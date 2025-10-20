Vab-kontroller: Så mycket minskade felen

De extra kontrollerna av ersättning för vård av barn, i kombination med en utökad information, har fått tydliga effekter, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Felaktiga dagar per ärende minskade med 39 procent och de fel som upptäcktes var mindre omfattande, skriver kassan som menar att förändringen ser ut att hålla i sig.

”Mycket nöjda”

”Vi är mycket nöjda med resultatet, vi hoppas att fler nu är medvetna om att det är ett brott att jobba samtidigt som man får ersättning för vab och att risken för upptäckt är stor”, säger Fredrika Järnehall Box, områdeschef hos Försäkringskassan.

De flesta som ansöker om ersättning för vård av barn gör rätt men det är ett problem att vissa föräldrar missbrukar ersättningen, nästan alltid genom att anmäla vab trots att de jobbar, hävdar Försäkringskassan.