Österåker i Stockholms län har sedan 2004 eftersträvat att ha lägsta skatten i landet, vilket resulterat i återkommande skattesänkningar.
Kommunen har sänkt skatten i över 20 år – lägst i Sverige
Sedan 2019 har Österåker på förekommen anledning också den lägsta skatten i Sverige: 28,93 procent.
Ytterligare tre kommuner i Stockholms län ligger under skattenivån 30 procent. I Lidingö kommun, som har näst lägst skatt bland Stockholms läns kommuner, är skattesatsen 29,67 procent.
I Solna är skatten 29,70 procent och i Täby kommun 29,88 procent.
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Södertälje har högst skatt i Stockholms län
Det här uppger tidningen Mitt i och konstaterar att Södertälje är den kommun som har högsta skattetrycket i länet: 32,38 procent.
Statsvetaren Erik Wångmar, som uttalar sig i artikeln, är medveten om att låga skatter lockar men anser att det finns fler faktorer att ta hänsyn till för kommuninvånarna.
”Det kan vara en konkurrensfördel att ha lägre skatt när det gäller inflyttning. Men sen beror det också på vilka konsekvenser den lägre skatten får. Om du väger in skatten, servicenivån och avgifterna i kommunen får du en mer komplett bild av det hela”, säger han till tidningen.
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Vad kostar barnomsorgen och får du bygglov?
Han syftar på avgifterna för barnomsorgen, utbudet av fritidsaktiviteter, möjligheterna till bygglov, om eleverna erbjuds busskort i kollektivtrafiken för att ta sig till och från skolan.
Det här är sådant som han menar är viktigt för medborgarna att ta reda på vid valet av kommun.
Det är SVT som nyligen berättat att Österåkers kommun gjort en medveten satsning på att kunna stoltsera med rikets lägsta skatt.
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Kommunalskatterna i Stockholms län – hela listan:
Österåker: 28,93 procent
Lidingö: 29,67 procent
Solna: 29,70 procent
Täby: 29,88 procent
Nacka: 30,11 procent
Sollentuna: 30,45 procent
Stockholm: 30,55 procent
Danderyd: 30,58 procent
Vallentuna: 31,23 procent
Haninge: 31,28 procent
Värmdö: 31,31 procent
Ekerö: 31,45 procent
Järfälla: 31,52 procent
Sundbyberg: 31,58 procent
Vaxholm: 31,63 procent
Huddinge: 31,71 procent
Upplands-Bro: 31,73 procent
Upplands Väsby: 31,75 procent
Tyresö: 31,83 procent
Sigtuna: 31,83 procent
Salem: 32,00 procent
Norrtälje: 32,05 procent
Nynäshamn: 32,18 procent
Botkyrka: 32,23 procent
Nykvarn: 32,30 procent
Södertälje: 32,38 procent
Och så här ser kommunalskatterna ut i Sverige som helhet.
Källa: Statistisk centralbyrån
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