Svenskt hus tar världen med storm – i Spanien rusar priserna 

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

De får 70 000 kronor i allmän pension

De flesta pensionärer får långt under 20 000 kronor i allmän pension. Men ett fåtal svenskar har lyckats maxa systemet. Resultatet är nästan 70 000 kronor i allmän pension – varje månad.

Hemligheten? Höga inkomster, 54 års arbete och att vänta med pensionsuttaget till 78 års ålder.

Samtidigt ligger genomsnittspensionen på bara 17 100 kronor före skatt.

Läs mer: De får 70 000 kronor i allmän pension – varje månad. Dagens PS

Medelvärdet för de fem personer som i februari hade högst utbetald allmän pension var 69 800 kronor per månad (före skatt) (Foto: Pexels)

Tiny House från Sverige tar världen med storm

Det svenska minihuset på hjul, Smile från Vagabond Haven, har blivit en internationell succé. Med skandinavisk design, smart planlösning och sagolik interiör känns det betydligt större än sina 25 kvadratmeter.

Sedan starten 2017 har företaget levererat över 200 hus i Europa och intresset bara växer.

Autoevolution beskriver Smile som ”ett hem designat för att få dig att le varje dag”.

Se bilder på huset här: Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan. Dagens PS

Prischock i Spanien – upp 20 procent på ett år

I veckan kunde Bjurfors Spanienindex visa att bostadspriserna i Spanien stigit med 13,4 procent på ett år. I populära Valencia och Murcia ligger ökningen på hela 20 procent.

Samtidigt är efterfrågan på Mallorca fortsatt skyhög och den begränsade tillgången pressar priserna uppåt.

Läs mer här: Prischock i solparadiset – upp 20 procent på ett år. Dagens PS

De riskerar skattesmäll i deklarationen

Vi avslutade veckan med en dyr överraskning från Skatteverket. Många nya pensionärer riskerar nämligen skattesmäll i deklarationen.

Förklaringen är att pensionsutbetalare ofta drar för lite skatt, vilket kan leda till kvarskatt på tiotusentals kronor.

Enligt PRO:s expert Joel Stade drabbas särskilt de som får en stor del av pensionen från tjänstepension eller privat sparande, samt de som bor i kommuner med hög skatt.

”Det är många som får stora problem att betala en restskatt på tiotusentals kronor”, säger han.

Läs vidare: De riskerar skattesmäll i deklarationen. Dagens PS