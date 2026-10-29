Du fortsätter arbeta, men tjänstepensionen kan ändå börja betalas ut automatiskt. Det kan innebära högre skatt och lägre pension längre fram. Här är vad du behöver kontrollera innan pengarna börjar komma.
Pensionen kan börja betalas automatiskt utan din vetskap – så undviker du fällan
Att fortsätta arbeta efter 65 har blivit allt vanligare. För många innebär det både en högre inkomst och möjligheten att skjuta upp pensioneringen några år.
Men det finns en detalj som kan ställa till det rejält.
Tjänstepensionen kan nämligen börja betalas ut automatiskt – även om du fortfarande arbetar heltid.
Till skillnad från den allmänna pensionen, som du själv måste ansöka om, har många tjänstepensioner en förutbestämd ålder då utbetalningarna startar, enligt Pensionsmyndigheten.
Pension tidigare än väntat
Den som inte reagerar på brevet från pensionsbolaget kan därför börja få pension långt tidigare än planerat.
Enligt Pensionsmyndigheten skiljer sig reglerna kraftigt mellan olika yrkesgrupper.
För privatanställda arbetare med Avtalspension SAF-LO och tjänstemän med ITP 2 börjar tjänstepensionen normalt betalas ut automatiskt vid 65 års ålder.
För den som har ITP 1 sker det i stället vid 66 år.
Inom kommuner och regioner är den automatiska utbetalningsåldern för de stora avtalen normalt 70 år, medan den för statligt anställda med PA 16 kan vara 72 år.
Det innebär att två personer som är lika gamla kan få sin tjänstepension vid helt olika tidpunkter.
Och den som har bytt arbetsgivare flera gånger kan ha pensionspengar hos olika bolag, med skilda regler.
Lönen och pensionen kan ge en skattesmäll
Det är inte förbjudet att arbeta samtidigt som man tar ut pension, det går alldeles utmärkt så länge du har koll på reglerna, enligt sajten minPension.
Men kombinationen kan bli kostsam.
Om tjänstepensionen börjar betalas ut medan lönen fortfarande kommer in kan den sammanlagda inkomsten bli så hög att en större del beskattas med statlig inkomstskatt.
Dessutom kan skatteavdragen bli för låga om både arbetsgivaren och pensionsbolaget betalar ut pengar utan att samordna skatten.
Resultatet kan bli kvarskatt året därpå.
Det betyder inte att pension alltid är skattemässigt ofördelaktig vid sidan av arbete. Effekten beror på den totala inkomsten, åldern och vilka skatteregler som gäller.
Men för den som redan har en hög lön kan ett oväntat pensionsuttag bli en dyr överraskning – om du inte har koll på systemet.
Så undviker du pensionsfällan
Det första steget är att skaffa dig en överblick.
På minPension.se kan du se vilka tjänstepensioner du har och hos vilka bolag pengarna finns.
Därefter bör du kontrollera den planerade utbetalningsåldern för varje pension.
Vill du fortsätta arbeta och skjuta upp uttaget behöver du normalt meddela pensionsbolaget innan utbetalningarna börjar.
Ha stenkoll på din pension
Det är också klokt att jämföra olika uttagstider och undersöka hur kombinationen av lön och pension påverkar skatten.
Konsumenternas pensionsvägledning rekommenderar att man planerar utbetalningarna i god tid och tar reda på vad som händer om man inte gör något aktivt val.
”Tjänstepensionen kräver fler aktiva val än många tror. Mitt råd är att se över sina pensioner några år innan man planerar att sluta arbeta. Kontrollera när de är avtalade att börja betalas ut, hur länge utbetalningen ska pågå och vad som händer om du inte gör något aktivt val”, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia till Nyheter24.
För den som närmar sig pensionsåldern kan några minuters kontroll därför göra stor skillnad.
Pengarna som börjar komma in automatiskt är nämligen inte nödvändigtvis pengar du tjänar på att ta ut just då.
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