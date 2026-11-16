Ljusglimten – allt färre inkassokrav
Mitt under höstmörkret kommer en ljusglimt gällande antalet inkassoärenden.
Under oktober minskade inkassoärendena med 9,0 procent jämfört med samma period föregående år. Under samma period avslutades drygt 647 000 ärenden, vilket var 2,3 procent fler än förra året, enligt branschorganisationen Svensk Inkasso.
”Färre nya inkassokrav och ett minskat antal pågående ärenden är positiva tecken för hushållens betalningsförmåga. Utvecklingen som vi såg under sommaren har fortsatt under hösten och vi går nu in i julhandeln med en ljusare bild än för ett år sedan”, säger Fredrik Engström, ordförande för Svensk Inkasso i ett pressmeddelande.
Nästan 9 av 10 inkassoärenden handlar om skulder under 5 000 kronor. Ungefär lika många av inkassokraven betalas innan ärendet går vidare till Kronofogden.