Så undviker du ekonomiskt kaos när en anhörig blir sjuk 

Dokument som kan rädda situationen

Det viktigaste rådet hon ger är att förbereda sig i tid.

Det handlar om att ha rätt juridiska dokument – framför allt en fullmakt som gör det möjligt för någon du litar på att sköta din ekonomi om du inte längre kan.

Här i Sverige har vi an­hö­rig­be­hö­rig­het, vilket innebär att dina närmaste an­hö­ri­ga kan hjälpa dig med var­dag­li­ga eko­no­mis­ka ären­den. För större ekonomiska beslut krävs dock en framtidsfullmakt. Det innebär att man ger en närstående laglig rätt att hantera ekonomi, avtal och andra praktiska frågor när man själv inte längre kan.

“Och det är faktiskt en bra idé oavsett vilken ålder man är i. Livet kan förändras snabbt och för att en framtidsfullmakt ska gälla måste den skrivas medan man fortfarande är frisk”, har Arne Larsson, jurist och expert inom arvsrätt på Familjens Jurist, tidigare berättat.

Utan rätt dokument riskerar anhöriga att stå utan tillgång till konton och banktjänster. (Foto: Oscar Olsson / TT)

När rollerna byts

Därtill menar Pinsker att man som förälder tidigt bör förbereda sina barn eller anhöriga på att kunna ta över om något händer.

Det kan man göra genom att skapa ett ”krispaket för ekonomin” – två dokument som man tar fram i förväg, medan man fortfarande är frisk, gärna tillsammans med sina anhöriga.

Det första kallar hon cheat sheet, vilken bör innehålla en lista på:

Mediciner och doser

Kirurgihistorik

Kontaktuppgifter till läkare

Personnummer

Vktiga kontakter

Den andra kallar hon en death file, en mapp som bör innehålla:

Försäkringar

Bankkonton

Testamenten och livstestamenten

Födelsecertifikat

Begravningspapper och eventuella gravplatser

Poängen, säger Pinsker, är att man ska göra det här medan allt fortfarande fungerar – inte vänta tills en kris uppstår.

Den känslomässiga sidan av ekonomin

Att hantera någons ekonomi handlar förvisso inte bara om siffror. För Pinsker var den största utmaningen att försöka leva upp till sin mammas noggranna rutiner.

”Min mamma var alltid väldigt noggrann med sin ekonomi och lite gammaldags. Hon litade inte på elektronisk bankhantering”, säger hon. Själv skötte hon allt digitalt – på distans, tusen mil bort – och oroade sig ständigt för att modern inte skulle godkänna vad hon gjorde.

För att undvika konflikter rekommenderar hon att hålla alla berörda informerade. Själv gjorde hon ett kalkylblad över varje krona som gick in och ut ur sin mammas konto, för att visa full transparens.

Ett stöd som få känner till

Pinskers berättelse visar hur snabbt livet kan vändas upp och ner när en närstående blir sjuk. Plötsligt handlar allt om vård, ansvar – och pengar.

I vissa fall tar det så mycket tid och energi att det inte går att kombinera med ett vanligt jobb. I den situationen finns en, fortfarande ganska okänd, ersättning – närståendepenning.

Den betalas ut av Försäkringskassan till den som behöver ta ledigt från jobbet för att vårda en svårt sjuk familjemedlem. Under 2024 delades omkring 210 miljoner kronor ut till drygt 17 000 svenskar, berättar E55.

Närståendepenningen kan ges i upp till 100 dagar per person och delas mellan de anhöriga som vårdar den sjuke.

För den som, som Beth Pinsker, plötsligt befinner sig mitt i en kris, kan ett sådant stöd vara skillnaden mellan kaos och kontroll.