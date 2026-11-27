Närmare 357 000 spelare uppgavs ha vunnit en jackpot på omkring en halv miljard kronor. Det belgiska nationella lotteriet tvingades dock snabbt backa från beskedet. I själva verket hade ingen vunnit högsta vinsten.
Lotterifiasko: Över 350 000 uppgavs ha vunnit jackpotten – allt var ett misstag
Att vinna jackpotten på lotteri är något många drömmer om. Men vad händer när hundratusentals spelare samtidigt uppges ha prickat in rätt nummer?
Det var precis vad som inträffade efter tisdagens dragning i det europeiska lotteriet EuroMillions. I potten låg 46 miljoner euro – motsvarande omkring en halv miljard kronor.
I ett mejlutskick från det belgiska nationella lotteriet uppgavs det att hela 356 906 spelare runt om i Europa hade vunnit jackpotten, skriver Le Figaro.
Bland vinnarna fanns enligt utskicket 6 718 belgare.
Skulle bara få 1 400 kronor var
Även om uppgifterna hade stämt skulle det emellertid knappast ha blivit några nya miljonärer. Med så många vinnare skulle jackpotten behöva delas mellan hundratusentals spelare – som då bara skulle få omkring 1 400 kronor var.
Sannolikheten för att pricka in den rätta kombinationen i EuroMillions är ungefär en på 140 miljoner.
Spelare reagerade på de märkliga uppgifterna och kontaktade den belgiska tidningen Het Laatste Nieuws, uppger La Dépêche.
Lotteriet: ”Det har skett ett missförstånd”
Det belgiska lotteriet tvingades förklara vad som hade gått snett.
”Det har skett ett missförstånd kring fördelningen av vinsterna i det allmänna mejlutskicket med resultaten från EuroMillions”, säger Stéphanie Deleul, talesperson för det belgiska nationella lotteriet.
Felet låg i kommunikationen kring vinstfördelningen och inte i själva dragningen. Ingen av spelarna hade heller fått något personligt meddelande om att de hade vunnit jackpotten.
Lotteriet lovar nu att återkomma till de berörda spelarna med en förklaring.
”Vår marknadsavdelning arbetar aktivt med att lösa problemet”, säger Deleul, enligt Le Parisien.
En spelare vann över fem miljoner kronor
Helt utan storvinster blev det dock inte under tisdagens dragning. En europeisk spelare lyckades pricka in fem rätta nummer och ett av de två tilläggsnumren.
Det räckte för att kamma hem 486 463 euro – motsvarande omkring 5,4 miljoner kronor, rapporterar Centre Presse Aveyron.
Jackpotten växer till 650 miljoner kronor
Eftersom ingen lyckades vinna högsta vinsten i tisdags förs jackpotten vidare till nästa dragning.
På fredagen ligger hela 59 miljoner euro – motsvarande omkring 650 miljoner kronor – i potten.
Enligt det belgiska lotteriet ska det tekniska felet inte påverka fredagens dragning.
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