Tio saker som blivit billigare 2025

Det har blivit dyrare att leva de senaste åren. Bland annat har matpriserna ökat med 25 procent på tre år, enligt en rapport från Matpriskollen från tidigare i år.

Dessutom har inflationen visat sig vara oväntat seg. Senast häromdagen visade preliminära siffror från SCB att inflationen steg i juli och landade på 3,0 procent enligt KPIF-måttet. När inflationen är hög stiger priserna på varor och tjänster snabbare.

Men det finns faktiskt tio områden där priserna är lägre jämfört med sommaren 2025. Det visar en genomgång från Dagens Nyheter, baserad på siffror från bland annat SCB.

Bensin och lägre elräkning

Drivmedel har tagit tydlig högerfil nedåt. Enligt DN var drivmedel 13,1 procent billigare i juni jämfört med året innan. Regeringens sänkning av reduktionsplikten vid årsskiftet, ihop med stabilare oljepriser, syns vid pumpen.

Priset på el och fjärrvärme har även det minskat. Priserna var i juni 3,1 procent lägre än samma månad 2024. Mild vinter, god tillgång i näten och tillfälligt stilla nätavgifter ligger bakom.