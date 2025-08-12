Så bygger du en sjusiffrig förmögenhet – på en sexsiffrig lön 

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Skulderna bromsar dig

En stor bromskloss mot förmögenhetsbyggande är högkostnadsskulder, särskilt kreditkort.

”Att ha skulder är som att simma uppförströms, och räntan du betalar är strömmens hastighet”, konstaterar Scott Hefty, certifierad finansiell planerare på Serae Wealth.

Det är nästan omöjligt att göra framsteg när man simmar mot en ränta på 20 procent eller mer, menar han.

Att betala av dyra skulder kan kräva uppoffringar, men ger snabbt mer pengar att lägga på sparande och investeringar.

Det finns flera knep som i förlängningen ska innebära mer pengar i plånboken (Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT)

Så snabbt når du en miljon

När skulderna är under kontroll är det dags att investera. Ju tidigare du börjar, desto längre tid får pengarna på sig att växa.

Exempelvis kan en investering på cirka 5 500 kronor i månaden, med en genomsnittlig avkastning på 7 procent per år, växa till en miljon kronor på ungefär 11 år. Höjer du beloppet till runt 8 800 kronor når du målet på under åtta år.

Det kan jämföras med om du har pengarna på ett sparkonto. Om du månadssparar 1 000 kronor på ett sparkonto utan ränta kommer det ta 83 år att nå miljonen. Det berättar Avanza.

Sparar du samma summa på börsen tar det istället 27 år, givet en årlig avkastning på 7 procent.

Hemligheten är ränta-på-ränta-effekten. I början kommer nästan hela värdetillväxten från ditt eget sparande, men med tiden gör avkastningen det största jobbet. När du väl har en miljon innebär 7 procents årlig avkastning 70 000 kronor extra – utan att du lyfter ett finger.

Fallgroparna som stoppar dig från miljonen

Det finns ett gäng fallgropar att se upp för om man vill nå miljonen.

Den största boven stavas livsstilsinflation – att höja utgifterna i takt med lönen.

”Med tiden är det som att dö av tusen uppgraderingar: finare lägenhet, dagliga kaffeköp, premiumstreaming, spontana semestrar”, säger Eric Croak, certifierad finansiell planerare på Croak Capital. Han menar att små lyxvanor kan urholka ekonomin mer än man tror.

Andra misstag är att jaga snabba vinster på börsen eller att inte följa upp sin ekonomiska utveckling.

Croak rekommenderar därför att du spårar din nettoförmögenhet varje månad, även om siffran är negativ:

”Att se den siffran krypa uppåt, även med 250 dollar i månaden, gör något med hjärnan”, konstaterar han.

I slutändan handlar en sju­siffrig förmögenhet oftast inte om spektakulära affärer utan om konsekvent sparande, att undvika dyra skulder och att investera regelbundet.

