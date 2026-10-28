Inflationssmäll käkar upp barnens veckopeng
De senaste årens inflationslyft har pressat många hushåll, men det finns en klar förlorare – barnen.
De har blivit rejält blåsta när vecko- och månadspengen inte alls hängt med när allt blivit dyrare.
Enligt Swedbanks årliga undersökning ligger medianveckopengen på 25 kronor för en åttaåring.
Den summan är densamma som uppgavs i samband med undersökningen 2021, samtidigt som inflationen under de senaste fem åren har varit omkring 23 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).
Argument vid förhandling
Med andra ord är barn och unga förlorare, de har inte fått kompensation för den kraftiga inflationen under de gångna åren.
”Det är argument jag tycker att barnen kan använda mot sina föräldrar när de förhandlar om sin vecko- eller månadspeng”, skriver Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom, i en kommentar till TT.
Åttaåringarna är dock inte ensamma. För dem som hunnit fylla 15 år ligger månadspengen på 500 kronor, även det är exakt samma summa som för fem år sedan. Om summan hade följt inflationen skulle 15-åringen haft 616 kronor i dag.
Å andra sidan, föräldrarnas löner hängde i genomsnitt inte heller med inflationen under de värsta åren 2022/2023.
I några ålderskategorier märks dock en förbättring. Till exempel får nu 13-åringar 300 kronor jämfört med 250 kronor för fem år sedan.
Många får inget
”Rådet är att passa på att sätta sig ner med sina föräldrar och komma överens om belopp och vilka förväntningar som följer med vecko- eller månadspengen”, skriver Arturo Arques.
Det är dock inte alla som får något över huvud taget. Ett av fyra barn mellan sju och 18 får inte regelbundet veckopeng eller månadspeng. Samtidigt uppges i Swedbanks undersökning att fyra av tio aldrig får mer pengar när den ordinarie månads- eller veckopengen tar slut.
Här finns dock en skillnad mellan pojkar och flickor bland dem som faktiskt får ett tillskott. Här handlar det om 65 procent för flickorna medan drygt hälften, 56 procent, av killarna får ett tillskott.
I anslutning till veckopengens dag har Swedbank och Sparbankerna gjort en undersökning om veckopeng. 2 050 respondenter ur en Sifo-panel omfattas. Målgruppen har varit föräldrar i åldersgruppen 25–65 år med barn i åldern 7–18 år.
Veckopeng och månadspeng (median)
7 år: 20 kronor.
8 år: 25 kronor.
9 år: 30 kronor.
10 år: 40 kronor.
11 år: 200 kronor.
12 år: 200 kronor.
13 år: 300 kronor.
14 år: 400 kronor.
15 år: 500 kronor.
16 år: 1 000 kronor.
17 år: 1 250 kronor.
18 år: 1 250 kronor.