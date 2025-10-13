Modejättarna har skapat ett digitalt monster som jagar oss i mobilen. En ny kartläggning från Naturskyddsföreningen visar hur manipulerande köptriggers används för att driva på konsumtionen.
Föreningen slår larm: Har du ett monster i din mobil?
Mest läst i kategorin
Fick 330 månadslöner – får behålla pengarna
Man kan säga att det är en bonus på svensk toppdirektörsnivå. Den var i vart fall stor nog för att den anställde skulle säga upp sig. Omotiverade bonussystem som förser även misslyckade vd:ar med guld och, om intresse finnes, gröna skogar är vardagsmat. Det läser vi om nästan lika ofta som vi ser rubriker om …
Då höjs Sveriges pensionsålder – igen
Nästa år förändras pensionssystemet. Från 2026 införs den så kallade riktåldern, en ny modell som knyter pensionsåldern till hur länge vi lever. Under lång tid var 65 år den självklara tidpunkten för pensionering. 2023 höjdes dock åldersgränsen för rätt till grundskydd i pensionssystemet från 65 år till 66 år. Och nu sker alltså ytterligare en …
Pensionsåldern höjs i Sverige – hit kan du flytta i stället
Nya åldersregler och fondbyten väcker oro i Sverige. Samtidigt blickar många svenskar söderut – mot solen, lägre skatter och ett enklare liv. Medan Pensionsmyndigheten förbereder inför en ny pensionsålder och stora fondförändringar visar en ny ranking var svenskarna faktiskt lever bäst som pensionärer. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter. Bästa landet för svenska pensionärer …
Uppmaningen: Gör slut på dina pengar – innan det är för sent
Boken ”Die With Zero” vill vända upp och ner på vår syn på pengar. Särskilt vill den utmana äldre generationer som fortsätter spara trots att de redan har mer än nog. Nya siffror från SCB visar att svenskarna sparar mer pengar. Och det är i grunden något positivt, eftersom ett sparande ger trygghet, frihet och …
Bostadspriser: Så mycket skiljer det mellan tunnelbanestationerna
Booli har släppt årets tunnelbanekarta över bostadspriser i Stockholm. Kartan visar vad en genomsnittlig lägenhet kostar vid varje station. Förvisso föll Stockholms bostadspriser med 3,4 procent i juli. I slutändan är dock Stockholm en dyr stad att bo i. Här hittar vi exempelvis Sveriges dyraste stadsdel. För den som gärna vill bo i Stockholm, men …
Sveriges konsumtion är förvisso trögstartad, vilket är negativt för vårt land. Den inhemska konsumtionen är ju nämligen avgörande för att få fart på tillväxten.
Men vägen till ökad konsumtion är inte utan baksidor.
“Monstret i mobilen”
Naturskyddsföreningen har granskat nio stora modeföretag på den svenska marknaden – bland dem H&M, Lindex, Zalando, Nelly, Boozt, Ellos och Shein.
Resultatet, som kokats ner till rapporten “Monstret i mobilen”, visar att samtliga använder manipulerande köptriggers, det vill säga designgrepp och budskap som spelar på våra känslor för att öka konsumtionen.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
“Det är skrämmande”
”Det är skrämmande att samtliga stora modeföretag som vi tittat på använder så många köptriggers för att få oss att handla mer och mer”, säger Beatrice Rindevall, ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.
Det är just dessa mekanismer – de digitala lockelser som väcker vårt ha-begär – som Naturskyddsföreningen kallar för ”monstret i mobilen”.
Kartläggningen visar att Shein, kanske inte helt oväntat, toppar listan över flest använda köptriggers, följt av Ellos. H&M använder något färre.
Hur påträngande shoppingupplevelsen blir beror dock inte bara på antalet triggers, utan också på hur de placeras och utformas.
Utnyttjar våra känslor
De psykologiska knepen bygger på att utnyttja våra kognitiva svagheter och känslor – till exempel rädslan för att missa ett erbjudande, viljan att göra en bra affär eller behovet av att följa trender.
Exempel på triggers är budskap som ”fåtal kvar i lager”, nedräkningstimer eller ”andra har också köpt denna produkt”. Flera av dessa används samtidigt, vilket ökar trycket på kunden att agera snabbt.
“Dessa triggers bygger på psykologiska genvägar, som gör att vi agerar på våra köpimpulser och väcker vårt ha-begär, vilket i sin tur leder till ett osunt konsumtionsmönster”, säger Rindevall.
Ungdomar mest utsatta
I en kompletterande undersökning, genomförd av Ungdomsbarometern, har åtta 16-17-åriga tjejer följts under några dagar. Resultatet visar att deras mobiler svämmar över av köptriggers.
Nästan vart tredje inlägg i deras Instagramflöde är sponsrat och innehåller en ”Köp nu”-knapp. Enligt Naturskyddsföreningen skapar detta ett ständigt flöde av ha-begär och konsumtionspåverkan.
”Jag är djupt oroad över hur våra ungdomar dagligen utsätts för manipulerande köptriggers från både företag och influencers”, säger Rindevall. ”Det borde inte heta sociala medier längre, utan mer korrekt kommersiella medier”.
Efterlyser ny lagstiftning
Naturskyddsföreningen menar att nuvarande lagar inte räcker till. I dag regleras främst direkta köperbjudanden och prisuppgifter, inte hur digitala miljöer kan utformas för att påverka vårt beteende.
”Det är hög tid att politikerna inser hur utsatta ungdomarna är och att det införs striktare regleringar för hur digitala konsumtionsmiljöer får utformas”, avslutar Rindevall.
Vill du läsa mer om hur företagen försöker få dig att betala mer för prylar och tjänster? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Servitören köpte upp hela restaurangkedjan
Amol Kohli började som servitör på restaurangen Friendly’s men nöjde sig inte med det jobbet. Han köpte upp hela restaurangkedjan. Friendly’s är en restaurangkedja som finns på USA:s östkust. Började på golvet – jobbade sig upp Redan som 15-åring började Amol Kohli arbeta för kedjan som servitör, diskare och han lagade även till snabbmaten emellanåt. …
Man stal bildelar på jobbet för 12 miljoner och sålde på ebay
En anställd vid ett distributionscenter i Milton Keynes har gripits för att ha stulit bildelar värda över en miljon pund, efter att polisen spårat stölderna till hans ebay-konto. Ett distributionscenter för bildelar i Milton Keynes, Storbritannien, märkte att en stor mängd bildelar hade försvunnit. De lyckades koppla det till ett konto på den digitala auktionsplatsen …
Nya jätten i luften – så ska USA:s dyra satsning fungera
USA har presenterat sitt nya topphemliga flygplan. Den osynliga jätten, byggd med AI i åtanke, är tänkt att ta över efter åldrade modeller. Intresset är stort för det nya topphemliga flygplanet som nu officiellt har presenterats. Det beskrivs som en "sjätte generationens krigsflygplan" och ska ersätta äldre modeller, varav några har flugit i över 60 …
Glöm elbil - cykeln tar över
Elbilen må vara framtidens fordon, men just nu är det cyklarna som leder racet. Över hela världen växer cyklarna i rekordfart. Medan elbilarna fastnar i laddköer rullar cyklisterna förbi. Från Kanada till Köpenhamn tar två hjul över där bilen tappar fart. Missa inte: Miljardären flyttar till Sverige. Dagens PS Glöm elbilen – cykeln tar täten …
Swedbank iskall till Handelsbanken – ser liten chans till kurslyft
Swedbank, genom analyspartnern Kepler Cheuvreux, behåller sin ”Minska”-rekommendation på Handelsbanken inför rapporten om en dryg vecka. Trots en höjd riktkurs till 121 kronor ser banken begränsad uppsida – och bedömer att Handelsbanken riskerar att halka efter konkurrenterna när konjunkturen stärks. Läs även: Aktiespararna köper på magkänsla: Aktien kan stiga 20 procent – Dagens PS Räntenettot …