Så mycket måste du spara varje månad för att bli ekonomiskt fri

Så räknar du ut ditt målkapital

Många som vill bli ekonomiskt fria arbetar utifrån FIRE-rörelsens metoder. Där är målet att bli ekonomiskt oberoende och kunna gå i pension i förtid.

En vanlig tumregel inom FIRE-rörlsen är att bygga ett kapital som motsvarar 25 gånger de årliga kostnaderna, för att sedan leva på omkring fyra procent av kapitalet årligen.

Exempelvis: Om du behöver 20 000 kronor i månaden för att täcka dina levnadskostnader, behöver du ett kapital på cirka 6 miljoner kronor (20 000 × 12 × 25). Vill du istället ha en månadsinkomst på 30 000 kronor, behöver du enligt fyraprocentregeln spara nio miljoner kronor.

Fyraprocentregeln bygger på historisk avkastning, framför allt från den amerikanska börsen, och fungerar sämre om marknaden utvecklas svagt. I sådana lägen kan uttag på 4 procent vara för höga.

Därför väljer vissa att istället sikta på lägre uttag, runt 3-3,5 procent, för att minska risken att pengarna tar slut.

Hur mycket måste du spara varje månad?

Svaret på hur mycket du måste spara varje månad för att bli ekonomiskt oberoende är: hur mycket eller lite du vill. Men ju mer du sparar, desto snabbare går det.

Ett räkneexempel från Nordea visar hur lång tid det kan ta att nå ekonomisk frihet om du sparar 5 000 kronor i månaden, beroende på avkastning och vilken ”månadslön” du siktar på.

Önskad månadslön 5 % avkastning 7 % avkastning 10 % avkastning 20 000 kr 33 år 28 år 23 år 40 000 kr över 40 år 37 år 29 år 60 000 kr över 40 år över 40 år 33 år

Alltså: Om du vill ha en månadslön på 20 000 kronor behöver du spara 5 000 kronor i 33 år, förutsatt en årlig avkastning på 5 procent. Sparar du mer än så varje månad, når du målet snabbare.

Många sparar mycket

Huruvida det är klokt eller inte att bli ekonomiskt fri och, i förlängningen, sluta jobba, låter vi vara osagt. Vad vi däremot kan konstatera är att det är svårt, men inte omöjligt, att nå dit.

Personer som vill bli ekonomiskt oberoende snabbt sparar ofta enorma summor pengar varje månad, uppemot 40-70 procent av sin inkomst.

Men i slutändan avgörs storleken på ditt månadssparande av två saker: hur högt du siktar och hur lång tid du har på dig.

