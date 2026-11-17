Lägenheten stod tom i flera år och grannarna slog larm. Ändå fortsatte en 80-årig kvinna att få pension och bidrag medan hon bodde utomlands. Nu krävs hon på 556 254 kronor.
Pensionär fick 556 000 kronor felaktigt – grannarna slog larm
Under flera år låg en hyreslägenhet på Ekerö utanför Stockholm mörk. Grannarna hade inte sett kvinnan som hyrde den på länge och flera personer kontaktade bostadsbolaget för att berätta att lägenheten stod tom.
Redan 2023 kom också anmälningar om att kvinnan bodde utomlands, samtidigt som hon fick svenska pensionsförmåner.
Nu visar en granskning från Hem & Hyra hur utbetalningarna kunde fortsätta i flera år.
Berättade själv om flytten
När Pensionsmyndigheten först granskade kvinnans utlandsvistelser gick det inte att avgöra hur länge hon varit borta. Bland annat saknades en utresestämpel i hennes pass. Utredningen avslutades och myndigheten bedömde att hon hade rätt till ersättningarna.
I augusti 2024 besökte kvinnan en svensk ambassad i Mellanöstern. Där uppgav hon att hon hade flyttat till landet redan 2019, men inte anmält flytten.
Under 2024 och 2025 kom ytterligare sex anmälningar till olika myndigheter. Tre av dem nådde Pensionsmyndigheten mellan oktober 2024 och juli 2025.
Först den 12 februari 2026 inleddes en ny kontrollutredning.
”Vi får in väldigt många tips och utreder dem så fort vi kan. Även om vi skulle vilja göra det direkt så måste vi ta ärenden i tur och ordning och efter prioritet”, säger Therese Störby, enhetschef på Pensionsmyndighetens kontrollenhet, till Hem & Hyra.
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Får fortfarande över 10 000 kronor
Pensionsmyndigheten har kunnat fastställa att kvinnan vistades utomlands i drygt tre år mellan juli 2022 och december 2025. Hon krävs därför på 556 254 kronor.
Enligt sonen blev hon kvar utomlands på grund av pandemin, krig och inställda flyg. Han förnekar att lägenheten behölls för att få bidrag.
”Nej alla pengar har gått till hyran som var på 9 500 kronor och alla kostnader som hon hade”, säger han till Hem & Hyra.
Kvinnan har sedan dess lämnat lägenheten på Ekerö och uppger att hon bor hos sin son i Stockholm. Hon har också fått nya ersättningar beviljade för 2026 och får sammanlagt drygt 10 000 kronor i månaden.
”En skuld påverkar i sig inte rätten till dessa förmåne”, förklarar Therese Störby.
Hundratals miljoner betalas ut fel
Utlandsvistelser har tidigare lett till stora återkrav. Senast i våras berättade PS om en kvinna vars resa till Serbien väckte misstankar hos gränspolisen på Arlanda. Efter en utredning krävdes hon på 675 000 kronor.
I Pensionsmyndighetens senaste rapport uppskattas felaktiga utbetalningar under 2025 till nästan 1,6 miljarder kronor. Av dessa kopplas 312 miljoner kronor till utlandsbosättning och utlandsvistelser.
”Det handlar sällan om uppsåt”, säger Lisa Nordenhäll, kontrollenhetschef på Pensionsmyndigheten, om de felaktiga utbetalningarna.
Sedan den 1 juli 2026 kan Pensionsmyndigheten också besluta om sanktionsavgifter på 25 procent av återkravet. Vid medvetet eller grovt vårdslöst agerande kan vissa ersättningar spärras i upp till tre år. De nya reglerna gäller inte retroaktivt för tidigare överträdelser.
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