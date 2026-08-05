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Privatekonomi

Kommunen har sänkt skatten i över 20 år – lägst i Sverige

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Kanske är kommuninvånarna i Österåker i Stockholms län så här glada över den låga skatten. (Foto: Pexels)

Österåker i Stockholms län har sedan 2004 eftersträvat att ha lägsta skatten i landet, vilket resulterat i återkommande skattesänkningar.

Sedan 2019 har Österåker på förekommen anledning också den lägsta skatten i Sverige: 28,93 procent.

Ytterligare tre kommuner i Stockholms län ligger under skattenivån 30 procent. I Lidingö kommun, som har näst lägst skatt bland Stockholms läns kommuner, är skattesatsen 29,67 procent.

I Solna är skatten 29,70 procent och i Täby kommun 29,88 procent.

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Södertälje har högst skatt i Stockholms län

Det här uppger tidningen Mitt i och konstaterar att Södertälje är den kommun som har högsta skattetrycket i länet: 32,38 procent.

Statsvetaren Erik Wångmar, som uttalar sig i artikeln, är medveten om att låga skatter lockar men anser att det finns fler faktorer att ta hänsyn till för kommuninvånarna.

”Det kan vara en konkurrensfördel att ha lägre skatt när det gäller inflyttning. Men sen beror det också på vilka konsekvenser den lägre skatten får. Om du väger in skatten, servicenivån och avgifterna i kommunen får du en mer komplett bild av det hela”, säger han till tidningen.

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Vad kostar barnomsorgen och får du bygglov?

Han syftar på avgifterna för barnomsorgen, utbudet av fritidsaktiviteter, möjligheterna till bygglov, om eleverna erbjuds busskort i kollektivtrafiken för att ta sig till och från skolan.

Det här är sådant som han menar är viktigt för medborgarna att ta reda på vid valet av kommun.

Det är SVT som nyligen berättat att Österåkers kommun gjort en medveten satsning på att kunna stoltsera med rikets lägsta skatt.

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Kommunalskatterna i Stockholms län – hela listan:

Österåker: 28,93 procent

Lidingö: 29,67 procent

Solna: 29,70 procent

Täby: 29,88 procent

Nacka: 30,11 procent

Sollentuna: 30,45 procent

Stockholm: 30,55 procent

Danderyd: 30,58 procent

Vallentuna: 31,23 procent

Haninge: 31,28 procent

Värmdö: 31,31 procent

Ekerö: 31,45 procent

Järfälla: 31,52 procent

Sundbyberg: 31,58 procent

Vaxholm: 31,63 procent

Huddinge: 31,71 procent

Upplands-Bro: 31,73 procent

Upplands Väsby: 31,75 procent

Tyresö: 31,83 procent

Sigtuna: 31,83 procent

Salem: 32,00 procent

Norrtälje: 32,05 procent

Nynäshamn: 32,18 procent

Botkyrka: 32,23 procent

Nykvarn: 32,30 procent

Södertälje: 32,38 procent

Och så här ser kommunalskatterna ut i Sverige som helhet.

Källa: Statistisk centralbyrån

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Ola Söderlund

Journalist med goda kunskaper inom privatekonomi, näringsliv och börs, bevakar även världspolitik. Gillar att förklara det enkelt – det som är svårt att förstå.

Ola Söderlund

Journalist med goda kunskaper inom privatekonomi, näringsliv och börs, bevakar även världspolitik. Gillar att förklara det enkelt – det som är svårt att förstå.

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