Källor: SpaceX ansöker nu om sin mega-notering

Om planerna går i lås kan SpaceX komma att sälja aktier för över 75 miljarder dollar, motsvarande drygt 800 miljarder svenska kronor. Det skulle i så fall krossa det tidigare världsrekordet som innehas av den saudiska oljejätten Saudi Aramco, som tog in knappt 30 miljarder dollar vid sin notering 2019, skriver Bloomberg som också uppmärksammar nyheten om att Space X nu, enligt källor, är startklar för börsen.

Space X:s värdering extrem

Marknadens förväntningar på SpaceX är enorma. Analytiker har tidigare pekat på en total värdering för bolaget på över 1,75 biljoner dollar, vilket placerar det i samma liga som världens absolut största techbolag.

En intressant detalj i de läckta planerna är fokuset på privatsparare. Uppgifterna gör gällande att mer än 20 procent av erbjudandet kan reserveras för enskilda investerare, även om den exakta fördelningen ännu inte är spikad. Det skulle ligga i linje med Musks tidigare retorik om att demokratisera tillgången till sina bolag.

