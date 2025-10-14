Antalet nya ansökningar om a-kassa fortsätter att minska i Sverige, nu för tredje månaden i rad. Detta kan vara början på en svagt sjunkande arbetslöshet, konstaterar kanslichefen.
Svenskt hattrick: Är det nu arbetslösheten vänder?
På två år har a-kassan ökat med 85 procent, från 3,7 till 6,8 miljarder kronor per kvartal.
“Ett bekymmersamt mönster”, menade chefsekonomen Sven-Olov Daunfeldt i september.
Men nu kan utvecklingen under sommarmånaderna tyda på ett trendbrott.
Minskar för tredje månaden i rad
Enligt den senaste A-kasseindikatorn från Sveriges a-kassor gjordes 28 793 första ansökningar i september – den tredje månaden i rad med nedgång.
Jämfört med augusti, då 31 529 personer sökte a-kassa för första gången, är det en minskning med 8,7 procent. Ser man tillbaka ett år är skillnaden ännu större.
I september 2024 ansökte 39 162 personer om ersättning för första gången, vilket innebär att antalet nya ansökningar har minskat med hela 26,4 procent på ett år.
Den positiva trenden sticker ut. Under sommaren har antalet nya ansökningar minskat, trots att det under både 2023 och 2024 var en period då siffrorna ökade.
”Kan vara början på en svagt sjunkande arbetslöshet”
Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor, menar att utvecklingen kan signalera en förändring på arbetsmarknaden.
“De som får ersättning utbetald ökar något över sommaren, medan ansökningar från personer som söker ersättning för första gången minskar. Om inflödet av nya ansökningar fortsätter att minska under hösten kan detta vara början på en svagt sjunkande arbetslöshet i den grupp som får ersättning från a-kassorna”, kommenterar han i ett pressmeddelande.
Att antalet personer med ersättning ökar just i september kan enligt Eriksson delvis bero på att a-kassorna har arbetat för att avsluta fler ärenden inför den 1 oktober, då den nya arbetslöshetsförsäkringen trädde i kraft.
Ny försäkring kopplad till inkomst
Den nya försäkringen innebär att ersättningen numera baseras på inkomst i stället för arbetad tid. Medlemmar i en a-kassa kan få ersättning på 80, 60 eller 50 procent av sin tidigare inkomst, beroende på hur länge de varit medlemmar. Den högsta inkomst som kan ersättas är 34 000 kronor i månaden.
“A-kassan är både en trygghets- och en omställningsförsäkring för att människor ska våga byta jobb eller bransch också i osäkra tider”, säger Eriksson.
Bidrar till analys av arbetsmarknaden
A-kasseindikatorn mäter varje månad hur många som ansöker om arbetslöshetsersättning för första gången. Statistiken ses som en viktig temperaturmätare för utvecklingen på arbetsmarknaden och används löpande i Sveriges a-kassors analyser.
Om trenden med färre ansökningar håller i sig under hösten kan Sverige alltså stå inför ett nytt läge – där arbetslösheten försiktigt börjar vända nedåt.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
