Ränteläget: En tredjedel har satt livet på paus 

Unga mest känsliga för förändringar

Enligt Eriksson är just unga och barnfamiljer extra känsliga för ekonomiska svängningar.

“Unga och barnfamiljer är mer känsliga för ekonomiska förändringar och ostabilt ränteläge. Många är i en period i livet där de planerar att bilda familj, är mitt uppe i karriärval, precis inlett en relation eller tagit beslut att skilja sig. Att de då behöver skjuta upp livsbeslut på grund av att privatekonomin eller bostadsmarknaden är ostabil är såklart oroväckande”, säger han.

Delade åsikter om bostadsköp

Undersökningen visar också att unga vuxna har delade uppfattningar om de senaste räntesänkningarna.

23 procent i åldern 18-29 år säger att de blivit mindre benägna att köpa bostad efter räntesänkningarna. Samtidigt har lika många blivit mer benägna.

“De senaste två åren har räntorna halverats från en tidigare hög nivå. Många yngre upplever därför att dagens nivå är historiskt hög jämfört med vad de är vana vid, vilket gör att de inväntar ytterligare räntesänkningar innan de slår till”, konstaterar Eriksson.

Samtidigt pekar han på att det kan vara gynnsamt att våga agera även i ett osäkert läge.

“Man ska komma ihåg att inte vänta för länge då bostadspriserna kan komma att höjas, vilket drabbar den totala privatekonomin”.

Nästa räntebesked

Nästa räntebesked kommer i september.

Hittills är det bara Handelsbanken som tror på en sänkning då.

Swedbank tror på en sänkning till senare i höst medan SBAB och Danska Bank tror att räntesänkningen är klar för denna gång.

Riksbanken menar i sin tur att det finns en “viss sannolikhet” för ytterligare en sänkning senare i höst:

“Även om utvecklingen har avvikit något från Riksbankens prognos i juni, bedömer direktionen att utsikterna står sig i stora drag. Direktionen har därför beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 2 procent och ser alltjämt en viss sannolikhet för ytterligare en räntesänkning i år”, skrev man i ett pressmeddelande.

