En stor del av pensionen har du förstås redan tjänat in när du passerat 55. Men det finns fortfarande pengar att hämta. Med tio års sparande kan du få flera tusenlappar extra i månaden som pensionär. Och det kan finnas ytterligare tusenlappar att hämta i den pension du redan har tjänat in.
Över 55? Så kan du få 5 460 kronor extra – varje månad
Hur mycket du har arbetat och tjänat under livet påverkar vad du får i pension.
Men även under de sista tio åren i arbetslivet finns möjligheter att påverka ekonomin som pensionär.
Enligt pensionsexperten Eva Fluhr, som har över 25 års erfarenhet i branschen, är det fortfarande möjligt att bygga upp ett betydande sparkapital.
”Det är inte för sent. Med en bra strategi kan du få pengarna att växa”, säger hon hos Femina.
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Så får du 5 460 kronor extra i månaden
Eva Fluhr presenterar två räkneexempel som visar hur mycket ett privat sparande kan ge om du har tio år kvar till pensionen.
Om du sparar 1 500 kronor varje månad i fonder med en antagen årlig avkastning på 6 procent kan kapitalet växa till omkring 246 000 kronor.
Fördelar du sedan pengarna över tio år motsvarar det ett tillskott på cirka 2 050 kronor varje månad.
Har du möjlighet att spara 4 000 kronor i månaden blir skillnaden, såklart, större. Efter tio år kan kapitalet uppgå till omkring 655 000 kronor, vilket motsvarar 5 460 kronor extra i månaden under tio år.
Av de 655 000 kronorna är 480 000 kronor pengar som du själv har satt in. Resterande 175 000 kronor är beräknad avkastning.
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Ett extra arbetsår kan ge 2 300 kronor mer
Annat du kan göra för att höja din pension är att arbeta längre.
”Ett extra arbetsår kan ge stor effekt. Har du till exempel en genomsnittlig lön kan ett extra år med heltidsarbete efter 67 ge mellan 1 900 och 2 300 kronor mer i pension per månad före skatt, resten av livet”, förklarar Pensionsmyndighetens pensionsexpert Monica Zettervall i ett blogginlägg.
Till skillnad från det privata sparandet gäller den höjningen livet ut.
En annan möjlighet är att se över återbetalningsskyddet i tjänstepensionen.
Skyddet innebär att dina anhöriga kan få pengarna om du avlider. Har du inget behov av skyddet kan du välja bort det och på så sätt höja din tjänstepension med drygt 6-10 procent.
Det kan vara aktuellt om exempelvis barnen har flyttat hemifrån och inte längre är ekonomiskt beroende av dig.
Gamla pensionspengar kan kosta dig pengar
Det finns också anledning att granska de pengar du redan har sparat ihop, uppmanar Zettervall.
”Även en liten skillnad i avgift kan bli stora pengar över många år. Kolla därför vad dina fonder kostar”, råder hon.
Ett vanligt riktmärke för en billig global aktieindexfond är omkring 0,20 procent per år.
Äldre pensionsförsäkringar och individuella pensionssparanden, IPS, kan ha betydligt högre avgifter. Genom att byta till billigare alternativ kan mer pengar stanna kvar i sparandet.
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