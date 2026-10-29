Pensionen kan börja betalas automatiskt utan din vetskap – så undviker du fällan

Men det finns en detalj som kan ställa till det rejält.

Tjänstepensionen kan nämligen börja betalas ut automatiskt – även om du fortfarande arbetar heltid.

Till skillnad från den allmänna pensionen, som du själv måste ansöka om, har många tjänstepensioner en förutbestämd ålder då utbetalningarna startar, enligt Pensionsmyndigheten.

Pension tidigare än väntat

Den som inte reagerar på brevet från pensionsbolaget kan därför börja få pension långt tidigare än planerat.

Enligt Pensionsmyndigheten skiljer sig reglerna kraftigt mellan olika yrkesgrupper.

För privatanställda arbetare med Avtalspension SAF-LO och tjänstemän med ITP 2 börjar tjänstepensionen normalt betalas ut automatiskt vid 65 års ålder.

För den som har ITP 1 sker det i stället vid 66 år.

Inom kommuner och regioner är den automatiska utbetalningsåldern för de stora avtalen normalt 70 år, medan den för statligt anställda med PA 16 kan vara 72 år.

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Det innebär att två personer som är lika gamla kan få sin tjänstepension vid helt olika tidpunkter.

Och den som har bytt arbetsgivare flera gånger kan ha pensionspengar hos olika bolag, med skilda regler.