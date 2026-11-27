Emission i Novakand Pharma - Sista dag för teckning 7 december

Krångliga system och föråldrade regler leder till fel och att många avstår från att söka stöd, trots att de har rätt till det, menar föreningen.

”Mörkertalet bedöms uppgå till omkring 135 000 pensionärer som är fattigare än vad de behöver vara”, skriver Hyresgästföreningen i en ny rapport.

Sedan 2010 har andelen pensionärer som får bostadstillägg minskat från omkring 17 procent till 14 procent.

Bostadstillägget är det största bostadsrelaterade bidraget för pensionärer och söks via Pensionsmyndigheten.

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för den som har låg pension.

Man kan få upp till 7 290 kronor per månad.

Hur mycket man får beror på den sökandes ekonomi, bostadskostnad, tillgångar och familjesituation.

Man kan ansöka om bostadstillägg om man bor i Sverige, tar ut hela sin allmänna pension och är 67 år eller äldre.

Källa: Pensionsmyndigheten