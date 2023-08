Så visar ditt out of office-svar vem du är

Enligt en rapport från Infojobs svarar 62 procent av alla yrkesverksamma på samtal, meddelanden eller e-post även under sina lediga dagar.

“Profilen för den som stänger av minst är en man, mellan 45 och 65 år, med ansvarstagande och mer än fem år i företaget”, står det i rapporten.

Alltid tillgängliga

I andra änden av skalan, det vill säga de som alltid är tillgängliga, återfinns profilen “för den professionella som mest lyckas koppla bort den för en ung kvinna, från 25 till 34 år, som har mindre än ett års tjänstgöringstid, har en tjänst som anställd eller specialist och är närvarande på arbetsplatsen”, enligt rapporten.

Dock är det hur vi svarar, när vi inte svarar, som verkligen definierar oss, skriver El País.

Vårt out of the office-svar i mailboxen säger nämligen en del om oss. Kanske till och med en hel del.

Ett exempel på hur det kan se ut lyder som följer.