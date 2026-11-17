Redan 2023 kom också anmälningar om att kvinnan bodde utomlands, samtidigt som hon fick svenska pensionsförmåner.

Nu visar en granskning från Hem & Hyra hur utbetalningarna kunde fortsätta i flera år.

Berättade själv om flytten

När Pensionsmyndigheten först granskade kvinnans utlandsvistelser gick det inte att avgöra hur länge hon varit borta. Bland annat saknades en utresestämpel i hennes pass. Utredningen avslutades och myndigheten bedömde att hon hade rätt till ersättningarna.

I augusti 2024 besökte kvinnan en svensk ambassad i Mellanöstern. Där uppgav hon att hon hade flyttat till landet redan 2019, men inte anmält flytten.

Under 2024 och 2025 kom ytterligare sex anmälningar till olika myndigheter. Tre av dem nådde Pensionsmyndigheten mellan oktober 2024 och juli 2025.

Först den 12 februari 2026 inleddes en ny kontrollutredning.

”Vi får in väldigt många tips och utreder dem så fort vi kan. Även om vi skulle vilja göra det direkt så måste vi ta ärenden i tur och ordning och efter prioritet”, säger Therese Störby, enhetschef på Pensionsmyndighetens kontrollenhet, till Hem & Hyra.

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