Matmomsen sänks – så gör din butik

Från och med den 1 april sänks livsmedelsmomsen från tolv procent till sex procent. Sänkningen gäller till den 31 december 2027. Flera av de livsmedelskedjor som TT varit i kontakt med välkomnar förändringen.

Coop:

Som flera andra butiker har Coop tidigarelagt sin prissänkning till att träda i kraft redan måndag den 30 mars. De vill göra det enklare för konsumenten att planera sina veckohandlingar inför påsken.

Men också göra det enklare för butikerna att hinna med att göra prisomställningen i tid, säger Anders Torell, vd för Coop Sverige.

Trots att momsreduceringen pågår under begränsad tid hoppas Torell att den kan fortsätta även efter.

Vi gör allt för att mat skall vara prisvärt och hälsosamt. Detta är ett steg i den agendan som vi har haft ganska länge, att halvera momsen.

Lidl:

Lidl inledde en prissänkning redan den 16 mars för sina medlemmar.

Vi välkomnar prissänkningen. Den kommer underlätta för hårt pressade hushåll, säger Johan Stille, chef för företagsutveckling på Lidl.

ANNONS

Han nämner även att Lidl har gått med i matprissajten Matpriskollens oberoende granskning. Den innebär att priserna fryses två veckor innan sänkningen för att undvika en smyghöjning inför momsreduceringen.

Även Lidl hoppas på att reduceringen får ligga kvar efter 2027.

Vår förhoppning tillsammans med många andra aktörer är ju att den matmomssänkning som nu sker ligger kvar även efter 2027, säger Johan Stille.

Willys:

Willys är också en av matjättarna som inleder sin prissänkning den 30 mars.

Butikerna med digitala hyllkantsetiketter kan ändra priserna genom ett automatiskt filter. Men de flesta butiker har fortfarande pappersetiketter och för dem innebär förändringen mycket extrajobb.

Vi har ju förberett oss länge och i alla olika led inom företaget. Utmaningen är väl just att vi ska byta 1,9 miljoner etiketter de här dagarna, säger Louise Hulgaard, kommunikatör på Willys.

Etikettbytet kommer att pågå bredvid det ordinarie arbetet i butiken och Willys har bemannat upp ute i butik för att det ska gå så smidigt som möjligt.

Det är också en stor utmaning att få våra kunder att verkligen känna sig trygga med att vi faktiskt sänker priserna med motsvarande momssänkning.

ANNONS

När vi avrundar så låter vi det stå i exakta ören.

Ica:

Jan Prokopec, försäljnings- och marknadschef på Ica, meddelar att det är upp till varje individuell butik om de vill inleda sänkningen i förtid eller inte.

I 500 av deras 1 300 butiker ska nu pappersetiketter bytas ut.

Jag tror det är totalt sex miljoner etiketter, så vi kommer skicka ut 500 av våra kollegor på kontoret till butikerna.

I ett instabilt omvärldsläge nämner Jan Prokopec att alla måste hjälpas åt för att fortsätta hålla nere matpriserna.

Det finns många faktorer som påverkar priserna, även sånt vi själva inte rår över. Vi kommer att fortsätta göra vad vi kan, men vi tycker också att en varaktig och sänkt moms skulle hjälpa till med det, säger han.

Hemköp:

Även Hemköp kommer att behöva byta ut pappersetiketter och de sänker priset på öret.

ANNONS

”Mängder av prisetiketter kommer att bytas ut den 1 april, så det kommer vara fullt upp”, skriver Jenny Pederśen, kommunikationschef på Hemköp, i ett mejl till TT.

Även om etiketterna inte byts ut förrän på onsdagen meddelar de att de reducerade priserna införs redan på måndag.

Priskontroller:

Utöver Matpriskollen, som är en kontroll som sker på butikernas egna initiativ, har regeringen tillsatt en matpriskommission. Syftet är att granska matpriserna för att säkerställa att de märks av i plånboken.

Från och med den 1 april sänks livsmedelsmomsen från tolv procent till sex procent. I praktiken kommer detta innebära en sänkning på 5,36 procent.

Varför 5,36 procent?

En vara kostar 100 kr utan moms

Med tolv procent moms kostar varan 112 kr

Med sex procent moms kostar varan i stället 106 kr

ANNONS

Det nya priset är 6 kr lägre än det tidigare priset. 6 kr är ca 5,36 procent av 112 kr ( 6/112=5,36)