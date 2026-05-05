Så stryper regeringen frikyrkorna

Konkret tappar de fem frikyrkorna – Equmenia, Pingst, EFK, Svenska alliansmissionen och Frälsningsarmén – tillsammans 11 miljoner kronor i organisationsbidrag.

Det är en minskning med 48,7 procent från förra året, då de tillsammans fick 22,5 miljoner.

Pingst förlorar mest

Av de fem frikyrkorna är det Pingstkyrkan som förlorar mest. Pingst går från 8,8 miljoner kronor i fjol till 2,9 miljoner i år. Det är en minskning med 5,9 miljoner kronor eller 67 procent.

Näst största förlorare är Evangeliska frikyrkan – från 3,5 miljoner i fjoltill 1,3 miljoner i år, en minskning med 63 procent.

Även Equmeniakyrkan förlorar miljonbelopp. Man tappar 2,3 miljoner kronor från fjolårets 8,2 miljoner och hamnar på 5,9 miljoner.

Även Svenska alliansmissionen och Frälsningsarmén får lägre bidrag i år även om minskningen är mindre där.

