Så mycket tjänar Europas sämst betalda

Bulgarien har lägst minimilön, om man räknar bort EU:s kandidatländer (Foto: Unsplash)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

Euronews har gått igenom minimilönerna i Europa sommaren 2025 och bilden är både välbekant och överraskande. 

I juli 2025 spänner den lagstadgade minimilönen i EU från 551 euro i Bulgarien till 2 704 euro i Luxemburg, alltså drygt 6 337 kronor per månad och 31 096 kronor per månad före skatt. 

Räknar man in EU:s kandidatländer hamnar Ukraina allra längst ned på 164 euro, drygt 1 886 kronor i månaden, visar siffrorna från Euronews

Missa inte: Löner: Sverige sämst i Norden. Dagens PS

Här är minimilönen högst och lägst 

I den högsta lönegruppen återfinns Luxemburg tillsammans med Irland (cirka 26 243 kr), Nederländerna (25 829 kr), Tyskland (24 852 kr) och Belgien (24 288 kr) per månad.

Frankrike ligger strax under 2 000-strecket på 1 802 euro, cirka 20 723 kronor.

I den lägsta gruppen – under 600 euro – samsas flera kandidatländer med ett EU-land: Nordmakedonien (cirka 6 716 kr), Turkiet (6 417 kr), Bulgarien (6 337 kr), Albanien (4 692 kr), Moldavien (3 278 kr) och Ukraina (cirka 1 886 kr) per månad.

Europas minimilöner
Luxemburg toppar listan (Foto: Euronews, skärmavbild)
Köpkraften vänder på perspektivet

Nominella belopp säger dock inte allt. 

När lönerna justeras för köpkraft (PPS), det vill säga vad pengarna faktiskt räcker till i varje land, krymper glappet. I rena euro är Luxemburgs minimilön 4,9 gånger Bulgariens. Med köpkraftsjustering är skillnaden 2,3 gånger. 

Luxemburg ligger fortfarande etta (PPS 2 035), men i EU:s botten hamnar Estland (PPS 886). Inkluderas kandidatländerna blir Albanien lägst (PPS 566).

Det här gör att flera öst- och Balkanländer klättrar i rankingen när man ser till köpkraft. 

Sju EU-länder hamnar då under Nordmakedonien, Turkiet och Montenegro: Malta, Ungern, Slovakien, Tjeckien, Bulgarien, Lettland och Estland. Samtidigt är västländernas försprång kvar – bara snäppet mindre.

Europas minimilöner
Minimilöner per månad, köpkraftsjusterade (PPS) (Foto: Euronews, skärmavbild)

Vinnare och förlorare det senaste halvåret

Mellan januari och juli 2025 stod minimilönen still i de flesta EU- och kandidatländer. 

Men undantag finns: Nordmakedonien ökade mest (7,7 procent) och Grekland lyfte 6,1 procent. 

Turkiet stack ut åt andra hållet med en nedgång på 21,2 procent i euro räknat, medan Ukraina föll 9,9 procent. 

Ser vi över tolv månader, juli 2024 till juli 2025, toppar Montenegro och Nordmakedonien med ökningar på över 20 procent. Bland euroländerna sticker Kroatien ut (15,5 procent), följt av Litauen (12,3 procent). 

Frankrike rörde sig marginellt (2 procent), medan Spanien (4,4 procent) och Tyskland (5,2 procent) ökade något mer. Storbritanniens National Minimum Wage höjdes 6,7 procent i april 2025. Med inflationen i ryggen äts dock en del av dessa uppgångar upp i reala termer.

Varför skiljer det så mycket?

Förklaringen ligger i produktivitet och förhandlingsmakt. Enligt European Trade Union Institute (ETUI) tenderar ekonomier med mer industriell och finansiell aktivitet – och högteknologiska sektorer – att vara mer produktiva, vilket över tid möjliggör högre löner. 

Starkare facklig och individuell förhandlingskraft spelar också in, skriver Euronews.

Fyra löneklasser i Europa

Euronews grupperar länderna i fyra nivåer: över 1 500 euro, 1 000-1 500, 600-999 och under 600. 

Kartan speglar Europas ekonomiska tyngdpunkt: högst i väst och norr, mittennivåer i syd och delar av centraleuropa, lägst i öst och på Balkan. Det är en geografisk linje som stått sig – men som alltså mjukas upp när vi väger in prisnivåerna.

Fem EU-länder har ingen nationell minimilön: Italien, Danmark, Sverige, Österrike och Finland.

EuropaLönerminimilöner
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

