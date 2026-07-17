Varning för falska sedlar i sommar – här är detaljen som avslöjar dem

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”Det är få som använder kontanter. Det är svårt att få en uppfattning om hur många som är förfalskade. Men till oss, de anmälningar vi får så får vi ändå in en handfull varje vecka”, säger Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel, till TV4 Nyheterna.

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Svåra att kopiera – men lätta att förväxla

Riksbanken framhåller förvisso att svenska sedlar har ett starkt skydd mot förfalskningar. Samtidigt kan kopiorna vara tillräckligt övertygande för att lura den som inte granskar sedeln ordentligt.

”Våra sedlar är extremt säkra. De går i praktiken inte att kopiera. Men man kan göra dem väldigt lika en riktig sedel”, konstaterar riksbankschef Erik Thedéen.

Den minskade kontantanvändningen kan dessutom ha gjort svenskar mindre vana vid hur en äkta sedel ska se ut och kännas.

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Detaljen som avslöjar bluffen

Ett av de enklaste sätten att kontrollera en 500-lapp är att vicka på den.

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På sedelns framsida finns ett rött säkerhetsband med tre fönster. När sedeln vinklas ska bilderna röra sig och växla mellan bokstäverna KR och en kungakrona. Den effekten saknas, nästan alltid, på förfalskade sedlar.

Även G-klaven på sedeln ska skifta färg mellan guld och grönt. Dessutom ska trycket i bland annat porträttet och valörsiffran kännas upphöjt.

Den som misstänker att en sedel är falsk bör inte ta emot den. Har den redan hamnat i plånboken ska händelsen polisanmälas. Sedeln bör dessutom sparas eftersom polisen kan behöva ta den i beslag.

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