Så skyddar du dig mot de nya AI-bedrägerierna – gör en checklista

Checklistan för att värna din ekonomi

Precis som piloter går igenom en checklista före varje flygning oavsett hur erfarna de är behöver vi ett liknande skydd för vår ekonomi. Det handlar om att bygga in spärrar som skyddar oss mot även de mest sofistikerade bedrägerier.

Det första steget är att göra sparkapitalet svåråtkomligt genom att placera det på ett konto som kräver minst en bankdag för överföring. Detta skapar en nödvändig tidsbuffert.

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Ett annat viktigt råd är att ha en samtalspartner för ekonomiska beslut. Om en person någonsin säger att du inte ska diskutera en sak med någon annan bör det ses som en stor varningssignal. Texten understryker vikten av att ha en fast rutin för misstänkta situationer. ”Det finns ingen legitim investering, ekonomiskt problem eller myndighetsböter som inte kan vänta tjugofyra timmar.”

Så stoppar du manipulativa samtalsmetoder

När bedragare utnyttjar vår rädsla för att nå nära anhöriga är det svårt att svara rationellt. Lösningen är att lägga på luren och ringa upp familjemedlemmen direkt för att kontrollera läget. Det gäller också att ha kontaktuppgifter tillgängliga för alla som står dig nära. Om du får ett oväntat samtal från en myndighet eller ett företag ska du lägga på och själv ringa upp det officiella numret.

När det gäller professionella erbjudanden kan du använda ett mentalt knep för att granska situationen. Föreställ dig att samma erbjudande gick till en person du ogillar för att se om det fortfarande verkar rimligt.

Slutligen ska du alltid ställa dig själv en grundläggande kontrollfråga innan du fattar ett ekonomiskt beslut.

”Innan du fattar ett ekonomiskt beslut, fråga dig själv hur du kan veta med säkerhet att möjligheten inte är en bluff. Om du inte kan svara på frågan, spendera inte pengarna”, är rådet.