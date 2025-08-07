Enorma risker – ändå är börsen glödhet

Oron för den amerikanska tillväxten har ökat. Inte minst efter att nya jobbsiffror som låg långt under förväntan presenterades.

Risken för recession är nu påtaglig. Wilmington Trust bedömer risken för recession till 50 procent och Goldman Sachs den till dryga 30 procent. Economic Policy Institute och Moody’s Analytics spår också recession i sina senaste analyser.

“Irrationellt” att gå mot marknaden

Trots de stora riskerna satsas det stora summor på den amerikanska börsen där amerikanska aktier är nära rekordnivåer då robusta företagsvinster och förhoppningar om lägre räntor överskuggar oron kring effekterna av de omfattande tullarna.

Investerare har också strömmat tillbaka till teknologisektorn och AI. Detta samtidigt som siffror visar på att ekonomin ser ut att sakta ner.

Det här har skapat en känsla bland investerare som gjort att satsa mot aktiemarknaden i det här läget skulle känna “nästintill irrationellt”, enligt Paolo Schiavone, makromäklare på Goldman Sachs, skriver Bloomberg.

“Kärnfrågan är att marknaden inte kan se tillräckligt långt. Det är därför den kommer att ignorera recessionrisken”, skrev han i ett meddelande till bankens kunder.

En krasch kan vara på väg om börsen fortsätter på samma spår

Just nu är den amerikanska kapitalmarknaden full av kontanter på grund av en injektion av statsobligationer.

Samtidigt har investerare gått in och köpt upp stora delar av de aktier som såldes av de aktier som såldes av i samband med tullkrigets inledning i april.

Enligt Schiavone har det här lett till att flera investerare nu följer trenden och följer efter de “heta” aktieflödena men inte kan se längre in i framtiden. Därmed missar många att titta närmare på aktiernas underliggande fundamenta och stirrar sig blinda på börsvärdet.