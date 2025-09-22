Pensionärerna: Ros och ris till regeringen

Hon var riksdagsledamot och förste vice partiordförande för Kristdemokraterna. Längs vägen blev hon minister i Fredrik Reinfeldts regering som biträdande socialminister, först med ansvarsuppgifterna barn och äldre, sedan äldre och folkhälsa.

I dag är Maria Larsson förbundsordförande för SPF Seniorerna och kan i stället ägna sig åt att vara kritisk mot nuvarande borgerliga regering utifrån att, som hon säger, det saknas ”en tydlig ambition för högre inkomstpensioner där det lönar sig att ha arbetat”.

”Ingen höjd pension i regeringens budget” är rubriken hos E55 men Maria Larsson och hennes pensionärsorganisation är kritisk mot regeringen på fler punkter.

Viktiga krav på vårdområdet

SPF vill se ett nationellt vaccinationsprogram för äldre, fast läkarkontakt men kan även ge beröm när det gäller sänkt matmoms och tandvårdsreform, sammanfattar Larsson hos Senioren.

Pensionen i sig är och förblir dock ett ok, säger Larsson som menar att budgeten inte svarar på frågor om hur man ska tillgodose de mer långsiktiga och angelägna behoven av högre pension, säger SPF-ordföranden som även efterlyser besked om en översyn av pensionssystemet.