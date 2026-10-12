Miljardären svarar: Kan pengar köpa lycka? 

Personer som tjänade mer fortsatte att bedöma sina liv mer positivt, men deras känslomässiga välbefinnande i vardagen ökade inte längre på samma sätt.

Sedan dess har forskningen gett en annan bild.

I en gemensam analys från 2023 undersökte Kahneman frågan tillsammans med Matthew Killingsworth och Barbara Mellers. För de flesta fortsatte högre inkomster att hänga ihop med större välbefinnande.

En platå syntes främst bland de ungefär 20 procent som mådde sämst, vid omkring 100 000 dollar i årlig hushållsinkomst. Någon inkomstgräns som gällde alla hittade forskarna inte.

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Dalio sätter gemenskapen först

Nu ger sig även Ray Dalio, grundare av hedgefondbolaget Bridgewater Associates, in i diskussionen. Och han anser att pengarnas betydelse för lyckan visst avtar över en viss nivå.

Hans egen förmögenhet uppgår till närmare 22 miljarder dollar, enligt Bloombergs miljardärsindex.

Under ett panelsamtal på Milken Institute Asia Summit i Singapore sade han:

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”Pengar är en viktig faktor i livet, men om man faktiskt tittar på lycka är lycka över en viss nivå inte korrelerad med rikedom”-

Efter en viss ekonomisk nivå finns det alltså inget tydligt samband mellan större rikedom och större lycka, menar han.

Istället lyfter han gemenskap som en viktigare källa till lycka.

”Den viktigaste faktorn för lycka är en känsla av gemenskap”.

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