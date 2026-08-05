Kommunen har sänkt skatten i över 20 år – lägst i Sverige

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I Solna är skatten 29,70 procent och i Täby kommun 29,88 procent.

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Södertälje har högst skatt i Stockholms län

Det här uppger tidningen Mitt i och konstaterar att Södertälje är den kommun som har högsta skattetrycket i länet: 32,38 procent.

Statsvetaren Erik Wångmar, som uttalar sig i artikeln, är medveten om att låga skatter lockar men anser att det finns fler faktorer att ta hänsyn till för kommuninvånarna.

”Det kan vara en konkurrensfördel att ha lägre skatt när det gäller inflyttning. Men sen beror det också på vilka konsekvenser den lägre skatten får. Om du väger in skatten, servicenivån och avgifterna i kommunen får du en mer komplett bild av det hela”, säger han till tidningen.

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