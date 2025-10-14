Svenskt hattrick: Är det nu arbetslösheten vänder? 

På två år har a-kassan ökat med 85 procent, från 3,7 till 6,8 miljarder kronor per kvartal.

“Ett bekymmersamt mönster”, menade chefsekonomen Sven-Olov Daunfeldt i september.

Men nu kan utvecklingen under sommarmånaderna tyda på ett trendbrott.

Minskar för tredje månaden i rad

Enligt den senaste A-kasseindikatorn från Sveriges a-kassor gjordes 28 793 första ansökningar i september – den tredje månaden i rad med nedgång.

Jämfört med augusti, då 31 529 personer sökte a-kassa för första gången, är det en minskning med 8,7 procent. Ser man tillbaka ett år är skillnaden ännu större.

I september 2024 ansökte 39 162 personer om ersättning för första gången, vilket innebär att antalet nya ansökningar har minskat med hela 26,4 procent på ett år.

Den positiva trenden sticker ut. Under sommaren har antalet nya ansökningar minskat, trots att det under både 2023 och 2024 var en period då siffrorna ökade.

