Vab-kontroller: Så mycket minskade felen

Färre fel med vab när Försäkringskassan informerade mer
Försäkringskassan såg stora minskningar när man informerade och kontrollerade vab och ska nu fortsätta med dessa insatser för att minska felen. (Foto: Tove Eriksson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

När Försäkringskassan gjorde extra kontroller av vård av barn informerade man samtidigt extra. Nu visar sig effekterna.

De extra kontrollerna av ersättning för vård av barn, i kombination med en utökad information, har fått tydliga effekter, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Felaktiga dagar per ärende minskade med 39 procent och de fel som upptäcktes var mindre omfattande, skriver kassan som menar att förändringen ser ut att hålla i sig.

”Mycket nöjda”

”Vi är mycket nöjda med resultatet, vi hoppas att fler nu är medvetna om att det är ett brott att jobba samtidigt som man får ersättning för vab och att risken för upptäckt är stor”, säger Fredrika Järnehall Box, områdeschef hos Försäkringskassan.

De flesta som ansöker om ersättning för vård av barn gör rätt men det är ett problem att vissa föräldrar missbrukar ersättningen, nästan alltid genom att anmäla vab trots att de jobbar, hävdar Försäkringskassan.

Spela klippet
Två extra kontroller

För att komma åt bidragsbrotten som antas kosta skattebetalarna 800 miljoner kronor om året har kommunikationsinsatser genomförts i samband med extra kontroller, en hösten 2024 och en under våren i år, båda med positiv effekt.

Höstens insats verkar ha haft en bestående effekt, menar kassan. Sammantaget ligger resultaten mellan insatserna på en lägre nivå jämfört med tidigare år och överlag ligger andelen fel på en lägre nivå jämfört med innan första insatsen, skriver man.

Felen minskade kraftigt när Försäkringskassan kombinerade utökade vab-kontroller med likaså utökade informationsinsatser. (Foto: Claudio Bresciani/TT)

Utreder alla misstänkta brott

Försäkringskassan utreder alla misstänkta bidragsbrott och kräver tillbaka pengar som betalats ut felaktigt.

Vid misstanke om brott blir det polisanmälan och eventuellt åtal, även om det misstänkta brottet bara handlar om enstaka felaktiga dagar, varnar man.

”Vab är en ersättning som många tar del av. Hela systemet bygger på förtroende där den som ansöker inte måste visa vare sig läkarintyg eller intyg från arbetsgivare att man varit hemma. Det är viktigt att allmänheten känner förtroende för socialförsäkringen därför gör vi nu extra kontroller igen under hösten”, säger Fredrika Järnehall Box.

Resultat av Försäkringskassans insatser

Felaktiga dagar per ärende minskade med 39 procent jämfört med innan insatsen.

Andelen ärenden med minst en dag fel minskade med 25 procent.

Andelen ärenden med minst två dagar fel minskade med 45 procent.

Andelen ärenden där individen inte har rätt till vab minskade med 23 procent.

(Källa: Försäkringskassan)

FörsäkringskassanVAB
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

