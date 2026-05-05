Frikyrkorna i Sverige är stora förlorare när de nya reglerna för statsbidrag genomförs. De tappar nästan hälften av sitt stöd från staten.
Så stryper regeringen frikyrkorna
De svenska frikyrkorna är de stora förlorarna på de nya regler för statsbidrag som kommer från myndigheterna.
De fem traditionella frikyrkorna går miste om nästan hälften av det stöd de fick från staten under 2025.
Konkret tappar de fem frikyrkorna – Equmenia, Pingst, EFK, Svenska alliansmissionen och Frälsningsarmén – tillsammans 11 miljoner kronor i organisationsbidrag.
Det är en minskning med 48,7 procent från förra året, då de tillsammans fick 22,5 miljoner.
Pingst förlorar mest
Av de fem frikyrkorna är det Pingstkyrkan som förlorar mest. Pingst går från 8,8 miljoner kronor i fjol till 2,9 miljoner i år. Det är en minskning med 5,9 miljoner kronor eller 67 procent.
Näst största förlorare är Evangeliska frikyrkan – från 3,5 miljoner i fjoltill 1,3 miljoner i år, en minskning med 63 procent.
Även Equmeniakyrkan förlorar miljonbelopp. Man tappar 2,3 miljoner kronor från fjolårets 8,2 miljoner och hamnar på 5,9 miljoner.
Även Svenska alliansmissionen och Frälsningsarmén får lägre bidrag i år även om minskningen är mindre där.
Måste registrera sig
Bakgrunden till att regeringen kapar stödet till frikyrkorna är de nya bidragsreglerna.
Tidigare har frikyrkorna fått stöd utifrån antalet betjänade i varje trossamfund i statistik utan att man tvingades registrera sig i kyrkan.
Nu måste varje gudstjänstdeltagare aktivt låta sig registreras med namn, adress, födelsedatum och namnteckning av samfundets nationella organisation.
Först när en person – medlem eller gudstjänstdeltagare – registrerat sig på detta sätt anses personen av staten vara en av samfundets betjänade.
”Protester och skepsis”
Det här har mött protester och skepsis i frikyrkorna, där människor varit oroliga över att behöva registrera sin tro.
Hos Dagen säger Magnus Wahlström, Pingst, att de nya reglerna är en utmaning mot all tradition man har som fristående samfund.
Vid intervjutillfället konstaterade Pingst att man dittills endast lyckats få 20 000 personer att registrera sig, att jämföra med drygt 100 000 gudstjänstbesökare.
Listan/Statsbidrag till de traditionella frikyrkorna 2026
(Organisationsbidrag MUCF bevilja kristna trossamfund 2026.Belopp för 2025 och 2024 beviljades av nu nedlagda myndigheten SST)
Equmeniakyrkan
2026: 5 886 099 kr
2025: 8 222 337 kr
2024: 7 674 188 kr
Pingst
2026: 2 897 549 kr
2025: 8 751 939 kr
2024: 9 206 087 kr
Evangeliska frikyrkan
2026: 1 320 189 kr
2025: 3 545 480 kr
2024: 4 090 600 kr
Svenska alliansmissionen
2026: 1 034 746 kr
2025: 1 505 465 kr
2024: 1 379 855 kr
Frälsningsarmén
2026: 412 903 kr
2025: 502 703 kr
2024: 492 916 kr
(Källa: MUCF och SST via Dagen)