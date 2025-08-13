Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Ny analys: Så surfar svenskar på börsvågorna

Vi tar mindre risker i oroliga tider
Väldigt mycket rött på skärmen och några få gröna strimmor. När börsen går ner blir vi mindre benägna att ta risker, analyserar nu även FI. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Försiktiga i motvind, spendersamma i medvind. När börsen går ner bromsar vi, när den går upp satsar vi. Självklarheter? Nej, en ny FI-analys.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det kan, förstås, tyckas vara att rejält slå in väldigt öppna dörrar, när Finansinspektionen konstaterar att privatpersoner tar mindre risker på börsen i oroliga tider.

Samtidigt konstaterar man, i samma ”No shit, Sherlock?”-klass, att risktagandet tenderar att gå upp kraftigt när börsen går upp.

Men FI har tagit självklarheterna längre än så och lanserar ett nytt index, Risktagandeindexet som det mindre rubrikvänligt kallas.

Det presenteras i analysen ”Risktagandeindex – Ett sätt att studera spararnas risktagande över tid”.

Enorma risker – ändå är börsen glödhet. Dagens PS

Så ändrar vi risknivåerna

Risktagandeindexet visar alltså hur konsumenters risktagande förändrats i förhållande till marknadens utveckling.

FI har analyserat förändringar i konsumenters risktagande vid köp och försäljning av aktier mellan januari 2021 och juli 2025.

Det nya indexet visar alltså, bland annat, att konsumenter minskar sitt risktagande i oroliga tider, genom att välja aktier som förknippas med lägre risk.

ANNONS

”Under det senaste året ser vi att svenska aktiesparare i huvudsak valt att minska risken i sina portföljer. En orolig omvärld och ekonomisk osäkerhet tycks ha fört med sig en minskad lust för att ta stora risker i sina investeringar”, säger Mathias Lien Oskarsson, analytiker hos Finansinspektionen.

Flyttade aktier till ISK – får skattesmäll. Dagens PS

Stockholmsbörsen, inte alltid ett glädjehus men när kurserna stiger hakar svenskarna gärna på snabbt och intensivt. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

”Viktigt hålla koll på”

Även om risktagandet generellt sett har minskat under den senaste tiden är det viktigt att hålla koll på risktagandeindexet över tid, eftersom utvecklingen snabbt kan vända, menar FI.

Hushållens risktagande tenderar nämligen att öka snabbt när marknaden är på väg uppåt.

”När det pratas om klipp på börsen och aktiepriser stiger kraftigt ser vi att riskviljan bland konsumenter på sparmarknaden ökar kraftigt. Detta kan leda till att konsumenter tar mer risk i sitt sparande än vad som är lämpligt, vilket kan skapa sårbarheter för såväl den enskilde som för samhällsekonomin vid plötsliga marknadsfall”, analyserar Mathias Lien Oskarsson.

”Välj rätt risknivå”

Därför borde alla i högre utsträckning analysera vilken risknivå som är lämplig för en. Hur ekonomi och livssituation ser ut och vilket målet med sparandet är, är sådant som spelar in.

ANNONS

”Innan du börjar investera bör du fundera på hur stor risk du ska ta i ditt sparande. På börsen bör du fokusera på ett långsiktigt sparande, och där behöver du ta viss risk för att dina pengar ska kunna växa. Men det är viktigt att du alltid utgår från dig själv och din situation när du fattar dina beslut”, säger förnuftets röst i form av FI:s Mathias Lien Oskarsson.

Finansprofilen David Ingnäs – så fyndar du aktier billigast. E55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktierBörsenFinansinspektionenSverige
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS