Inflationen har tärt på många plånböcker. Men bilden är inte nattsvart. Vissa saker har faktiskt blivit billigare.
Tio saker som blivit billigare 2025
Mest läst i kategorin
Ledig resten av livet? Så mycket pengar måste du spara
Drömmer du om att säga upp dig och leva på avkastningen? Då är det dags att börja spara. Nordeas Anders Stenkrona är tillbaka efter semestern och ställer sig en fråga många av oss tänker på under lediga dagar: Hur mycket pengar krävs egentligen för att man ska kunna vara ledig resten av livet? I ett …
3 000 kronor mindre i pension – här går systemet mot kollaps
Många svenskar riskerar en tuff ekonomisk smäll i pensionen. För amerikanerna kan det dock bli ännu värre. En ny varning visar hur ett till synes klokt beslut kan få oväntade konsekvenser. Samtidigt pekas Nederländerna återigen ut som världsbäst på pensioner – medan USA är på väg mot en kollaps. Nedan summerar vi den senaste tidens …
Då sjunker din inkomst med 3 000 kronor i månaden
Många svenskar planerar sin pension utifrån vad som känns rätt just nu. Men ett vanligt beslut kan få dyra konsekvenser längre fram. Det handlar om tjänstepensionen. Den står, tillsammans med den allmänna pensionen, för den största delen av pensionen för de allra flesta. Faktum är att tjänstepensionen för vissa kan stå för nästan hälften av …
Så bygger du en förmögenhet – oavsett lön
Att spara pengar behöver varken vara svårt eller tråkigt. Detta enligt finansexperten True Tamplin. Han menar att det finns fem knep, enkla sådana, dessutom, som kan hjälpa vem som helst att bygga upp ett stabilt sparande och på sikt en rejäl förmögenhet. ”Du behöver varken en sexsiffrig lön eller en examen i ekonomi för att …
"En tickande familjebomb": Fallgroparna för din framtidsfullmakt
Trygghet om något händer – eller ett recept på familjekonflikter, misstänksamhet och i värsta fall ekonomiskt missbruk? En undersökning från Familjens Jurist visar att en miljon svenskar känner juridisk oro kopplat till plötslig sjukdom eller olycka. Detta har i sin tur fått en växande skara svenskar, inte minst yngre, att intressera sig för en framtidsfullmakt. …
Det har blivit dyrare att leva de senaste åren. Bland annat har matpriserna ökat med 25 procent på tre år, enligt en rapport från Matpriskollen från tidigare i år.
Dessutom har inflationen visat sig vara oväntat seg. Senast häromdagen visade preliminära siffror från SCB att inflationen steg i juli och landade på 3,0 procent enligt KPIF-måttet. När inflationen är hög stiger priserna på varor och tjänster snabbare.
Men det finns faktiskt tio områden där priserna är lägre jämfört med sommaren 2025. Det visar en genomgång från Dagens Nyheter, baserad på siffror från bland annat SCB.
Bensin och lägre elräkning
Drivmedel har tagit tydlig högerfil nedåt. Enligt DN var drivmedel 13,1 procent billigare i juni jämfört med året innan. Regeringens sänkning av reduktionsplikten vid årsskiftet, ihop med stabilare oljepriser, syns vid pumpen.
Priset på el och fjärrvärme har även det minskat. Priserna var i juni 3,1 procent lägre än samma månad 2024. Mild vinter, god tillgång i näten och tillfälligt stilla nätavgifter ligger bakom.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Billigare att äta grönt och att bunkra bär
Matpriserna har, som nämnt, stigit rejält de senaste åren. På ett år har priset stigit med 3,4 procent, enligt nya siffror från Matpriskollen.
Men det finns undantag. Bland annat har grönsakspriset sjunkit med 1,7 procent mellan juni 2024 och juni 2025. Bra skördar, väder och säsongseffekter ligger bakom.
I frysdisken har fryst frukt och bär fallit med omkring 5 procent, särskilt i storpack.
Räntesänkningar har haft effekt
Även hushållens bostadsräntor har blivit billigare.
Hushåll med rörliga bolån betalar nu omkring 1 procentenhet mindre än i fjol. I statistiken syns det som 20-25 procents lägre räntekostnad för egnahem och bostadsrätter jämfört med sommaren 2024. Med ett genomsnittligt bostadslån på cirka 1,3 miljoner kronor innebär det runt 13 000 kronor mindre per år.
Kronan jobbar för semesterbudgeten
Den svenska kronan har stärkts, vilket innebär att svenskarna får mer för pengarna utomlands.
I exempelvis Mexico får svenskarna omkring 20 procent mer för pengarna. I USA, Australien och Kina runt 10-12 och i Finland samt Norge cirka 6-8 procent.
Läs mer: Glöm Spanien – hit ska du resa om du vill spara pengar i sommar. Dagens PS
Teknik, kläder och hemtextil backar
I elektronikhyllan får du mer prestanda för pengarna. DN noterar en 2-5 procents prisnedgång, särskilt på tillbehör, delvis tack vare den starkare kronan.
Även kläder och hushållstextilier har blivit billigare: i juni låg priserna upp till 3,9 procent under fjolåret. Reor, överlager och fler kampanjer pressar nivåerna.
Korven och fibern
Vissa saker har stått emot inflationen länge.
Ikeas klassiska varmkorv med bröd kostar 5 kronor – en nivå som enligt uppgift gällt sedan cirka 1990 och som återställdes efter en planerad höjning 2022. Skulle priset följt inflationen hade korven i dag legat kring 16 kronor.
I de svenska stadsnäten levererar fiber fortfarande snabbt internet nära självkostnad: anslutningsavgifter på 40-70 kronor per lägenhet är i många fall oförändrade, vilket gett omkring 1,7 miljoner bostadsrätter snabbt bredband för runt hundralappen i månaden. Villaägare och hyresgäster har däremot oftare sett priserna dra iväg.
Läs också: Bomarknaden: Nu är det slut på stigande priser. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Senaste nytt
Ny högljudd spartrend – så gör du
Att prata pengar har länge känts tabu. Men med en ny, högljudd spartrend ser vinden ut att vända.? Svenskarna blir i regel tysta när privatekonomi kommer på tal. Enligt en undersökning på uppdrag av Marginalen Bank, är svenskarna elva gånger mer benägna att prata om sina relationer än om pengar. Hela 76 procent av svenskarna …
Viggos resdagbok från en bilsemester: Vi är i paradiset
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling rapporterar från en bilsemester i Normandie, där havet sjunger, bilen gnäller och servitören glömmer medium. Vykort från Villers-sur-Mer Nu är vi i Villers-sur-Mer. Staden vid havet. Jag skriver dessa rader till en kör av måsar som skränar. Det är något vackert över denna sång som lägger sig över havets vågor, …
Tiotusentals hotell går till attack – stämmer Booking.com
Över 10 000 hotell runt om i Europa ansluter sig till en grupptalan mot Booking.com. Branschorganisationen Hotrec menar att plattformen har snedvridit marknaden och pressat hotellens marginaler i två decennier. Hotrec driver processen i Amsterdam och har, på grund av högt tryck, förlängt anslutningsfristen för hotellägare till den 29 augusti.? I ett uttalande säger organisationen:? …
Svårt få miljardärer att skänka pengar
The Giving Pledge var Bill och Melinda Gates initiativ ihop med Warren Buffet för att få miljardärer att ge bort pengar. Det gick så där. Man får naturligtvis hoppas att Bill Gates, Melinda French Gates och Warren Buffett inte är sällskapssjuka. Någon större samling kring deras initiativ ”The Giving Pledge” har det nämligen inte blivit. …
Pinsamt rekord – återkallar miljontals bilar
Tillverkaren har under de första åtta månaderna av året återkallat nästan två miljoner bilar, ett rekord som sätter press på företaget. Trots att vd:n menar att det är en del av en förbättringsprocess, är experter skeptiska. Ford slår rekord i återkallelser Ford har haft ett utmanande år gällande återkallelser av sina fordon. Med 94 återkallelser, …