
Varning för populära lånet – kan kosta tusenlappar extra
Samlingslån, ibland kallade hopbakslån, omstartslån eller saneringslån, har blivit ett vanligt sätt att ersätta flera mindre krediter med ett enda lån.
Tanken är enkel: färre räkningar, lägre ränta och bättre överblick.
Men det finns en detalj som kan göra lösningen betydligt dyrare än den först ser ut.
”Ett lån med lägre månadskostnad kan ha mycket längre återbetalningstid och därmed bli dyrare totalt sett”, konstaterar Konsumenternas.
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Den låga månadskostnaden kan lura
Konsumenternas Bank- och finansbyrå menar att låntagare inte bara bör titta på hur mycket som ska betalas varje månad.
En lägre månadskostnad beror nämligen ofta på att lånet sträcks ut över fler år. Då kan den sammanlagda räntekostnaden bli betydligt högre.
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Konsumenternas ger ett exempel:
En person med lån på totalt 50 000 kronor, en ränta på 15 procent och fem års återbetalningstid betalar 1 189 kronor i månaden. Den totala räntekostnaden blir 21 370 kronor.
Om lånen i stället samlas i ett nytt lån med 10 procents ränta sjunker månadsbetalningen till 661 kronor.
Det låter förstås lockande.
Problemet är att återbetalningstiden samtidigt förlängs till tio år. Då stiger den totala räntekostnaden till 29 290 kronor.
Det nya lånet blir alltså nästan 8 000 kronor dyrare i ränta, trots den lägre räntesatsen.
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Reklamen har fått kritik
Konsumentverket har också granskat hur samlingslån marknadsförs.
Enligt Privata Affärer har bland andra Lendo och Sambla fått kritik för reklam där den lägre månadskostnaden lyfts fram, medan risken för en högre totalkostnad inte varit fullt så tydlig.
Båda företagen har därefter ändrat sin marknadsföring.
I början av året kontaktade Konsumentverket dessutom 84 bolag och fyra branschorganisationer med beskedet att det totala beloppet måste framgå i reklamen.
”Vår uppfattning är att konsumenter inte vet att det kan bli dyrare med samlingslån”, säger Anna Lindström, jurist på Konsumentverket, till Privata Affärer.
Jämför hela slutnotan
Ett samlingslån behöver inte vara en dålig affär. En lägre ränta och färre avgifter kan faktiskt sänka kostnaden.
Men då behöver återbetalningstiden vara tillräckligt kort för att den lägre räntan faktiskt ska löna sig.
Den som överväger att samla sina lån bör därför jämföra den effektiva räntan, alla avgifter, återbetalningstiden och den totala kostnaden i kronor.
För det är inte alltid lånet med lägst månadskostnad som är billigast. Ibland är det precis tvärtom.
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