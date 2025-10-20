Res billigt – men stanna inte här 

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Här ska du inte köpa bostad

Drömmer du om en bostad i Portugal? Då bör du tänka om. I veckan har en ny rapport från EU-kommissionen visat att Portugal har Europas mest övervärderade bostadsmarknad, med priser som ligger omkring 35 procent över sitt verkliga värde.

Turismen, korttidsuthyrningar och byråkratiska bygglovsprocesser har skapat “en perfekt storm” på marknaden. Samtidigt byggs det alldeles för lite nytt.

“Ökningen av korttidsuthyrningar i turistområden hänger nära samman med ökningen av bostadspriser och hyror”, konstaterar forskarna.

Här ligger huspriserna omkring 35 procent över sitt verkliga värde (Foto: Armando Franca/AP/TT)

Billigast i Europa – hit ska du resa

Enligt Forex nya Shoppingindex är Budapest den stad i Europa där du får mest för pengarna. Där ligger prisnivån på 73 jämfört med Stockholms 100.

I den andra änden av skalan hamnar Paris och Milano på 114. New York toppar i sin tur listan med hela 137.

“Ha både kontanter och kort med på resan, det är smidigast. Kort fungerar i storstäder, men i mindre butiker och på marknader uppskattas kontanter – och de kan underlätta vid prutning”, konstaterar Niklas Lydahl, COO på Forex.

”Du kan inte dö med noll” – ekonom varnar för trend

Boken Die With Zero har fått många att vilja leva fullt ut och tömma kontot innan livet är slut. Men SPP:s sparekonom Shoka Åhrman har i veckan varnat för att trenden kan slå fel.

”Du kan inte dö med noll för du vet inte när du ska dö”, säger hon.

Hon menar att balansen är avgörande: du bör spara till trygghet men också unna dig livsupplevelser.

För vissa är filosofin dock inte ett val, utan en verklighet.

“Att ’die with zero’ blir en ofrivillig verklighet för många äldre i Sverige”, säger pensionsekonomen Trifa Chireh.

Norsk elreform väcker ilska i Sverige

Den nya norska elreformen, det så kallade Norgepriset, låter hushållen teckna fasta elpriser – oberoende av marknaden. Reformen har snabbt blivit populär i Norge. I Sverige väcker den dock oro.

“Det är ett onödigt och dåligt riggat stödsystem och i slutändan blir det den norska industrin, men även den svenska industrin och svenska medborgare som får ta notan”, säger Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät.

När norrmännen inte längre behöver ta hänsyn till priset riskerar elförbrukningen att öka, vilket kan driva upp priserna i resten av Norden.

