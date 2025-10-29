Dagens PS
Publiken har blivit idrottsklubbarnas guldkalv

Malmö-klackens tifo och bengaler fotbollsmatch i allsvenskan mellan Malmö FF och Hammarby på Eleda Stadion.
Roland Klinga
Roland Klinga
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Trots ekonomiska utmaningar som inflation och höga elpriser är det allt mer publik på fotboll och hockey i Sverige. ”Sporten behövs som glädjekälla”, säger Carlos Esterling från EY Sports Business.

Publiksnittet i fotbollsallsvenskan och SHL fortsätter att öka för tredje säsongen i följd. Trots att svensk ekonomi inte är glödhet just nu. Enligt flera samstämmiga analyser finns det några orsaker bakom uppgången som pågått under flera år. Det handlar om jakten på upplevelser och publikens prioriteringar i vardagen.

Går mot rekordsäsong

Årets fotbollsallsvenska är inte färdigspelad. Men efter 26 omgångar är publiksnittet högre än för förra året och analysen från spelbolaget Bet 365 är att det blir ökat publiksnitt i allsvenskan i år igen. En rekordökning kallar man det. Efter omgång 26 var publiksnittet 11 001 per match. 2024 hamnade snittet på 10 763 åskådare per match.

Bet 365 menar att det fortfarande handlar om en återhämtning efter pandemin. Supportrarna vill uppleva matcherna på plats. Men man beskriver också det som att ”klubbarna även arbetar aktivt med att förbättra publikupplevelsen”.

Barnen har hittat till arenorna

Enligt Carlos Esterling från EY Sports Business prioriterar många hushåll sportupplevelsen. Det är något man kan göra som en gemensam aktivitet. ”Hushållen ser sporten som en glädjekälla. Något som man har kvar trots kärva tider”, säger han till Radiosporten

Att barnen har hittat till arenorna har också aktiva uppmärksammat. De beskriver det som ett trendbrott och också som en förutsättning för sporternas överlevnad i framtiden. 

”Vi ser väldigt mycket mer barn, där ser jag ett trendskifte som är väldigt positivt och härligt”, sa Roger Rönnberg till SVT, som tränade Frölunda HC i ishockey fram till säsongsavslutningen i våras.

Trots de positiva siffrorna höjs det ändå en del varningens fingrar. Varningar om att publiktaket kan vara nått snart och att det finns risk med en idrott som anpassar sig till ständigt ökande publikintäkter.

”När taket nås och intäkterna inte ökar. Då finns det bara kvar att se över lönekostnaderna inom klubbarna”, säger Carlos Esterling till Radiosporten.

Allsvenskan i fotboll avslutas 9 november. Omgång 52 i SHL spelas 14 mars nästa år.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

