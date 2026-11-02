Över 55? Så kan du få 5 460 kronor extra – varje månad

Enligt pensionsexperten Eva Fluhr, som har över 25 års erfarenhet i branschen, är det fortfarande möjligt att bygga upp ett betydande sparkapital.

”Det är inte för sent. Med en bra strategi kan du få pengarna att växa”, säger hon hos Femina.

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Så får du 5 460 kronor extra i månaden

Eva Fluhr presenterar två räkneexempel som visar hur mycket ett privat sparande kan ge om du har tio år kvar till pensionen.

Om du sparar 1 500 kronor varje månad i fonder med en antagen årlig avkastning på 6 procent kan kapitalet växa till omkring 246 000 kronor.

Fördelar du sedan pengarna över tio år motsvarar det ett tillskott på cirka 2 050 kronor varje månad.

Har du möjlighet att spara 4 000 kronor i månaden blir skillnaden, såklart, större. Efter tio år kan kapitalet uppgå till omkring 655 000 kronor, vilket motsvarar 5 460 kronor extra i månaden under tio år.

Av de 655 000 kronorna är 480 000 kronor pengar som du själv har satt in. Resterande 175 000 kronor är beräknad avkastning.

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