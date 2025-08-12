Måste man tjäna storkovan för att bli miljonär? Inte då – här kommer experttipsen.
Så bygger du en sjusiffrig förmögenhet – på en sexsiffrig lön
Omkring 200 000 svenskar har en miljon kronor på ett investeringssparkonto. 9 400 personer har 10 miljoner eller mer.
Om du vill sålla dig till denna skara behöver du bara ta del av följande tips. Det menar åtminstone Yahoo Finance.
Första steget
Första steget är att skaffa en tydlig bild av vart pengarna tar vägen.
En budget hjälper dig inte bara att hålla koll på inkomster och utgifter, den blir också en plan för hur du når ditt mål.
Genom att avsätta pengar till sparande som en fast post i budgeten kan du ”betala dig själv först” och undvika att andra kostnader äter upp överskottet.
Skulderna bromsar dig
En stor bromskloss mot förmögenhetsbyggande är högkostnadsskulder, särskilt kreditkort.
”Att ha skulder är som att simma uppförströms, och räntan du betalar är strömmens hastighet”, konstaterar Scott Hefty, certifierad finansiell planerare på Serae Wealth.
Det är nästan omöjligt att göra framsteg när man simmar mot en ränta på 20 procent eller mer, menar han.
Att betala av dyra skulder kan kräva uppoffringar, men ger snabbt mer pengar att lägga på sparande och investeringar.
Så snabbt når du en miljon
När skulderna är under kontroll är det dags att investera. Ju tidigare du börjar, desto längre tid får pengarna på sig att växa.
Exempelvis kan en investering på cirka 5 500 kronor i månaden, med en genomsnittlig avkastning på 7 procent per år, växa till en miljon kronor på ungefär 11 år. Höjer du beloppet till runt 8 800 kronor når du målet på under åtta år.
Det kan jämföras med om du har pengarna på ett sparkonto. Om du månadssparar 1 000 kronor på ett sparkonto utan ränta kommer det ta 83 år att nå miljonen. Det berättar Avanza.
Sparar du samma summa på börsen tar det istället 27 år, givet en årlig avkastning på 7 procent.
Hemligheten är ränta-på-ränta-effekten. I början kommer nästan hela värdetillväxten från ditt eget sparande, men med tiden gör avkastningen det största jobbet. När du väl har en miljon innebär 7 procents årlig avkastning 70 000 kronor extra – utan att du lyfter ett finger.
Fallgroparna som stoppar dig från miljonen
Det finns ett gäng fallgropar att se upp för om man vill nå miljonen.
Den största boven stavas livsstilsinflation – att höja utgifterna i takt med lönen.
”Med tiden är det som att dö av tusen uppgraderingar: finare lägenhet, dagliga kaffeköp, premiumstreaming, spontana semestrar”, säger Eric Croak, certifierad finansiell planerare på Croak Capital. Han menar att små lyxvanor kan urholka ekonomin mer än man tror.
Andra misstag är att jaga snabba vinster på börsen eller att inte följa upp sin ekonomiska utveckling.
Croak rekommenderar därför att du spårar din nettoförmögenhet varje månad, även om siffran är negativ:
”Att se den siffran krypa uppåt, även med 250 dollar i månaden, gör något med hjärnan”, konstaterar han.
I slutändan handlar en sjusiffrig förmögenhet oftast inte om spektakulära affärer utan om konsekvent sparande, att undvika dyra skulder och att investera regelbundet.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
