Novo sänker priset på viktläkemedlet i Sverige

Från och med den 1 oktober genomförs prissänkningen. Enligt bolaget ska prissänkningen innebära en besparing på omkring 500 kronor i månaden för patienter, förutsatt att apoteken sänker sina försäljningspriser i samma omfattning.

Initiativet är inte unikt för Sverige. Novo meddelade redan i februari i år kraftiga prissänkningar på den viktiga amerikanska marknaden där man slåss om marknadsandelar med huvudkonkurrenten Eli Lilly.

Bra tillfälle

Det är många saker som spelar roll när vi tittar på priser. Men just nu har vi ansett att det var ett bra tillfälle, svarar Maria Ericson, samhällspolitisk chef för Novo Sverige, på frågan varför prisjusteringen inte skett tidigare.

Hur många patienter som berörs av prisförändringen kan inte Maria Ericson svara på. Syftet, enligt bolaget, är att fler personer med obesitas kan stå kvar på behandling över tid eftersom det visat sig att kostnaden kan bidra till att man slutar.

Parallellt med beslutet om sänkt pris pågår processen kring ett eventuellt godkännande från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) om att Wegovy ska ingå i förmånssystemet och subventioneras för vissa särskilt utsatta patientgrupper med obesitas.

Pågående process

TLV avslog en tidigare ansökan som Novo därefter överklagade till förvaltningsrätten. Processen tog sedan en ny vändning när bolaget drog tillbaka sin överklagan och därefter har skickat in en ny ansökan till myndigheten.

Det är en pågående process och vi har ingen information om när TLV kommer att komma tillbaka, säger Maria Ericson.

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Enligt Maria Ericson berör ansökan en begränsad andel patienter. Om ansökan även inkluderar barn kan hon inte svara på.