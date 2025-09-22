SPF Seniorerna är kritiska till regeringen för att den saknar ”ambition för högre inkomstpensioner” men ger beröm för annat.
Pensionärerna: Ros och ris till regeringen
Hon var riksdagsledamot och förste vice partiordförande för Kristdemokraterna. Längs vägen blev hon minister i Fredrik Reinfeldts regering som biträdande socialminister, först med ansvarsuppgifterna barn och äldre, sedan äldre och folkhälsa.
I dag är Maria Larsson förbundsordförande för SPF Seniorerna och kan i stället ägna sig åt att vara kritisk mot nuvarande borgerliga regering utifrån att, som hon säger, det saknas ”en tydlig ambition för högre inkomstpensioner där det lönar sig att ha arbetat”.
”Ingen höjd pension i regeringens budget” är rubriken hos E55 men Maria Larsson och hennes pensionärsorganisation är kritisk mot regeringen på fler punkter.
Ingen höjd pension i regeringens budget. E55
Viktiga krav på vårdområdet
SPF vill se ett nationellt vaccinationsprogram för äldre, fast läkarkontakt men kan även ge beröm när det gäller sänkt matmoms och tandvårdsreform, sammanfattar Larsson hos Senioren.
Pensionen i sig är och förblir dock ett ok, säger Larsson som menar att budgeten inte svarar på frågor om hur man ska tillgodose de mer långsiktiga och angelägna behoven av högre pension, säger SPF-ordföranden som även efterlyser besked om en översyn av pensionssystemet.
Bara sänkt skatt i vissa fall
Svenska pensionärer kommer i vissa fall få sänkt skatt i form av högre grundavdrag på inkomster efter det att man fyllt 67.
Men om man inte fyllt 67, eller om man för den delen inte når upp till inkomstkravet på 16 000 kronor i månaden, så får man inte del av skattesänkningen alls.
Bra med sänkt matmoms
Sänkt matmoms är dock ett uppskattat initiativ av regeringen, enligt SPF Seniorerna.
”Många äldre i Sverige har svårt att få pengarna att räcka till slutet av månaden. Därför välkomnar vi förslagen om högkostnadsskydd för elkostnader, skattelättnader för pensionärer samt sänkt elskatt och matmoms, säger Maria Larsson. Samtidigt efterlyser hon en effektiv prisövervakning ”så att prissänkningen verkligen når konsumenterna”.
