Swedbank: Nu väntar tuffare ekonomiska tider

Sveriges ekonomiska tillväxt har gått oväntat snabbt, vilket nu innebär en betydligt lugnare takt framöver, skriver Swedbank i sin nya konjunkturprognos.

Medan landets bnp väntas stiga med 2,6 procent i år skruvas den siffran ned till 1,9 procent det kommande året. Inflationen enligt KPIF-måttet kommer att stiga till 2,3 procent 2027, det vill säga över Riksbankens inflationsmål på 2,0 procent. Det gör att den räntehöjning som Riksbanken nyligen genomförde följs av ytterligare en under 2027. Banken poängterar dock att riskerna främst finns på uppsidan och att kriget i Mellanöstern kan bidra till fler räntehöjningar.

”Högre inflation och stigande räntor gör att hushållens köpkraft stärks i långsammare takt, vilket håller tillbaka den inhemska efterfrågan”, skriver Swedbank i rapporten.

Livsmedel allt dyrare

Detta innebär bland annat att hushållen kan vänta sig en snabbare ökning när det gäller livsmedelspriserna som en konsekvens av högre produktions- och transportkostnader. Räntehöjningar ger en effekt på bostadsmarknaden. Medan bostadspriserna väntas stiga med drygt 3,5 procent i år dämpas uppgången till omkring 2 procent årligen 2027–2028.

När det gäller arbetslösheten sker heller ingen radikal nedgång, den väntas sjunka från 8,7 procent i år till 8,3 procent nästa år.

I avtalsrörelsen har facken inom industrin redan meddelat sitt lönekrav i form av 3,9 procent med utgångspunkt i ett ettårigt avtal. Swedbank spår dock att man i slutänden enas om ett tvåårigt avtal där löneökningstakten blir 3,3 procent per år.

”Vi bedömer att en löneökningstakt på drygt 3 procent långsiktigt är förenlig med inflation kring målet på 2 procent, det vill säga reallöneökningar på drygt 1 procent per år”, skriver banken.