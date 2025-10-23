Svenska arbetsgivare gör fel gällande tjänstepensionen. Samtidigt har Singapore passerat Sverige i en global ranking.
Singapore går om Sverige och svenskarna gör fel
Experten: ”En av fem gör helt fel med tjänstepensionen”
Allt fler arbetsgivare lockar med tjänstepensionen och ”ITP-liknande villkor”. Men många missar vad de faktiskt lovar – och risken är att både arbetsgivare och anställda får betala dyrt. “Många gör helt fel och lägger krokben för sig själva från början”, säger Vanessa von Zweigbergk, pensions- och arbetsrättsspecialist på SPP, till ekonomisajten E55. MISSA INTE: Debatten …
Därtill stiger pensionen i Sverige inte i samma takt som lönerna. Men mitt i allt finns också en ljusglimt: det blir nu enklare att se hela sin pension på nätet.
Snart lägger vi ännu en händelserik pensionsvecka bakom oss. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa nyheter.
En av fem arbetsgivare gör fel med tjänstepensionen
Allt fler arbetsgivare lockar nya medarbetare med löften om “ITP-liknande villkor” – men många vet inte vad de faktiskt lovar.
Enligt Vanessa von Zweigbergk, pensions- och arbetsrättsspecialist på SPP, blir det fel i ungefär ett av fem fall.
“Har man inte kollektivavtal finns ingen färdig pensionsplan. Då måste arbetsgivaren själv skriva sitt pensionslöfte – och det görs ofta fel”, säger hon.
Felen kan bli dyra. Arbetstagare har i flera fall fått rätt i domstol när otydliga villkor lett till uteblivna förmåner.
Läs mer här: Experten: ”En av fem gör helt fel med tjänstepensionen”. Dagens PS
Därför har Sverige sämre pension än Singapore
Sverige klättrar visserligen i den globala pensionsrankingen – men Singapore går om oss.
“De har ordning och reda på sitt pensionssystem,” säger Oscar Lekander, chef för pension och försäkring på Mercer, till Dagens PS.
Mercers rapport rankar Sverige som sexa i världen, efter bland andra Nederländerna, Island, Danmark, Israel och Singapore.
Singapore får högre betyg bland annat då även de fattigaste garanteras pension, och för att arbetsgivarna betalar en form av obligatorisk tjänstepension.
Dessutom har landet ett privat tvångssparande som stärker systemet.
Lekander pekar på att Sverige försvagats efter skandaler som Allra och Falcon Funds samt beslutet att avskaffa det individuella pensionssparandet (IPS).
Läs mer: Experten: Därför har Sverige sämre pension än Singapore. Dagens PS
Pensionen halkar efter lönerna
Lönerna ökar med 3,5 procent. Samtidigt stiger den allmänna pensionen med 1,9 procent. Var tar mellanskillnaden vägen?
Enligt Dan Adolphson-Björck, pensionsexpert på MinPension, handlar det om den så kallade förskottsräntan.
“Det är många som undrar vart de här 1,6 procenten tar vägen – men så här har det sett ut i många år. Pensionärerna har redan fått en del av höjningen i förskott”, säger han.
Det betyder att inkomstpensionen inte ökar i samma takt som lönerna, men att den i gengäld var något högre i början av pensionen.
Läs vidare här: Varför stiger inte pensionen lika snabbt som lönerna? Dagens PS
Nu kan fler se sin pension på nätet
För alla som vill få bättre koll på sin framtida ekonomi kom i veckan en välkommen nyhet: förvaltaren Lysa ansluter sig till MinPension.
Det innebär att deras kunder nu kan se hela sin pension samlad digitalt.
“Genom samarbetet stärker vi ytterligare individens möjlighet att planera och fatta medvetna beslut inför sin pension”, säger Annelie Nordin, enhetschef på MinPension, i ett pressmeddelande.
Lysa erbjuder redan automatiserad förvaltning till låg kostnad, och nu blir det också möjligt att följa utvecklingen direkt via MinPension.
“Det här gör det enklare att planera, särskilt för den som går ner i arbetstid och börjar ta ut delar av sin pension”, säger Nordin.
Mer om detta: Nu kan fler pensionssparare se sin pension på nätet. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
