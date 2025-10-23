Singapore går om Sverige och svenskarna gör fel

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Därför har Sverige sämre pension än Singapore

Sverige klättrar visserligen i den globala pensionsrankingen – men Singapore går om oss.

“De har ordning och reda på sitt pensionssystem,” säger Oscar Lekander, chef för pension och försäkring på Mercer, till Dagens PS.

Mercers rapport rankar Sverige som sexa i världen, efter bland andra Nederländerna, Island, Danmark, Israel och Singapore.

Singapore får högre betyg bland annat då även de fattigaste garanteras pension, och för att arbetsgivarna betalar en form av obligatorisk tjänstepension.

Dessutom har landet ett privat tvångssparande som stärker systemet.

Lekander pekar på att Sverige försvagats efter skandaler som Allra och Falcon Funds samt beslutet att avskaffa det individuella pensionssparandet (IPS).

Läs mer: Experten: Därför har Sverige sämre pension än Singapore. Dagens PS

Svensk pension är bra, men inte lika bra som Singapores pension enligt Mercer. (Foto: Mercer, Getty Images)

Pensionen halkar efter lönerna

Lönerna ökar med 3,5 procent. Samtidigt stiger den allmänna pensionen med 1,9 procent. Var tar mellanskillnaden vägen?

Enligt Dan Adolphson-Björck, pensionsexpert på MinPension, handlar det om den så kallade förskottsräntan.

“Det är många som undrar vart de här 1,6 procenten tar vägen – men så här har det sett ut i många år. Pensionärerna har redan fått en del av höjningen i förskott”, säger han.

Det betyder att inkomstpensionen inte ökar i samma takt som lönerna, men att den i gengäld var något högre i början av pensionen.

Läs vidare här: Varför stiger inte pensionen lika snabbt som lönerna? Dagens PS

Nu kan fler se sin pension på nätet

För alla som vill få bättre koll på sin framtida ekonomi kom i veckan en välkommen nyhet: förvaltaren Lysa ansluter sig till MinPension.

Det innebär att deras kunder nu kan se hela sin pension samlad digitalt.

“Genom samarbetet stärker vi ytterligare individens möjlighet att planera och fatta medvetna beslut inför sin pension”, säger Annelie Nordin, enhetschef på MinPension, i ett pressmeddelande.

Lysa erbjuder redan automatiserad förvaltning till låg kostnad, och nu blir det också möjligt att följa utvecklingen direkt via MinPension.

“Det här gör det enklare att planera, särskilt för den som går ner i arbetstid och börjar ta ut delar av sin pension”, säger Nordin.

Mer om detta: Nu kan fler pensionssparare se sin pension på nätet. Dagens PS