Lotteriet: ”Det har skett ett missförstånd”

Det belgiska lotteriet tvingades förklara vad som hade gått snett.

”Det har skett ett missförstånd kring fördelningen av vinsterna i det allmänna mejlutskicket med resultaten från EuroMillions”, säger Stéphanie Deleul, talesperson för det belgiska nationella lotteriet.

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Felet låg i kommunikationen kring vinstfördelningen och inte i själva dragningen. Ingen av spelarna hade heller fått något personligt meddelande om att de hade vunnit jackpotten.

Lotteriet lovar nu att återkomma till de berörda spelarna med en förklaring.

”Vår marknadsavdelning arbetar aktivt med att lösa problemet”, säger Deleul, enligt Le Parisien.

En spelare vann över fem miljoner kronor

Helt utan storvinster blev det dock inte under tisdagens dragning. En europeisk spelare lyckades pricka in fem rätta nummer och ett av de två tilläggsnumren.

Det räckte för att kamma hem 486 463 euro – motsvarande omkring 5,4 miljoner kronor, rapporterar Centre Presse Aveyron.

Jackpotten växer till 650 miljoner kronor

Eftersom ingen lyckades vinna högsta vinsten i tisdags förs jackpotten vidare till nästa dragning.

På fredagen ligger hela 59 miljoner euro – motsvarande omkring 650 miljoner kronor – i potten.

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Enligt det belgiska lotteriet ska det tekniska felet inte påverka fredagens dragning.

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