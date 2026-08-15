Höstjacka, ryggsäck, aktiviteter och mobiltelefon.
Så kan du pressa notan för skolstarten
Skolstart, jobbstart och återgång till vardagen. Allt som måste köpas inför skolstarten kan svida i plånboken.
Sharon Lavie, sparekonom på låneförmedlaren Lendo, ger tips på hur du klarar kostnader vid terminsstarten.
Höstjacka, ryggsäck, aktiviteter och mobiltelefon.
Listan på vad man som förälder behöver förse barnen med inför skolstarten kan göras lång.
Som sparekonom på låneförmedlaren Lendo möter Sharon Lavie ofta frågor från oroliga föräldrar som brottas med att få ihop ekonomin i samband med barnens terminsstart.
Var och en för sig kanske utgifterna inte är så stora, men när de hopar sig kan de kännas övermäktiga för många hushåll.
Köp second hand
Även om man som förälder kanske måste sätta en gräns för vad som måste införskaffas, behöver barnen saker som man inte kan ducka, konstaterar Lavie, som ger tips på hur man som familj ska navigera bland utgifterna.
Inventera. Se till att inte köpa på er saker automatiskt för att ni tror att ni behöver. Se om ni kan låna kläder av kompisar, byta eller köpa second hand, säger hon, och råder också att portionera ut kostnaderna.
Ni kanske inte behöver köpa vinteroverall i augusti, så prioritera det mest nödvändiga först.
Engångskostnader för att fylla på vardagsgarderoben för ett barn efter sommaren kan landa på allt från en dryg tusenlapp till 7 000 kronor, beroende på om man köper nytt eller begagnat, påpekar Lavie.
Dessutom trillar de löpande kostnaderna för fritids, förskola och fritidsaktiviteter in i ett enda slag vid skolstart.
Reducerad avgift
Många föräldrar kanske tycker det är svårt att neka om ens barn vill börja en ny aktivitet.
Men man kanske inte behöver neka. Ibland kan man undersöka om det exempelvis idrottsklubben kan låta barnet vara med till en reducerad avgift, eller rentav gratis. De flesta idrottsklubbar kan gå med på att stryka avgiften, särskilt för yngre barn, säger Sharon Lavie.
En liten respit för föräldrar som har ansträngd ekonomi finns också i form av ett nytt fribelopp för fritidshemsavgiften och ett fritidskort för barn mellan 7–16 år på 550 kronor per termin.
Sharon Lavie tipsar också om Fritidsbanken, ett slags ”prylbibliotek” som vissa kommuner erbjuder, och där alla, oavsett inkomst, kan låna sport- och fritidsutrustning gratis i 14 dagar.
Sedan 1 juli i år gäller ett fribelopp på 10 000 kronor för fritidshemsavgiften.
Det innebär att de första 10 000 kronor av hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt dras av innan avgiften beräknas.
Sedan den 15 september i fjol gäller Fritidskortet för barn i åldrarna 7–16 år, ett ekonomiskt stöd som kan användas som betalning för olika fritidsaktiviteter.
Barn i åldrarna 7–16 år kan få ett grundbelopp på 550 kronor per kalenderår.
Hushåll som fått bostadsbidrag året innan kan i sin tur få 2 500 kronor per barn och kalenderår. Pengarna måste användas senast den 30 november varje år.
Källor: Lendo och Folkhälsomyndigheten.