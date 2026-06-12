En familj på fyra personer planerar att, i snitt, lägga 30 000 kronor på semestern i sommar. Men hur långt räcker egentligen pengarna?
Semester: Så långt räcker 30 000 kronor i sommar
Semestern närmar sig med stormsteg. I år skiljer den sig dock lite från tidigare år. Krig, oro för flygbränsle, dyrare flygresor och förseningar får fler svenskar att stanna inom Sveriges gränser i sommar.
Andelen som väljer att resa utomlands har minskat från 38 procent i fjol till 29 procent i år. Istället väljer 61 procent en semester i Sverige.
Enligt Nordeas senaste semesterundersökning kommer svenskarna i snitt att lägga 22 305 kronor på semestern. För hushåll med tre personer stiger summan till runt 25 000 kronor. För fyra personer handlar det om cirka 30 000 kronor.
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Räcker till en stugvecka i Sverige
För en familj som semestrar i Sverige kan 30 000 kronor räcka långt, menar Nordeas Anders Stenkrona, som har räknat på vad en genomsnittlig semester i Sverige kan kosta.
En bilsemester på 100 till 200 mil kostar i snitt runt 1 500 kronor i bränsle. Det innebär att det därefter finns gott om utrymme för den stora posten: boendet.
En stuga eller annat boende i Sverige kostar i snitt runt 10 500 kronor för en vecka och fyra personer. Då finns fortfarande gott om pengar kvar till mat, några restaurangbesök och ett par större aktiviteter.
Att semestra i Sverige ”håller nere kostnaderna och ger utrymme för fler upplevelser”, konstaterar Stenkrona.
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Räcker också till södra Europa – men snävare
Pengarna kan även räcka till en resa till södra Europa, men då blir marginalerna mindre.
Ett flyg till södra Europa i juli kostar runt 2 000 kronor per person. För fyra personer blir det cirka 8 000 kronor bara för resan.
Att hyra ett boende kostar i snitt runt 12 000 kronor för en vecka.
Då har familjen redan använt runt 20 000 kronor. Om man dessutom hyr bil i landet man besöker, för runt 3 500 kronor inklusive bränsle, återstår bara några tusenlappar till mat och aktiviteter.
En sådan resa är alltså möjlig men kräver snäppet mer planering, konstaterar Stenkrona. Vill man hålla sig inom budget kan det exempelvis krävas mer egenlagad mat och billiga eller gratis upplevelser.
Klokt att laga mer egen mat
Vill man hålla kostnaderna nere är det klokt att laga mer mat själv.
En lunch ute kan kosta cirka 125 kronor per person och en middag runt 250 kronor. Med frukost, snacks och mellanmål kan en semesterdag lätt gå på mer än 500 kronor per person.
För en familj på fyra personer blir det över 2 000 kronor per dag. Då räcker 30 000 kronor inte särskilt långt.
”Vill du resa långt får du dra ner på aktiviteter. Om du vill äta ute varje dag får du kanske stanna i Sverige. Eller om vill du maxa dina upplevelser – då behöver du hålla igen på något annat. Semesterbudgeten kanske sätter ramarna men det är dina val som avgör upplevelsen”, avslutar Stenkrona.