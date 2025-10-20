När Försäkringskassan gjorde extra kontroller av vård av barn informerade man samtidigt extra. Nu visar sig effekterna.
Vab-kontroller: Så mycket minskade felen
De extra kontrollerna av ersättning för vård av barn, i kombination med en utökad information, har fått tydliga effekter, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.
Felaktiga dagar per ärende minskade med 39 procent och de fel som upptäcktes var mindre omfattande, skriver kassan som menar att förändringen ser ut att hålla i sig.
De får mest från Försäkringskassan. Dagens PS
”Mycket nöjda”
”Vi är mycket nöjda med resultatet, vi hoppas att fler nu är medvetna om att det är ett brott att jobba samtidigt som man får ersättning för vab och att risken för upptäckt är stor”, säger Fredrika Järnehall Box, områdeschef hos Försäkringskassan.
De flesta som ansöker om ersättning för vård av barn gör rätt men det är ett problem att vissa föräldrar missbrukar ersättningen, nästan alltid genom att anmäla vab trots att de jobbar, hävdar Försäkringskassan.
Två extra kontroller
För att komma åt bidragsbrotten som antas kosta skattebetalarna 800 miljoner kronor om året har kommunikationsinsatser genomförts i samband med extra kontroller, en hösten 2024 och en under våren i år, båda med positiv effekt.
Höstens insats verkar ha haft en bestående effekt, menar kassan. Sammantaget ligger resultaten mellan insatserna på en lägre nivå jämfört med tidigare år och överlag ligger andelen fel på en lägre nivå jämfört med innan första insatsen, skriver man.
Utreder alla misstänkta brott
Försäkringskassan utreder alla misstänkta bidragsbrott och kräver tillbaka pengar som betalats ut felaktigt.
Vid misstanke om brott blir det polisanmälan och eventuellt åtal, även om det misstänkta brottet bara handlar om enstaka felaktiga dagar, varnar man.
”Vab är en ersättning som många tar del av. Hela systemet bygger på förtroende där den som ansöker inte måste visa vare sig läkarintyg eller intyg från arbetsgivare att man varit hemma. Det är viktigt att allmänheten känner förtroende för socialförsäkringen därför gör vi nu extra kontroller igen under hösten”, säger Fredrika Järnehall Box.
Resultat av Försäkringskassans insatser
Felaktiga dagar per ärende minskade med 39 procent jämfört med innan insatsen.
Andelen ärenden med minst en dag fel minskade med 25 procent.
Andelen ärenden med minst två dagar fel minskade med 45 procent.
Andelen ärenden där individen inte har rätt till vab minskade med 23 procent.
(Källa: Försäkringskassan)
