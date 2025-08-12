Svenskar blir av med tusenlappar – och slösar bort värdefullt guld 

Nu kan vi lägga ännu en händelserik vecka till handlingarna.

Det har skrivits om pensionsfällor och drömts om evig ledighet. Därtill har vi tagit reda på hur mycket man bör ge sitt barn i månadspeng.

Här sammanfattar vi veckans mest lästa, privatekonomiska nyheter.

3 000 kronor mindre i pension

Tjänstepensionen är din kanske viktigaste löneförmån. Ändå väljer många svenskar att ta ut den på bara fem eller tio år. När den perioden är över är pengarna slut. För medelsvensson innebär det att inkomsten kan rasa med i snitt 3 000 kronor i månaden.

“Om du inte vill behöva räkna ner till ett datum då en stor del av inkomsten försvinner är en livslång utbetalning att föredra”, säger Alectas pensionsekonom Staffan Ström.

Från 2025 blir det dessutom möjligt att i många pensionsavtal förlänga utbetalningstiden även om man valt kortare uttag från början.

