Så kan du pressa notan för skolstarten

Höstjacka, ryggsäck, aktiviteter och mobiltelefon.

Listan på vad man som förälder behöver förse barnen med inför skolstarten kan göras lång.

Som sparekonom på låneförmedlaren Lendo möter Sharon Lavie ofta frågor från oroliga föräldrar som brottas med att få ihop ekonomin i samband med barnens terminsstart.

Var och en för sig kanske utgifterna inte är så stora, men när de hopar sig kan de kännas övermäktiga för många hushåll.

Köp second hand

Även om man som förälder kanske måste sätta en gräns för vad som måste införskaffas, behöver barnen saker som man inte kan ducka, konstaterar Lavie, som ger tips på hur man som familj ska navigera bland utgifterna.

Inventera. Se till att inte köpa på er saker automatiskt för att ni tror att ni behöver. Se om ni kan låna kläder av kompisar, byta eller köpa second hand, säger hon, och råder också att portionera ut kostnaderna.

Ni kanske inte behöver köpa vinteroverall i augusti, så prioritera det mest nödvändiga först.

Engångskostnader för att fylla på vardagsgarderoben för ett barn efter sommaren kan landa på allt från en dryg tusenlapp till 7 000 kronor, beroende på om man köper nytt eller begagnat, påpekar Lavie.

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Dessutom trillar de löpande kostnaderna för fritids, förskola och fritidsaktiviteter in i ett enda slag vid skolstart.