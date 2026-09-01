Ikea sänker priserna – fokus på storsäljare

Vi gillar att sänka priset på paraplyet när det regnar, säger Ingkas vd Juvencio Maeztu.

Inter Ikea Group sänker sina inköpspriser för de europeiska franchisetagarna, samtidigt som återförsäljarna skjuter till ytterligare pengar för att kunna sänka priserna mot kund. Sammantaget handlar det om en satsning på omkring 1,2 miljarder euro, cirka 13 miljarder kronor.

Man ska också investera 70 miljoner euro, nästan 800 miljoner kronor, för att dämpa inflations- och valutatrycket för kunder i Asien och Nordamerika.

Rättad: I en tidigare version av texten fanns en felaktighet om vilka delar av företaget som står bakom satsningen på sänkta priser.