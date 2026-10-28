Inflationssmäll käkar upp barnens veckopeng

Enligt Swedbanks årliga undersökning ligger medianveckopengen på 25 kronor för en åttaåring.

Den summan är densamma som uppgavs i samband med undersökningen 2021, samtidigt som inflationen under de senaste fem åren har varit omkring 23 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Argument vid förhandling

Med andra ord är barn och unga förlorare, de har inte fått kompensation för den kraftiga inflationen under de gångna åren.

”Det är argument jag tycker att barnen kan använda mot sina föräldrar när de förhandlar om sin vecko- eller månadspeng”, skriver Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom, i en kommentar till TT.

Åttaåringarna är dock inte ensamma. För dem som hunnit fylla 15 år ligger månadspengen på 500 kronor, även det är exakt samma summa som för fem år sedan. Om summan hade följt inflationen skulle 15-åringen haft 616 kronor i dag.

Å andra sidan, föräldrarnas löner hängde i genomsnitt inte heller med inflationen under de värsta åren 2022/2023.

I några ålderskategorier märks dock en förbättring. Till exempel får nu 13-åringar 300 kronor jämfört med 250 kronor för fem år sedan.