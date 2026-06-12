Semester: Så långt räcker 30 000 kronor i sommar

Andelen som väljer att resa utomlands har minskat från 38 procent i fjol till 29 procent i år. Istället väljer 61 procent en semester i Sverige.

Enligt Nordeas senaste semesterundersökning kommer svenskarna i snitt att lägga 22 305 kronor på semestern. För hushåll med tre personer stiger summan till runt 25 000 kronor. För fyra personer handlar det om cirka 30 000 kronor.

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Räcker till en stugvecka i Sverige

För en familj som semestrar i Sverige kan 30 000 kronor räcka långt, menar Nordeas Anders Stenkrona, som har räknat på vad en genomsnittlig semester i Sverige kan kosta.

En bilsemester på 100 till 200 mil kostar i snitt runt 1 500 kronor i bränsle. Det innebär att det därefter finns gott om utrymme för den stora posten: boendet.

En stuga eller annat boende i Sverige kostar i snitt runt 10 500 kronor för en vecka och fyra personer. Då finns fortfarande gott om pengar kvar till mat, några restaurangbesök och ett par större aktiviteter.

Att semestra i Sverige ”håller nere kostnaderna och ger utrymme för fler upplevelser”, konstaterar Stenkrona.

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