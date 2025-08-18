Det råder Tiny House-feber runt om i världen. Samtidigt stiger bostadspriserna i flera av svenskarnas favoritområden i Spanien.
Svenskt hus tar världen med storm – i Spanien rusar priserna
Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan
Ett svenskt Tiny House tar världen med storm. Den sagolika interiören får huset på hjul att kännas betydligt större. Det svenska minihuset på hjul har blivit en internationell snackis. Skandinavisk minimalism, smart planlösning och en inredning som ser ut att vara hämtad ur en saga gör att det fungerar lika bra för permanentboende som för …
Har du för mycket pengar på sparkontot? Experterna svarar
En buffert på sparkontot är en trygghet när tvättmaskinen plötsligt går sönder eller när bilen måste lagas. Men vid vilken nivå blir bufferten för stor? Två privatekonomer ger sina svar. Att ha pengar på sparkontot är bra. Nödvändigt, till och med. Men det kan gå överstyr. Om du har en för stor buffert kan du …
Prischock i solparadiset – upp 20 procent på ett år
Bostadspriserna i flera av svenskarnas favoritområden i Spanien har skjutit i höjden. Nya siffror från Bjurfors Spanienindex visar att ökningen varit särskilt dramatisk i Valencia och Murcia. Bjurfors Spanienindex följer prisutvecklingen i 13 av de mest attraktiva regionerna bland svenska bostadsköpare, från Girona i norr till Cádiz i söder, samt på Mallorca och Kanarieöarna. I …
Mäklarnas råd: Så ska du renovera för att höja priset
Stora renoveringar inför en försäljning kan bli en dyr affär – och långt ifrån alltid ge pengarna tillbaka. En ny undersökning från Svensk Fastighetsförmedling visar att 61 procent av mäklarna rekommenderar att fräscha upp ytskikten inför en bostadsförsäljning. Endast 14 procent tycker att man bör lägga pengar på köket, och 13 procent på badrummet. “Nej, …
De riskerar skattesmäll i deklarationen
Många svenskar som precis gått i pension riskerar att få en ovälkommen överraskning från Skatteverket – kvarskatt på tiotusentals kronor. Många nya pensionärer drabbas av kvarskatt. Det har Dagens PS skrivit om tidigare. Problemet beror på att det ofta dras för lite skatt på pensionsutbetalningarna, berättar PRO:s pensionsexpert Joel Stade. Dras för lite skatt – leder …
På hemmaplan är frågan om hur mycket pengar man egentligen ska ha på sparkontot återigen på tapeten, samtidigt som många nya pensionärer riskerar en obehaglig överraskning.
Här är den gångna veckans mest lästa privatekonomiska nyheter.
Då har du för mycket pengar på sparkontot
En buffert är nödvändig när bilen går sönder eller diskmaskinen börjar läcka. Enligt sparekonomen Shoka Åhrman på SPP bör man ha tre till fyra månadslöner i buffert – för en genomsnittlig lön blir det omkring 100 000 kronor.
Samtidigt har experterna i veckan varnat för att en alltför stor buffert på sparkontot gör att pengarna tappar i värde på grund av inflationen.
Läs vidare här: Då har du för mycket pengar på sparkontot. Dagens PS
De får 70 000 kronor i allmän pension
De flesta pensionärer får långt under 20 000 kronor i allmän pension. Men ett fåtal svenskar har lyckats maxa systemet. Resultatet är nästan 70 000 kronor i allmän pension – varje månad.
Hemligheten? Höga inkomster, 54 års arbete och att vänta med pensionsuttaget till 78 års ålder.
Samtidigt ligger genomsnittspensionen på bara 17 100 kronor före skatt.
Läs mer: De får 70 000 kronor i allmän pension – varje månad. Dagens PS
Tiny House från Sverige tar världen med storm
Det svenska minihuset på hjul, Smile från Vagabond Haven, har blivit en internationell succé. Med skandinavisk design, smart planlösning och sagolik interiör känns det betydligt större än sina 25 kvadratmeter.
Sedan starten 2017 har företaget levererat över 200 hus i Europa och intresset bara växer.
Autoevolution beskriver Smile som ”ett hem designat för att få dig att le varje dag”.
Se bilder på huset här: Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan. Dagens PS
Prischock i Spanien – upp 20 procent på ett år
I veckan kunde Bjurfors Spanienindex visa att bostadspriserna i Spanien stigit med 13,4 procent på ett år. I populära Valencia och Murcia ligger ökningen på hela 20 procent.
Samtidigt är efterfrågan på Mallorca fortsatt skyhög och den begränsade tillgången pressar priserna uppåt.
Läs mer här: Prischock i solparadiset – upp 20 procent på ett år. Dagens PS
De riskerar skattesmäll i deklarationen
Vi avslutade veckan med en dyr överraskning från Skatteverket. Många nya pensionärer riskerar nämligen skattesmäll i deklarationen.
Förklaringen är att pensionsutbetalare ofta drar för lite skatt, vilket kan leda till kvarskatt på tiotusentals kronor.
Enligt PRO:s expert Joel Stade drabbas särskilt de som får en stor del av pensionen från tjänstepension eller privat sparande, samt de som bor i kommuner med hög skatt.
”Det är många som får stora problem att betala en restskatt på tiotusentals kronor”, säger han.
Läs vidare: De riskerar skattesmäll i deklarationen. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Svenskt hus tar världen med storm – i Spanien rusar priserna
