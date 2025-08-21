Dagens PS
Ränteläget: En tredjedel har satt livet på paus 

Unga
23 procent av unga vuxna (18–29 år) har blivit mindre benägna att köpa ny bostad efter de senaste räntesänkningarna (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Nu kommer nya siffror som visar hur hårt hushållen pressas av osäkerheten på bostads- och räntemarknaden. 

Storbankerna har spritt skilda syn på hur mycket räntan kommer att sänkas i år. Inför onsdagens besked var dock många överens: Riksbanken sänker inte den svenska räntan i augusti. 

Och så blev det. 

Osäkerheten sätter dock spår hos svenskarna. 

Osäkerheten pausar livsbeslut 

En ny undersökning från SkandiaMäklarna, gjord av YouGov, visar att 34 procent av alla unga vuxna mellan 18 och 29 år har skjutit upp livsbeslut som att bilda familj, byta jobb eller separera under det senaste året till följd av det ostabila ränteläget. Samma andel gäller barnfamiljer med yngre barn.

Även i åldersgruppen 30-39 år är effekten tydlig – var fjärde person uppger att de har behövt avvakta med viktiga beslut på grund av ränteläget och en svajig bostadsmarknad.

“Det blev en chock för många som tog bolån i samband med att räntorna sköt i höjden och privatekonomin utmanades rejält”, säger Erik Eriksson, vice vd på SkandiaMäklarna.

Unga mest känsliga för förändringar

Enligt Eriksson är just unga och barnfamiljer extra känsliga för ekonomiska svängningar.

“Unga och barnfamiljer är mer känsliga för ekonomiska förändringar och ostabilt ränteläge. Många är i en period i livet där de planerar att bilda familj, är mitt uppe i karriärval, precis inlett en relation eller tagit beslut att skilja sig. Att de då behöver skjuta upp livsbeslut på grund av att privatekonomin eller bostadsmarknaden är ostabil är såklart oroväckande”, säger han. 

Delade åsikter om bostadsköp

Undersökningen visar också att unga vuxna har delade uppfattningar om de senaste räntesänkningarna. 

23 procent i åldern 18-29 år säger att de blivit mindre benägna att köpa bostad efter räntesänkningarna. Samtidigt har lika många blivit mer benägna.

“De senaste två åren har räntorna halverats från en tidigare hög nivå. Många yngre upplever därför att dagens nivå är historiskt hög jämfört med vad de är vana vid, vilket gör att de inväntar ytterligare räntesänkningar innan de slår till”, konstaterar Eriksson. 

Samtidigt pekar han på att det kan vara gynnsamt att våga agera även i ett osäkert läge.

“Man ska komma ihåg att inte vänta för länge då bostadspriserna kan komma att höjas, vilket drabbar den totala privatekonomin”. 

Nästa räntebesked 

Nästa räntebesked kommer i september. 

Hittills är det bara Handelsbanken som tror på en sänkning då. 

Swedbank tror på en sänkning till senare i höst medan SBAB och Danska Bank tror att räntesänkningen är klar för denna gång. 

Riksbanken menar i sin tur att det finns en “viss sannolikhet” för ytterligare en sänkning senare i höst: 

“Även om utvecklingen har avvikit något från Riksbankens prognos i juni, bedömer direktionen att utsikterna står sig i stora drag. Direktionen har därför beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 2 procent och ser alltjämt en viss sannolikhet för ytterligare en räntesänkning i år”, skrev man i ett pressmeddelande.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

