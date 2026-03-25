Källor: SpaceX ansöker nu om sin mega-notering

Enligt nya uppgifter förbereder Elon Musks rymdjätte SpaceX en ansökan om börsintroduktion redan denna vecka. Det lutar åt att bli den största noteringen någonsin.
Det har länge spekulerats i när Elon Musks rymdimperium ska ta steget ut på den offentliga marknaden. Nu rapporterar The Information att processen har accelererat kraftigt. Källor med insyn uppger att SpaceX siktar på att skicka in sitt prospekt till den amerikanska finansinspektionen, SEC, inom de närmaste dagarna.
Om planerna går i lås kan SpaceX komma att sälja aktier för över 75 miljarder dollar, motsvarande drygt 800 miljarder svenska kronor. Det skulle i så fall krossa det tidigare världsrekordet som innehas av den saudiska oljejätten Saudi Aramco, som tog in knappt 30 miljarder dollar vid sin notering 2019, skriver Bloomberg som också uppmärksammar nyheten om att Space X nu, enligt källor, är startklar för börsen.
Space X:s värdering extrem
Marknadens förväntningar på SpaceX är enorma. Analytiker har tidigare pekat på en total värdering för bolaget på över 1,75 biljoner dollar, vilket placerar det i samma liga som världens absolut största techbolag.
En intressant detalj i de läckta planerna är fokuset på privatsparare. Uppgifterna gör gällande att mer än 20 procent av erbjudandet kan reserveras för enskilda investerare, även om den exakta fördelningen ännu inte är spikad. Det skulle ligga i linje med Musks tidigare retorik om att demokratisera tillgången till sina bolag.
Starlink är motorn i bygget
Det är inte i första hand de spektakulära raketuppskjutningarna till Mars som lockar investerarna, utan satellitbaserade internettjänsten Starlink. Verksamheten har snabbt blivit SpaceX främsta intäktskälla och förväntas stå för lejonparten av omsättningen under de kommande åren.
Enligt prognoser ser bolaget en omsättning på mellan 22 och 24 miljarder dollar för 2026, där Starlink utgör den stabila basen. Framgångarna med att leverera uppkoppling över hela jordklotet har gjort att SpaceX nu anses vara redo för börsens krav på transparens och kvartalsrapportering.
En osäker tidsplan trots allt
Trots att ansökan sägs ligga på bordet finns det fortfarande faktorer som kan påverka tajmingen. Marknadsläget och godkännandeprocesser hos myndigheterna kan skjuta på den faktiska noteringsdagen till sommaren eller senare under året. Vissa bedömare varnar också för att Elon Musks många andra åtaganden, inte minst med Tesla och X, kan skapa osäkerhet hos mer konservativa institutionella investerare.
Musk tar sikte mot stjärnorna
Om SpaceX når börsen markerar det slutet på en era av privat finansiering och början på ett nytt kapitel där allmänheten får vara med på resan mot stjärnorna. För Wall Street vore det den ultimata injektionen efter en period av relativt få stora tech-noteringar.
SpaceX har i vanlig ordning avböjt att kommentera uppgifterna officiellt, men signalerna från finansvärlden är tydliga, nedräkningen har börjat.
