Föreningen slår larm: Har du ett monster i din mobil? 

Mobil
Svenskarna, inte minst unga, jagas av ett monster i mobilen (Foto: Viktoria Bank/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Modejättarna har skapat ett digitalt monster som jagar oss i mobilen. En ny kartläggning från Naturskyddsföreningen visar hur manipulerande köptriggers används för att driva på konsumtionen. 

Sveriges konsumtion är förvisso trögstartad, vilket är negativt för vårt land. Den inhemska konsumtionen är ju nämligen avgörande för att få fart på tillväxten

Men vägen till ökad konsumtion är inte utan baksidor.

“Monstret i mobilen” 

Naturskyddsföreningen har granskat nio stora modeföretag på den svenska marknaden – bland dem H&M, Lindex, Zalando, Nelly, Boozt, Ellos och Shein. 

Resultatet, som kokats ner till rapporten “Monstret i mobilen”, visar att samtliga använder manipulerande köptriggers, det vill säga designgrepp och budskap som spelar på våra känslor för att öka konsumtionen.

Spela klippet
“Det är skrämmande” 

”Det är skrämmande att samtliga stora modeföretag som vi tittat på använder så många köptriggers för att få oss att handla mer och mer”, säger Beatrice Rindevall, ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande

Det är just dessa mekanismer – de digitala lockelser som väcker vårt ha-begär – som Naturskyddsföreningen kallar för ”monstret i mobilen”.

Kartläggningen visar att Shein, kanske inte helt oväntat, toppar listan över flest använda köptriggers, följt av Ellos. H&M använder något färre.

Hur påträngande shoppingupplevelsen blir beror dock inte bara på antalet triggers, utan också på hur de placeras och utformas.

Mobil
Kartläggningen visar att Shein toppar listan över flest använda köptriggers (Foto: Jessica Gow/TT)

Utnyttjar våra känslor

De psykologiska knepen bygger på att utnyttja våra kognitiva svagheter och känslor – till exempel rädslan för att missa ett erbjudande, viljan att göra en bra affär eller behovet av att följa trender.

Exempel på triggers är budskap som ”fåtal kvar i lager”, nedräkningstimer eller ”andra har också köpt denna produkt”. Flera av dessa används samtidigt, vilket ökar trycket på kunden att agera snabbt.

“Dessa triggers bygger på psykologiska genvägar, som gör att vi agerar på våra köpimpulser och väcker vårt ha-begär, vilket i sin tur leder till ett osunt konsumtionsmönster”, säger Rindevall.

Ungdomar mest utsatta

I en kompletterande undersökning, genomförd av Ungdomsbarometern, har åtta 16-17-åriga tjejer följts under några dagar. Resultatet visar att deras mobiler svämmar över av köptriggers.

Nästan vart tredje inlägg i deras Instagramflöde är sponsrat och innehåller en ”Köp nu”-knapp. Enligt Naturskyddsföreningen skapar detta ett ständigt flöde av ha-begär och konsumtionspåverkan.

”Jag är djupt oroad över hur våra ungdomar dagligen utsätts för manipulerande köptriggers från både företag och influencers”, säger Rindevall. ”Det borde inte heta sociala medier längre, utan mer korrekt kommersiella medier”.

Efterlyser ny lagstiftning

Naturskyddsföreningen menar att nuvarande lagar inte räcker till. I dag regleras främst direkta köperbjudanden och prisuppgifter, inte hur digitala miljöer kan utformas för att påverka vårt beteende.

”Det är hög tid att politikerna inser hur utsatta ungdomarna är och att det införs striktare regleringar för hur digitala konsumtionsmiljöer får utformas”, avslutar Rindevall.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

