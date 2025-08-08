Dagens PS
Tio saker som blivit billigare 2025

Billigare priser
Bensin har blivit billigare medan Ikeas varmkorv inte påverkats av inflationen alls (Foto: Fredrik Sandberg/Vilhelm Stokstad/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

Inflationen har tärt på många plånböcker. Men bilden är inte nattsvart. Vissa saker har faktiskt blivit billigare. 

Det har blivit dyrare att leva de senaste åren. Bland annat har matpriserna ökat med 25 procent på tre år, enligt en rapport från Matpriskollen från tidigare i år. 

Dessutom har inflationen visat sig vara oväntat seg. Senast häromdagen visade preliminära siffror från SCB att inflationen steg i juli och landade på 3,0 procent enligt KPIF-måttet. När inflationen är hög stiger priserna på varor och tjänster snabbare. 

Men det finns faktiskt tio områden där priserna är lägre jämfört med sommaren 2025. Det visar en genomgång från Dagens Nyheter, baserad på siffror från bland annat SCB.

Bensin och lägre elräkning 

Drivmedel har tagit tydlig högerfil nedåt. Enligt DN var drivmedel 13,1 procent billigare i juni jämfört med året innan. Regeringens sänkning av reduktionsplikten vid årsskiftet, ihop med stabilare oljepriser, syns vid pumpen. 

Priset på el och fjärrvärme har även det minskat. Priserna var i juni 3,1 procent lägre än samma månad 2024. Mild vinter, god tillgång i näten och tillfälligt stilla nätavgifter ligger bakom.

Billigare att äta grönt och att bunkra bär

Matpriserna har, som nämnt, stigit rejält de senaste åren. På ett år har priset stigit med 3,4 procent, enligt nya siffror från Matpriskollen

Men det finns undantag. Bland annat har grönsakspriset sjunkit med 1,7 procent mellan juni 2024 och juni 2025. Bra skördar, väder och säsongseffekter ligger bakom.  

I frysdisken har fryst frukt och bär fallit med omkring 5 procent, särskilt i storpack.

Räntesänkningar har haft effekt 

Även hushållens bostadsräntor har blivit billigare. 

Hushåll med rörliga bolån betalar nu omkring 1 procentenhet mindre än i fjol. I statistiken syns det som 20-25 procents lägre räntekostnad för egnahem och bostadsrätter jämfört med sommaren 2024. Med ett genomsnittligt bostadslån på cirka 1,3 miljoner kronor innebär det runt 13 000 kronor mindre per år. 

Billigare räntor
Hushållens boräntor har blivit lägre (Foto: Gabriella Bruske/TT)

Kronan jobbar för semesterbudgeten

Den svenska kronan har stärkts, vilket innebär att svenskarna får mer för pengarna utomlands. 

I exempelvis Mexico får svenskarna omkring 20 procent mer för pengarna. I USA, Australien och Kina runt 10-12 och i Finland samt Norge cirka 6-8 procent.  

Teknik, kläder och hemtextil backar

I elektronikhyllan får du mer prestanda för pengarna. DN noterar en 2-5 procents prisnedgång, särskilt på tillbehör, delvis tack vare den starkare kronan. 

Även kläder och hushållstextilier har blivit billigare: i juni låg priserna upp till 3,9 procent under fjolåret. Reor, överlager och fler kampanjer pressar nivåerna.

Korven och fibern

Vissa saker har stått emot inflationen länge. 

Ikeas klassiska varmkorv med bröd kostar 5 kronor – en nivå som enligt uppgift gällt sedan cirka 1990 och som återställdes efter en planerad höjning 2022. Skulle priset följt inflationen hade korven i dag legat kring 16 kronor.

I de svenska stadsnäten levererar fiber fortfarande snabbt internet nära självkostnad: anslutningsavgifter på 40-70 kronor per lägenhet är i många fall oförändrade, vilket gett omkring 1,7 miljoner bostadsrätter snabbt bredband för runt hundralappen i månaden. Villaägare och hyresgäster har däremot oftare sett priserna dra iväg.

inflationpriserPrisutveckling
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

