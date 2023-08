Formeln som ger dig en sund syn på pengar

Att vara ambitiös och vilja mer brukar sällan ligga någon i fatet, men det finns en risk med att aldrig få nog, och den kan appliceras på såväl vår strävan efter pengar som prestationer, skriver CNBC.

I synnerhet som pengar används för att värdera hur bra en affärsverksamhet fungerar.

Lycka och personlig framgång kan inte mätas som pengar, menar Harvard-experten Manisha Thakor. (Foto: Pixabay)

Ett lopp utan mållinje

Så är det också precis där många av oss fastnar, eftersom lycka och personlig framgång inte kan mätas på samma sätt i pengar.

Det menar Harvard-experten Manisha Thakor som skrivit boken “MoneyZen: The Secret to Finding Your ‘Enough'” om fenomenet.

“Problemet med det sättet att tänka är att du kan sluta springa ett lopp där det inte finns någon mållinje”, säger hon till CNBC.