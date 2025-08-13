Ny analys: Så surfar svenskar på börsvågorna

Det kan, förstås, tyckas vara att rejält slå in väldigt öppna dörrar, när Finansinspektionen konstaterar att privatpersoner tar mindre risker på börsen i oroliga tider.

Samtidigt konstaterar man, i samma ”No shit, Sherlock?”-klass, att risktagandet tenderar att gå upp kraftigt när börsen går upp.

Men FI har tagit självklarheterna längre än så och lanserar ett nytt index, Risktagandeindexet som det mindre rubrikvänligt kallas.

Det presenteras i analysen ”Risktagandeindex – Ett sätt att studera spararnas risktagande över tid”.

Enorma risker – ändå är börsen glödhet. Dagens PS

Så ändrar vi risknivåerna

Risktagandeindexet visar alltså hur konsumenters risktagande förändrats i förhållande till marknadens utveckling.

FI har analyserat förändringar i konsumenters risktagande vid köp och försäljning av aktier mellan januari 2021 och juli 2025.

Det nya indexet visar alltså, bland annat, att konsumenter minskar sitt risktagande i oroliga tider, genom att välja aktier som förknippas med lägre risk.

ANNONS

”Under det senaste året ser vi att svenska aktiesparare i huvudsak valt att minska risken i sina portföljer. En orolig omvärld och ekonomisk osäkerhet tycks ha fört med sig en minskad lust för att ta stora risker i sina investeringar”, säger Mathias Lien Oskarsson, analytiker hos Finansinspektionen.

Flyttade aktier till ISK – får skattesmäll. Dagens PS