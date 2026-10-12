En högre inkomst kan hänga ihop med större välbefinnande, men forskarna har fått ompröva var gränsen går. Nu ger miljardären Ray Dalio sin syn på saken.
Miljardären svarar: Kan pengar köpa lycka?
I en amerikansk studie från 2010 fann forskarna Daniel Kahneman och Angus Deaton att människors känslomässiga välbefinnande planade ut vid en hushållsinkomst på omkring 75 000 dollar om året.
Personer som tjänade mer fortsatte att bedöma sina liv mer positivt, men deras känslomässiga välbefinnande i vardagen ökade inte längre på samma sätt.
Sedan dess har forskningen gett en annan bild.
I en gemensam analys från 2023 undersökte Kahneman frågan tillsammans med Matthew Killingsworth och Barbara Mellers. För de flesta fortsatte högre inkomster att hänga ihop med större välbefinnande.
En platå syntes främst bland de ungefär 20 procent som mådde sämst, vid omkring 100 000 dollar i årlig hushållsinkomst. Någon inkomstgräns som gällde alla hittade forskarna inte.
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Dalio sätter gemenskapen först
Nu ger sig även Ray Dalio, grundare av hedgefondbolaget Bridgewater Associates, in i diskussionen. Och han anser att pengarnas betydelse för lyckan visst avtar över en viss nivå.
Hans egen förmögenhet uppgår till närmare 22 miljarder dollar, enligt Bloombergs miljardärsindex.
Under ett panelsamtal på Milken Institute Asia Summit i Singapore sade han:
”Pengar är en viktig faktor i livet, men om man faktiskt tittar på lycka är lycka över en viss nivå inte korrelerad med rikedom”-
Efter en viss ekonomisk nivå finns det alltså inget tydligt samband mellan större rikedom och större lycka, menar han.
Istället lyfter han gemenskap som en viktigare källa till lycka.
”Den viktigaste faktorn för lycka är en känsla av gemenskap”.
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Meningsfullt arbete, med krav
Även i arbetslivet återkommer Dalio till gemenskapen. Hans ledstjärna är en balans mellan meningsfullt arbete och meningsfulla relationer.
Omtanken ska enligt honom kombineras med tydliga förväntningar och ansvar, det han kallar ”tough love”. För att ett team ska lyckas behöver medlemmarna hållas ansvariga.
Dalio betonar också förmågan att anpassa sig. Intelligens avgör inte allt; den som vill lyckas behöver kunna ändra sig när förutsättningarna förändras.
Alla behöver inte bygga ett imperium
Dalios egna framgångar betyder inte att han tycker att alla ska försöka följa samma väg.
I ett LinkedIn-inlägg från 2024, som CNBC återger, skrev han om att identifiera sina mål, välja en väg och arbeta för att nå dem.
Vissa vill förändra världen. Andra vill leva i harmoni med den och njuta av livet. Enligt Dalio är inget av alternativen bättre än det andra – valet beror på vad du själv värderar mest.
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