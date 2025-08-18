Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Svenskt hus tar världen med storm – i Spanien rusar priserna 

Svenskt Tiny House tar världen med storm
Svenskt Tiny House – ett billigare alternativ till bostad i Spanien? (Foto: Vagabond Haven/Pexels/Montage)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 18 aug. 2025Publicerad: 18 aug. 2025

Det råder Tiny House-feber runt om i världen. Samtidigt stiger bostadspriserna i flera av svenskarnas favoritområden i Spanien. 

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

På hemmaplan är frågan om hur mycket pengar man egentligen ska ha på sparkontot återigen på tapeten, samtidigt som många nya pensionärer riskerar en obehaglig överraskning. 

Här är den gångna veckans mest lästa privatekonomiska nyheter. 

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

Då har du för mycket pengar på sparkontot

En buffert är nödvändig när bilen går sönder eller diskmaskinen börjar läcka. Enligt sparekonomen Shoka Åhrman på SPP bör man ha tre till fyra månadslöner i buffert – för en genomsnittlig lön blir det omkring 100 000 kronor.

Samtidigt har experterna i veckan varnat för att en alltför stor buffert på sparkontot gör att pengarna tappar i värde på grund av inflationen.

Läs vidare här: Då har du för mycket pengar på sparkontot. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

De får 70 000 kronor i allmän pension 

De flesta pensionärer får långt under 20 000 kronor i allmän pension. Men ett fåtal svenskar har lyckats maxa systemet. Resultatet är nästan 70 000 kronor i allmän pension – varje månad.

ANNONS

Hemligheten? Höga inkomster, 54 års arbete och att vänta med pensionsuttaget till 78 års ålder.

Samtidigt ligger genomsnittspensionen på bara 17 100 kronor före skatt. 

Läs mer: De får 70 000 kronor i allmän pension – varje månad. Dagens PS

Pension
Medelvärdet för de fem personer som i februari hade högst utbetald allmän pension var 69 800 kronor per månad (före skatt) (Foto: Pexels)

Tiny House från Sverige tar världen med storm

Det svenska minihuset på hjul, Smile från Vagabond Haven, har blivit en internationell succé. Med skandinavisk design, smart planlösning och sagolik interiör känns det betydligt större än sina 25 kvadratmeter.

Sedan starten 2017 har företaget levererat över 200 hus i Europa och intresset bara växer. 

Autoevolution beskriver Smile som ”ett hem designat för att få dig att le varje dag”.

Se bilder på huset här: Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan. Dagens PS

ANNONS

Prischock i Spanien – upp 20 procent på ett år

I veckan kunde Bjurfors Spanienindex visa att bostadspriserna i Spanien stigit med 13,4 procent på ett år. I populära Valencia och Murcia ligger ökningen på hela 20 procent.

Samtidigt är efterfrågan på Mallorca fortsatt skyhög och den begränsade tillgången pressar priserna uppåt. 

Läs mer här: Prischock i solparadiset – upp 20 procent på ett år. Dagens PS

De riskerar skattesmäll i deklarationen

Vi avslutade veckan med en dyr överraskning från Skatteverket. Många nya pensionärer riskerar nämligen skattesmäll i deklarationen. 

Förklaringen är att pensionsutbetalare ofta drar för lite skatt, vilket kan leda till kvarskatt på tiotusentals kronor.

Enligt PRO:s expert Joel Stade drabbas särskilt de som får en stor del av pensionen från tjänstepension eller privat sparande, samt de som bor i kommuner med hög skatt. 

”Det är många som får stora problem att betala en restskatt på tiotusentals kronor”, säger han.

ANNONS

Läs vidare: De riskerar skattesmäll i deklarationen. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
nyheternyhetsveckanPrivatekonomi
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS