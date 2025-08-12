Dagens PS
Svenskar blir av med tusenlappar – och slösar bort värdefullt guld 

guld i byrån?
I veckan har det pratats om pensionssmällar och bortglömt guld i byrån (Foto: Pexels/Hanna Franzén/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Inkomsten kan rasa med 3 000 kronor för den som tar ut tjänstepensionen för snabbt. Samtidigt har svenskarna 374 kilo guld som ligger och skräpar till ingen nytta. 

Nu kan vi lägga ännu en händelserik vecka till handlingarna. 

Det har skrivits om pensionsfällor och drömts om evig ledighet. Därtill har vi tagit reda på hur mycket man bör ge sitt barn i månadspeng. 

Här sammanfattar vi veckans mest lästa, privatekonomiska nyheter. 

3 000 kronor mindre i pension 

Tjänstepensionen är din kanske viktigaste löneförmån. Ändå väljer många svenskar att ta ut den på bara fem eller tio år. När den perioden är över är pengarna slut. För medelsvensson innebär det att inkomsten kan rasa med i snitt 3 000 kronor i månaden.

“Om du inte vill behöva räkna ner till ett datum då en stor del av inkomsten försvinner är en livslång utbetalning att föredra”, säger Alectas pensionsekonom Staffan Ström

Från 2025 blir det dessutom möjligt att i många pensionsavtal förlänga utbetalningstiden även om man valt kortare uttag från början.

Läs mer: Då sjunker din inkomst med 3 000 kronor i månaden. Dagens PS

374 kilo guld – i byrålådan 

Två av tre svenskar har minst två fungerande mobiltelefoner som inte används. Totalt handlar det om 11 miljoner avlagda mobiler – med 374 kilo guld, 3 850 kilo silver och 176 ton koppar i komponenterna.

”Ökad återvinning är en självklar del av framtidens råvaruförsörjning”, säger Recipos vd Ivo Edlund och uppmanar fler att lämna in sina gamla mobiler till återvinning.

Läs vidare här: Här ligger 374 kilo guld och skräpar. Dagens PS

Svenskarna har 374 kilo guld i byrån i gamla mobiler
Pengarna i madrassen har vi kanske slutat med, men guld i byrålådan har vi kvar, till exempel 374 kilo guld i gamla mobiltelefoner. (Foto: Janerik Henriksson/TT)

Ledig resten av livet – så mycket krävs

I veckan har Nordea-ekonomen Anders Stenkrona räknat på vad som krävs för att kunna leva på avkastning livet ut. 

Svaret: “Om du sparar ihop 20 årslöner kan du förvänta dig en årslön per år i avkastning livet ut, givet fem procents realavkastning”. 

“Det tar ungefär ett helt arbetsliv för att nå målet”, skriver Stenkrona, och tipsar om att försöka trivas på vägen dit.

Mer om detta: Ledig resten av livet? Så mycket pengar måste du spara. Dagens PS

Här är Europas sämst betalda

Samtidigt har Euronews kartlagt minimilönerna i Europa. Bulgarien ligger lägst i EU med cirka 6 337 kronor i månaden, medan Luxemburg toppar på drygt 31 000 kronor.

Justerat för köpkraft minskar skillnaderna – men de är fortfarande stora. Bland EU-länderna har Estland lägst köpkraftsjusterad minimilön medan Albanien hamnar i botten om kandidatländerna räknas med.

Läs vidare: Så mycket tjänar Europas sämst betalda. Dagens PS

Så mycket månadspeng får barnen

Vi avslutade veckan med månadspeng. 

Enligt Länsförsäkringar får svenska barn i genomsnitt 554 kronor i månaden. Beloppet varierar med ålder – från 129 kronor för 6-8-åringar till 942 kronor för äldre tonåringar.

Det viktigaste är dock inte summan, utan att prata om vad pengarna ska räcka till och låta barnen göra misstag för att lära sig ekonomi, menar experterna.

Läs mer här: Så mycket ska du ge ditt barn i månadspeng. Dagens PS

