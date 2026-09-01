Ikea sänker priserna – fokus på storsäljare
Ikea ska sänka priserna på över 1 500 produkter med omkring 15–25 procent. Enligt företaget handlar det bland annat om möbelserien Billy.
Ikea har sedan tidigare lanserat liknande sänkningar på vissa varor. Initiativet görs enligt bolaget för att stötta konsumenter som fortfarande kämpar med höga levnadskostnader.
Vi gillar att sänka priset på paraplyet när det regnar, säger Ingkas vd Juvencio Maeztu.
Inter Ikea Group sänker sina inköpspriser för de europeiska franchisetagarna, samtidigt som återförsäljarna skjuter till ytterligare pengar för att kunna sänka priserna mot kund. Sammantaget handlar det om en satsning på omkring 1,2 miljarder euro, cirka 13 miljarder kronor.
Man ska också investera 70 miljoner euro, nästan 800 miljoner kronor, för att dämpa inflations- och valutatrycket för kunder i Asien och Nordamerika.
Rättad: I en tidigare version av texten fanns en felaktighet om vilka delar av företaget som står bakom satsningen på sänkta priser.