Så stryper regeringen frikyrkorna

De fem traditionella frikyrkorna i Sverige förlorar nästan hälften av sitt stöd från staten när reglerna görs om. Frälsningsarmén är en av de drabbade. (Foto: Anders Wiklund/TT)

Frikyrkorna i Sverige är stora förlorare när de nya reglerna för statsbidrag genomförs. De tappar nästan hälften av sitt stöd från staten.

De fem traditionella frikyrkorna går miste om nästan hälften av det stöd de fick från staten under 2025.

Konkret tappar de fem frikyrkorna – Equmenia, Pingst, EFK, Svenska alliansmissionen och Frälsningsarmén – tillsammans 11 miljoner kronor i organisationsbidrag.

Det är en minskning med 48,7 procent från förra året, då de tillsammans fick 22,5 miljoner.

Pingst förlorar mest

Av de fem frikyrkorna är det Pingstkyrkan som förlorar mest. Pingst går från 8,8 miljoner kronor i fjol till 2,9 miljoner i år. Det är en minskning med 5,9 miljoner kronor eller 67 procent.

Näst största förlorare är Evangeliska frikyrkan – från 3,5 miljoner i fjoltill 1,3 miljoner i år, en minskning med 63 procent.

Även Equmeniakyrkan förlorar miljonbelopp. Man tappar 2,3 miljoner kronor från fjolårets 8,2 miljoner och hamnar på 5,9 miljoner.  

Även Svenska alliansmissionen och Frälsningsarmén får lägre bidrag i år även om minskningen är mindre där.

Måste registrera sig

Bakgrunden till att regeringen kapar stödet till frikyrkorna är de nya bidragsreglerna.

Tidigare har frikyrkorna fått stöd utifrån antalet betjänade i varje trossamfund i statistik utan att man tvingades registrera sig i kyrkan.

Nu måste varje gudstjänstdeltagare aktivt låta sig registreras med namn, adress, födelsedatum och namnteckning av samfundets nationella organisation.

Först när en person – medlem eller gudstjänstdeltagare – registrerat sig på detta sätt anses personen av staten vara en av samfundets betjänade.

Pingstkyrkan är den frikyrka som förlorar mest när regeringen kapar bidragen. 67 procent av stödet till Pingst försvinner i jämförelse med 2025. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT)

”Protester och skepsis”

Det här har mött protester och skepsis i frikyrkorna, där människor varit oroliga över att behöva registrera sin tro.

Hos Dagen säger Magnus Wahlström, Pingst, att de nya reglerna är en utmaning mot all tradition man har som fristående samfund.

Vid intervjutillfället konstaterade Pingst att man dittills endast lyckats få 20 000 personer att registrera sig, att jämföra med drygt 100 000 gudstjänstbesökare.

Listan/Statsbidrag till de traditionella frikyrkorna 2026

(Organisationsbidrag MUCF bevilja kristna trossamfund 2026.Belopp för 2025 och 2024 beviljades av nu nedlagda myndigheten SST)  

Equmeniakyrkan

2026: 5 886 099 kr

2025: 8 222 337 kr

2024: 7 674 188 kr

Pingst

2026: 2 897 549 kr

2025: 8 751 939 kr

2024: 9 206 087 kr

Evangeliska frikyrkan

2026: 1 320 189 kr

2025: 3 545 480 kr

2024: 4 090 600 kr

Svenska alliansmissionen

2026: 1 034 746 kr

2025: 1 505 465 kr

2024: 1 379 855 kr

Frälsningsarmén

2026: 412 903 kr

2025: 502 703 kr

2024: 492 916 kr

(Källa: MUCF och SST via Dagen)

