Bedragare har alltid använt sig av psykologiska trick för att lura sina offer, men AI gör bedrägerierna mer sofistikerade än någonsin.
Så skyddar du dig mot de nya AI-bedrägerierna – gör en checklista
Det handlar om allt från falska webbplatser för sjukförsäkringar till röstkloner som låter precis som riktiga människor.
Trots att tekniken bakom bedrägerierna är ny är grundstrategierna desamma. Bedragare måste alltid få dig att tro att det är rätt sak att göra att ge dem det de vill ha.
Det gör de genom att använda personalisering, vänlighet, brådska samt starka känslor. Att förstå hur dessa moderna bedrägerier fungerar är avgörande för att inte bli offer, enligt en krönika i den amerikanska affärstidningen Fast Company, som bevakar techtrender, innovation, ledarskap och framtidens arbetsliv.
Så använder bedragarna AI för att lura dig
Tekniken med artificiell intelligens gör det enklare för bedragare att nå ut och övertyga människor om sådant som inte är sant. Det kan handla om skräddarsydda e-postmeddelanden som bygger på information om din karriär eller personliga intressen.
När ett meddelande tycks veta detaljer om ditt liv blir det lättare att lita på avsändaren. Bedragare kan också utnyttja ditt goda bemötande och din empati genom att vara onormalt vänliga. Tidspress är ett annat vanligt grepp för att grumla ditt omdöme.
Känslor som rädsla och girighet används ofta för att stänga av det logiska tänkandet. Som experten konstaterar i texten är det mänskliga psyket sårbart för denna typ av påverkan. ”Tyvärr, i takt med att tekniken och bedrägerierna fortsätter att bli mer sofistikerade, blir vi alla alltmer sårbara”, konstaterar experten i sin kolumn på Fast Company.
Det betyder dock inte att det är oundvikligt att bli offer för bedrägerier. Genom att känna igen varningssignalerna kan du skydda dina tillgångar.
Checklistan för att värna din ekonomi
Precis som piloter går igenom en checklista före varje flygning oavsett hur erfarna de är behöver vi ett liknande skydd för vår ekonomi. Det handlar om att bygga in spärrar som skyddar oss mot även de mest sofistikerade bedrägerier.
Det första steget är att göra sparkapitalet svåråtkomligt genom att placera det på ett konto som kräver minst en bankdag för överföring. Detta skapar en nödvändig tidsbuffert.
Ett annat viktigt råd är att ha en samtalspartner för ekonomiska beslut. Om en person någonsin säger att du inte ska diskutera en sak med någon annan bör det ses som en stor varningssignal. Texten understryker vikten av att ha en fast rutin för misstänkta situationer. ”Det finns ingen legitim investering, ekonomiskt problem eller myndighetsböter som inte kan vänta tjugofyra timmar.”
Så stoppar du manipulativa samtalsmetoder
När bedragare utnyttjar vår rädsla för att nå nära anhöriga är det svårt att svara rationellt. Lösningen är att lägga på luren och ringa upp familjemedlemmen direkt för att kontrollera läget. Det gäller också att ha kontaktuppgifter tillgängliga för alla som står dig nära. Om du får ett oväntat samtal från en myndighet eller ett företag ska du lägga på och själv ringa upp det officiella numret.
När det gäller professionella erbjudanden kan du använda ett mentalt knep för att granska situationen. Föreställ dig att samma erbjudande gick till en person du ogillar för att se om det fortfarande verkar rimligt.
Slutligen ska du alltid ställa dig själv en grundläggande kontrollfråga innan du fattar ett ekonomiskt beslut.
”Innan du fattar ett ekonomiskt beslut, fråga dig själv hur du kan veta med säkerhet att möjligheten inte är en bluff. Om du inte kan svara på frågan, spendera inte pengarna”, är rådet.