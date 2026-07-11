Vanliga shoppingvanan som kan spräcka din budget: "Inte rabatt" 

Det kan handla om att du fyller på varukorgen för att nå gränsen för fri frakt, köper fler varor än du behöver eftersom de är nedsatta eller handlar för en viss summa för att få en större rabatt.

Problemet är att den påstådda besparingen kan göra att slutnotan blir betydligt högre än planerat – i värsta fall på grund av saker du verkligen inte behöver.

Läs även: Pensionärernas ånger: ”Sparade alldeles för mycket”. Dagens PS

Jakten på att ”vinna” köpet

När kunder går i spaving-fällan fokuserar de mer på rabatten än på hur mycket pengar som faktiskt lämnar kontot.

”Konsumenterna fokuserar på vad de sparar i stället för på vad de spenderar”, säger Charles Chaffin, professor vid Iowa State University och vd för företaget Money & Risk Inventory, till CNBC.

Han menar att målet med köpet kan förändras. Från att handla en produkt man faktiskt behöver börjar kunden i stället försöka ”vinna” själva transaktionen.

Butikerna är dessutom skickliga på att styra kundernas uppmärksamhet mot erbjudandet. Överstrukna ordinarie priser får rabatten att se större ut medan tidsbegränsade kampanjer och nedräkningsklockor skapar en känsla av brådska.

Dessutom upplevs det ofta som en förlust att tacka nej till en rabatt – även om man aldrig hade tänkt köpa varan från början.

ANNONS

Missa inte: Sverige sämst i Norden – och landet där pensionen räcker längre. Dagens PS