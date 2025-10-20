Dagens PS
Res billigt – men stanna inte här 

Res billigt – men stanna inte här
Portugal har Europas mest övervärderade bostadsmarknad medan Budapest är billigt för den som vill shoppa (Foto: Unsplash)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

Budapest lockar med billiga shoppinggator medan Portugal är ett dåligt val för den som vill bosätta sig permanent. Samtidigt får Norge kritik för sin elreform. 

Snart lägger vi ännu en händelserik vecka till handlingarna. Det har handlat om tjänstepension, elreformer, billiga resor och övervärderade bostäder. Bland annat. 

Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa privatekonomiska nyheter. 

En av fem arbetsgivare gör fel med tjänstepensionen

Allt fler arbetsgivare lockar med tjänstepension och ”ITP-liknande villkor”, men många missar vad de faktiskt lovar.

“Har man inte kollektivavtal finns ingen färdig pensionsplan. Då måste arbetsgivaren själv skriva sitt pensionslöfte. Många tror felaktigt att det bara handlar om att sätta av 4,5 procent till ålderspension, men ett ITP-liknande löfte innebär mycket mer än så”, säger Vanessa von Zweigbergk, pensions- och arbetsrättsspecialist på SPP. 

I ungefär ett av fem fall gör arbetsgivaren fel, enligt von Zweigbergk, och det kan bli dyrt när löften inte uppfylls. Hon uppmanar både arbetsgivare och anställda att ta ansvar: pensionen är uppskjuten lön – inte en bonus.

Läs vidare här: Experten: ”En av fem gör helt fel med tjänstepensionen”. Dagens PS

Här ska du inte köpa bostad 

Drömmer du om en bostad i Portugal? Då bör du tänka om. I veckan har en ny rapport från EU-kommissionen visat att Portugal har Europas mest övervärderade bostadsmarknad, med priser som ligger omkring 35 procent över sitt verkliga värde.

Turismen, korttidsuthyrningar och byråkratiska bygglovsprocesser har skapat “en perfekt storm” på marknaden. Samtidigt byggs det alldeles för lite nytt. 

“Ökningen av korttidsuthyrningar i turistområden hänger nära samman med ökningen av bostadspriser och hyror”, konstaterar forskarna.

Läs mer: Bostad i solen? Undvik det här landet. Dagens PS

Portugal
Här ligger huspriserna omkring 35 procent över sitt verkliga värde (Foto: Armando Franca/AP/TT)

Billigast i Europa – hit ska du resa

Enligt Forex nya Shoppingindex är Budapest den stad i Europa där du får mest för pengarna. Där ligger prisnivån på 73 jämfört med Stockholms 100.

I den andra änden av skalan hamnar Paris och Milano på 114. New York toppar i sin tur listan med hela 137.

“Ha både kontanter och kort med på resan, det är smidigast. Kort fungerar i storstäder, men i mindre butiker och på marknader uppskattas kontanter – och de kan underlätta vid prutning”, konstaterar Niklas Lydahl, COO på Forex.

Mer om detta: Billigast i Europa – hit ska du resa om du vill ha mest för pengarna. Dagens PS

”Du kan inte dö med noll” – ekonom varnar för trend

Boken Die With Zero har fått många att vilja leva fullt ut och tömma kontot innan livet är slut. Men SPP:s sparekonom Shoka Åhrman har i veckan varnat för att trenden kan slå fel.

”Du kan inte dö med noll för du vet inte när du ska dö”, säger hon.

Hon menar att balansen är avgörande: du bör spara till trygghet men också unna dig livsupplevelser.

För vissa är filosofin dock inte ett val, utan en verklighet.

 “Att ’die with zero’ blir en ofrivillig verklighet för många äldre i Sverige”, säger pensionsekonomen Trifa Chireh

Läs mer: Experten varnar: ”Du kan inte dö med noll”. Dagens PS

Norsk elreform väcker ilska i Sverige

Den nya norska elreformen, det så kallade Norgepriset, låter hushållen teckna fasta elpriser – oberoende av marknaden. Reformen har snabbt blivit populär i Norge. I Sverige väcker den dock oro. 

“Det är ett onödigt och dåligt riggat stödsystem och i slutändan blir det den norska industrin, men även den svenska industrin och svenska medborgare som får ta notan”, säger Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät. 

När norrmännen inte längre behöver ta hänsyn till priset riskerar elförbrukningen att öka, vilket kan driva upp priserna i resten av Norden.

Läs mer: Norsk reform väcker ilska i Sverige: ”Svenskar får ta notan”. Dagens PS

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

